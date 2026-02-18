Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Canada ‘chi đậm’ để giảm phụ thuộc Mỹ

  • Thứ tư, 18/2/2026 10:05 (GMT+7)
Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 17/2 công bố chiến lược công nghiệp quốc phòng với tinh thần ưu tiên phát triển các sản phẩm nội địa để giảm lệ thuộc vào Mỹ.

Canada mong muốn nâng cao năng lực quốc phòng để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Ảnh: Chính phủ Canada.

“Mối quan hệ đối tác của Canada với Mỹ có nhiều điểm mạnh, nhưng đây là quan hệ phụ thuộc”, ông Carney nói khi công bố chiến lược, theo Politico. “Chúng ta đã dựa quá nhiều vào địa lý và những người khác để tự vệ, tạo ra những lỗ hổng mà chúng ta không còn chấp nhận được và sự phụ thuộc không còn bền vững”.

Theo bản chiến lược, “mua hàng Canada” sẽ là nguyên tắc hàng đầu với ngành công nghiệp quốc phòng của nước này trong thời gian tới. Sau một thập kỷ, thị phần của các công ty nội địa trong thị trường vũ khí của nước này cần đạt ít nhất 70%. Hiện nay, 70% ngân sách mua vũ khí của Ottawa chảy vào túi các doanh nghiệp Mỹ.

Ngoài ra, chiến lược cũng đặt mục tiêu tăng tổng doanh thu của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Canada ít nhất 240% trong vòng 10 năm, cũng như tạo ra 125.000 việc làm mới với nền kinh tế. Văn phòng của ông Carney cho biết bản chiến lược tương ứng với khoản đầu tư hơn 500 tỷ dollar Canada (hơn 366 tỷ USD), AFP đưa tin.

Chiến lược là một phần trong những nỗ lực nâng cao năng lực tự chủ của Canada trong thời gian qua. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos hồi tháng 1, ông Carney gây chú ý với tuyên bố chỉ trích Mỹ gây “đổ vỡ” trật tự thế giới, cũng như kêu gọi các nước tầm trung tăng cường hợp tác.

Ngoài nâng cao năng lực quốc phòng nội địa, Canada cũng tăng cường hợp tác với các đối tác để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Tại Hội nghị An ninh Munich vừa qua, Canada trở thành nước ngoài châu Âu đầu tiên tham gia vào sáng kiến quốc phòng của EU, theo AFP.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Hà Thủy

canada Mỹ Canada mỹ vũ khí carney

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

