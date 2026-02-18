Canada ‘chi đậm’ để giảm phụ thuộc Mỹ

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 17/2 công bố chiến lược công nghiệp quốc phòng với tinh thần ưu tiên phát triển các sản phẩm nội địa để giảm lệ thuộc vào Mỹ.

Canada mong muốn nâng cao năng lực quốc phòng để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Ảnh: Chính phủ Canada.

“Mối quan hệ đối tác của Canada với Mỹ có nhiều điểm mạnh, nhưng đây là quan hệ phụ thuộc”, ông Carney nói khi công bố chiến lược, theo Politico. “Chúng ta đã dựa quá nhiều vào địa lý và những người khác để tự vệ, tạo ra những lỗ hổng mà chúng ta không còn chấp nhận được và sự phụ thuộc không còn bền vững”.

Theo bản chiến lược, “mua hàng Canada” sẽ là nguyên tắc hàng đầu với ngành công nghiệp quốc phòng của nước này trong thời gian tới. Sau một thập kỷ, thị phần của các công ty nội địa trong thị trường vũ khí của nước này cần đạt ít nhất 70%. Hiện nay, 70% ngân sách mua vũ khí của Ottawa chảy vào túi các doanh nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, chiến lược cũng đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Canada ít nhất 240% trong vòng 10 năm, cũng như tạo ra 125.000 việc làm mới với nền kinh tế. Văn phòng của ông Carney cho biết bản chiến lược tương ứng với khoản đầu tư hơn 500 tỷ dollar Canada (hơn 366 tỷ USD ), AFP đưa tin.

Chiến lược là một phần trong những nỗ lực nâng cao năng lực tự chủ của Canada trong thời gian qua. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hồi tháng 1, ông Carney gây chú ý với tuyên bố chỉ trích Mỹ gây “đổ vỡ” trật tự thế giới, cũng như kêu gọi các nước tầm trung tăng cường hợp tác.

Ngoài nâng cao năng lực quốc phòng nội địa, Canada cũng tăng cường hợp tác với các đối tác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua, Canada trở thành nước ngoài châu Âu đầu tiên tham gia vào sáng kiến quốc phòng của EU, theo AFP.