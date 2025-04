Sắp có thêm khu công nghiệp 330 ha gần cảng biển lớn nhất Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước An ở huyện Nhơn Trạch, giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành và có con đường kết nối cảng Phước An đi qua.

Khu công nghiệp Phước An kết nối trực tiếp với cảng Phước An - cảng biển lớn nhất Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2.000, Khu công nghiệp Phước An thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích đất khoảng 330 ha. Dự án này một mặt giáp cao tốc Bến Lức - Long Thành, mặt còn lại giáp sông Thị Vải và tuyến đường sắt quy hoạch.

Trước đó, theo Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký vào tháng 8/2024, khu đất thuộc phân khu dịch vụ hậu cần cảng và cảng Phước An được chuyển đổi sang đất công nghiệp để xây dựng Khu công nghiệp Phước An.

Về hướng phát triển, dự án hướng đến mô hình sinh thái, thu hút các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, tận dụng lợi thế đặc thù từ cảng Phước An - cảng biển lớn nhất Đồng Nai.

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phước An được chia thành 2 phân khu, với đường tỉnh 771C kết nối cảng Phước An đi xuyên qua.

Cụ thể, khu A nằm phía tây đường tỉnh rộng hơn 58 ha, tiếp giáp nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, dự kiến thu hút các mô hình công nghiệp sử dụng công nghệ cao, doanh nghiệp hỗ trợ, nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo.

Còn khu B nằm phía đông đường tỉnh, diện tích hơn 271 ha, ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, đa ngành sử dụng công nghệ cao, dịch vụ và thiết chế công đoàn. Đây cũng là nơi bố trí đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực.

Trong quy hoạch, đất sản xuất công nghiệp, kho bãi chiếm hơn 245 ha, còn lại là khu dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh mặt nước, đất giao thông...

Dự kiến, Khu công nghiệp Phước An tạo việc làm cho khoảng 18.000 lao động và cung cấp 1.000 chỗ lưu trú cho chuyên gia, người lao động trình độ cao làm việc ngắn ngày. Khu lưu trú và thiết chế công đoàn được xây tối đa 9 tầng, có diện tích 6,8 ha.

Ngoài ra, UBND huyện Nhơn Trạch cũng bố trí nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với diện tích khoảng 50 ha tại xã Phước An và xã Long Thọ, nằm ngoài ranh giới quy hoạch.

Theo Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, hiện tỉnh này có 31 khu công nghiệp đang hoạt động, một khu công nghiệp trong giai đoạn xây dựng. Cuối năm ngoái, hai dự án mới thuộc huyện Long Thành tiếp tục được duyệt là Bàu Cạn - Tân Hiệp và Phước Bình 2.

Nhiều khu công nghiệp ở Đồng Nai được đánh giá cao về chất lượng, thu hút nhiều vốn FDI như Amata, Loteco, Biên Hòa 2, Long Đức, Long Thành...

Riêng ở gần cảng biển Phước An hiện tại đã có các khu công nghiệp lớn như Nhơn Trạch, Long Thành. Đây là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai, nằm trong nhóm cảng biển số 5 - hệ thống cảng biển khu vực TP.HCM - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành nên một khu trung tâm logistics kết nối các trung tâm khác với Đồng Nai là mắt xích quan trọng.

Phân kỳ 1 của dự án cảng đã đưa vào khai thác cảng cầu số 5 và 6, với chiều dài 670 m, năng lực khai thác là 2,2 triệu TEU và 4 triệu tấn hàng hoá tổng hợp mỗi năm, khả năng đón tàu lên tới 60.000 DWT.

Kế hoạch đầu tư phân kỳ 2 cũng đã được thông qua với diện tích xây dựng khoảng 50,9 ha, chiều dài cầu cảng 1.070 m, chiều rộng cầu cảng 48 m, dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2024-2026. Cầu Phước An nối tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với cảng Phước An cũng đã thành hình, vượt tiến độ đề ra.

Hiện, Đồng Nai đặt mục tiêu thành lập 48 khu công nghiệp đến năm 2030.