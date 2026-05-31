Canada lý giải nguyên nhân cần ‘xa cách’ Mỹ

Canada vừa từ chối các nhà thầu quốc phòng Mỹ để chi nhiều tỷ USD do nhà thầu quốc phòng Thụy Điển. Thủ tướng Canada khẳng định sự xa cách đôi khi lại tốt cho cả hai phía.

Ngày 27/5, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết Không quân Canada sẽ mua một phi đội máy bay giám sát quân sự của Thụy Điển.

Năm ngoái, ông Carney tuyên bố Canada đã phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và sẽ thúc đẩy tăng chi tiêu quân sự lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Động thái này giúp Ottawa chấm dứt tình trạng nhiều năm không đạt mục tiêu tối thiểu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng.

Kể từ khi trở thành thủ tướng, ông Carney nhiều lần khẳng định tỷ trọng ngân sách quốc phòng Canada dành cho các công ty Mỹ sẽ giảm xuống so với trước đây.

“Thời kỳ quân đội chúng ta gửi 70 xu mỗi đô-la sang Mỹ đã kết thúc”, ông Carney phát biểu tại Montreal hồi tháng trước.

Vì sao Canada từ chối nhà thầu Mỹ?

Mẫu máy bay giám sát GlobalEye được tập đoàn quốc phòng Saab (Thụy Điển) phát triển. GlobalEye được Canada lựa chọn, thay vì hai dòng máy bay giám sát cho nhà thầu Mỹ chào mời, trong đó có một mẫu do Boeing sản xuất.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Canada đang cân nhắc lại việc mua tối đa 88 tiêm kích F-35 của Mỹ để chuyển sang mua tiêm kích Gripen của nhà thầu Saab.

Canada hiện đã mua lô đầu tiên gồm 16 tiêm kích F-35 của Mỹ. Dù vậy, Bộ trưởng Công nghiệp Canada Melanie Joly kêu gọi tăng tỷ lệ tiêm kích được sản xuất ngay tại Canada. Saab hiện đã cam kết sẽ vận hành dây chuyền chế tạo tiêm kích Gripen tại Canada.

Mẫu máy bay giám sát GlobalEye của tập đoàn quốc phòng Saab (Thụy Điển). Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại triển lãm công nghiệp quốc phòng ở Ottawa hôm 27/5, ông Carney cho biết khoảng 3.000 lao động Canada sẽ tham gia dây chuyền sản xuất máy bay giám sát GlobalEye ngay tại Canada.

“Đây là ví dụ cho thấy chiến lược quốc phòng và công nghiệp của Canada đang được triển khai như thế nào. Hoạt động này sẽ giúp xây dựng nền kinh tế chiến lược của Canada, tạo việc làm cho người Canada và củng cố vị thế của Canada như một trong những quốc gia dẫn đầu toàn cầu”, ông Carney nói.

Chính phủ Canada chưa công bố số lượng máy bay GlobalEye sẽ mua của Saab, cũng như tổng chi phí của thương vụ. Tuy nhiên, một tài liệu của Bộ Quốc phòng Canada được cập nhật hồi tháng 12/2025 cho thấy hơn 5 tỷ đô la Canada (khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ) đã được phân bổ cho dự án này.

Dù ông Carney cam kết nâng chi tiêu quốc phòng Canada lên mức 3,5% GDP vào năm 2035, chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa hài lòng.

Tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cho biết Washington đã đình chỉ hoạt động của Hội đồng Thường trực Phối hợp Quốc phòng. Đây là cơ chế hợp tác giữa hai nước đã tồn tại từ năm 1940, hội đồng thường họp 1-2 lần mỗi năm để thảo luận các vấn đề quân sự chung giữa Mỹ và Canada.

“Đáng tiếc, Canada chưa đạt được tiến triển đáng tin cậy đối với các cam kết quốc phòng của mình”, ông Colby viết trên mạng xã hội.

Ông Carney sau đó tìm cách giảm nhẹ tầm quan trọng của động thái này, ông cho biết hội đồng trên thực tế chưa họp lần nào kể từ năm 2024.

“Tôi sẽ không phóng đại tầm quan trọng của sự việc này. Chúng tôi vẫn có nhiều lĩnh vực hợp tác quốc phòng rất chặt chẽ với Mỹ”, ông Carney nói.

Canada “xa” Mỹ để cả hai cùng mạnh hơn

Năm ngoái, ông Trump từng có những tuyên bố thể hiện sự giận dữ với chính quyền Canada, ông nói về việc sáp nhập Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.

Sau đó, ông Carney cũng có những phát ngôn đanh thép tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1.

Trong bài phát biểu, ông Carney nhắc tới “sự bá quyền của Mỹ”, đồng thời kêu gọi các cường quốc tầm trung hợp tác với nhau và cảnh báo rằng “nếu chúng ta không có mặt trên bàn đàm phán, chúng ta sẽ bị nằm trong thực đơn”.

Ông Carney phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York ngày 28/5. Ảnh: New York Times.

Trong chuyến thăm thành phố New York (Mỹ) diễn ra trong tuần này, ông Carney mềm mỏng hơn nhiều. Ông mô tả mối quan hệ giữa Ottawa và Washington là “có những điểm yếu cần được khắc phục”.

Ngày 28/5, phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York, ông Carney cho rằng nỗ lực của Ottawa trong việc trở nên độc lập hơn, nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ, sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ.

“Điều này tốt cho Canada, và cũng tốt cho Mỹ, bởi khi Canada mạnh hơn, Canada sẽ là đồng minh tốt hơn. Chúng ta biết rằng trong suốt nhiều thế kỷ, dù Canada và Mỹ từng có khác biệt, hai nước cuối cùng vẫn luôn tìm được cách vượt qua, bởi chúng ta chia sẻ những giá trị chung và lợi ích chung sâu sắc”, ông Carney phát biểu.

Kết hợp khẩu hiệu tranh cử của ông Trump với thông điệp riêng của mình, ông Carney tuyên bố: “Một Canada mạnh mẽ sẽ giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Ông Carney trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Thủ tướng Canada cũng đề cập đến những biến động toàn cầu mà chính quyền ông Trump tạo ra.

“Thế giới đang trải qua sự đứt gãy. Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, thay đổi công nghệ đang tăng tốc với tốc độ chưa từng thấy. Mỹ đang tái định hình toàn bộ các quan hệ thương mại, điều mà Mỹ có quyền thực hiện. Nhưng thế giới cũng đang trở nên chia rẽ và nguy hiểm hơn”, ông Carney nhấn mạnh.

Theo ông Carney, Canada đã phản ứng nhanh với các thay đổi này bằng cách “đa dạng hóa các mối quan hệ đối tác ở nước ngoài”. “Chúng ta phải tự chăm lo cho chính mình và trung thành với chính mình”, ông nói.

Thủ tướng Canada cũng trực tiếp chỉ trích các mức thuế mà ông Trump áp lên ngành thép, nhôm và sản xuất ôtô của Canada.

Ông cho rằng việc quay lại thương mại ôtô không thuế quan “là cách tốt nhất và bền vững nhất để hai bên đối phó với cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt”.

Ông cũng nhắc lại vai trò của Canada với tư cách nhà cung cấp dầu, khí tự nhiên, điện năng và kali lớn nhất cho Mỹ. Canada cũng xuất khẩu nhiều khoáng sản quan trọng khác sang Mỹ như niken, đồng và uranium.

“Trong thời điểm xảy ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Canada cung cấp cho Mỹ nguồn năng lượng ổn định và các khoáng sản chiến lược giúp thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ”, ông Carney nhấn mạnh.

Dù chỉ trích một số chính sách của ông Trump, ông Carney không quên dành nhiều lời ca ngợi cho Mỹ. Ông nói Mỹ đang tiến gần lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc với vị thế là “quốc gia năng động, bền bỉ và sáng tạo nhất mà thế giới từng biết đến”.

“Những giá trị nền tảng của nước Mỹ như tự do, dân chủ, công lý và sự cởi mở nên tiếp tục là kim chỉ nam cho tương lai của Mỹ và của thế giới. Tương lai đó nên bao gồm mối quan hệ đối tác mới với Canada. Một quan hệ đối tác thực sự, tái định hình hợp tác trong những lĩnh vực đang chịu sức ép lớn từ cạnh tranh toàn cầu”, ông Carney gợi ý.

Ông Carney thăm Phi đội Vận tải 440 thuộc Không quân Hoàng gia Canada (RCAF) tại Yellowknife, Canada. Ảnh: Reuters.

Đầu tháng này, ông Carney để ngỏ khả năng Canada có thể tham gia một số chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền ông Trump, nếu điều đó giúp duy trì các điều khoản thương mại tự do trong Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), vốn đang được Mỹ xem xét lại vì có những bất đồng.

“Canada cởi mở với khả năng hội nhập sâu hơn, bao gồm việc xây dựng pháo đài Bắc Mỹ trong một số lĩnh vực cụ thể”, ông Carney nói.

Bà Lori Turnbull, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Dalhousie (Canada), cho rằng phát biểu trên phản ánh một thực tế: Vai trò của Mỹ như một đối tác quan trọng trong hoạt động thương mại và kinh tế của Canada là điều rất khó thay đổi.

“Canada sẽ phải tìm cách thích nghi, Mỹ vẫn sẽ áp thuế. Chúng ta vẫn ở thế yếu và người Mỹ có quyền quyết định cuộc chơi”, bà Turnbull nói.