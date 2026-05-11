Cancelo làm điều chưa từng có trong lịch sử

Rạng sáng 11/5, Joao Cancelo cùng Barcelona đánh bại Real Madrid 2-0 và giành chức vô địch La Liga 2025/26.

Cancelo mắn danh hiệu.

Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên giành chức vô địch ở cả 4 giải đấu hàng đầu châu Âu, bao gồm Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga và La Liga.

Cancelo 4 lần đăng quang Ngoại hạng Anh cùng Man City, giành Scudetto cùng Juventus, nâng cao đĩa bạc Bundesliga 2022/23 và giờ là chức vô địch La Liga cùng Barcelona. Đó là chưa kể việc anh từng vô địch Bồ Đào Nha cùng Benfica vào năm 2014.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ trầm trồ với thành tích của Cancelo. Một số fan kêu gọi anh gia nhập PSG ở mùa tới để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước.

Ở mùa giải năm nay, Cancelo được Barca mượn từ Al Hilal. Ngôi sao sinh năm 1994 có 16 lần đá chính trên mọi đấu trường, góp 1 bàn và 2 đường kiến tạo. Theo báo chí Tây Ban Nha, Barca đang tiến hành đàm phán để ký hợp đồng dài hạn với Cancelo, do cầu thủ này sẽ vào diện tự do sau ngày 30/6.

Trở lại với Barca, CLB chủ sân Camp Nou vô địch La Liga mùa thứ 2 liên tiếp đầy thuyết phục, khi tạo khoảng cách 14 điểm với đại kình địch Real Madrid. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, "Blaugrana" đăng quang bằng một chiến thắng ở El Clasico. Thầy trò HLV Hansi Flick khép lại mùa bóng với hai danh hiệu quốc nội gồm La Liga và Siêu cúp.

