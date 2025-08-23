Canada gỡ bỏ thuế trả đũa Mỹ

Thủ tướng Mark Carney tuyên bố Canada sẽ gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu áp lên hàng hóa Mỹ, đồng thời tăng cường đàm phán với Washington về thương mại và an ninh mới.

Ngày 22/8 (giờ địa phương), Canada cho biết sẽ gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu lên hàng hóa Mỹ. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, ông cho biết Canada vẫn sẽ giữ nguyên các mức thuế đối với ôtô, thép và nhôm của Mỹ, theo Reuters.

"Để phù hợp với cam kết của Canada đối với Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), chính phủ Canada sẽ đồng hành cùng Mỹ bằng cách gỡ bỏ toàn bộ các loại thuế của Canada đối với hàng hóa Mỹ thuộc phạm vi của hiệp định", Thủ tướng Carney nói.

Hiện, Canada và Mỹ đã khôi phục thương mại tự do đối với nhiều loại hàng hóa. So với các đối tác thương mại khác, hàng xuất khẩu của Canada chỉ phải chịu mức thuế tương đối thấp từ phía Mỹ.

Trước đó, Canada và Trung Quốc là 2 quốc gia duy nhất tung ra biện pháp trả đũa đối với chính sách thuế mới của Mỹ, khiến chính quyền ông Trump cảm thấy không hài lòng.

Thủ tướng Carney cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Donald Trump vào hôm 21/8 (giờ địa phương). Trong khi đó, ông Trump gọi quyết định gỡ bỏ thuế của Canada là "điều tốt đẹp".

Trong cuộc bầu cử vào tháng 4, ông Carney đã giành chiến thắng và cũng cam kết đối phó quyết liệt với các mức thuế từ đối tác thương mại Mỹ.

Ông đã hủy kế hoạch áp thuế dịch vụ kỹ thuật số vào cuối tháng 6 cũng như từ bỏ ý định áp thêm các biện pháp trừng phạt nếu hai bên không đạt thỏa thuận trước ngày 1/8.

Ngoài ra, Thủ tướng Carney cũng giữ nguyên mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Mỹ, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên đến 50% đối với hàng hóa từ Canada.

Trước đó vào ngày 6/3, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau từng áp mức thuế 25% lên lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 30 tỷ CAD (tương đương 21 tỷ USD ) từ Mỹ, nhằm đáp trả mức thuế ban đầu của chính quyền ông Trump.

Dù đã có những nhượng bộ, việc Canada đạt được một thỏa thuận với Mỹ vẫn còn rất xa vời. "Việc đi đến thỏa thuận cuối cùng sẽ không hề dễ dàng. Danh sách các yêu cầu từ phía Mỹ rất dài", Brian Clow, cựu quan chức chính phủ Canada nhận định.

Trong khi đó, Thủ tướng Carney cho rằng quốc gia này cần có cách tiếp cận ôn hòa hơn thay vì tiếp tục giữ thái độ đối đầu.

"Chúng ta đang có thỏa thuận tốt nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hiện nay và không ai có thể đạt được các thỏa thuận với Mỹ như trước đây", ông khẳng định.

Ở thời điểm này, Canada sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược vẫn còn bị áp thuế, bao gồm thép, nhôm, ôtô và gỗ xẻ, đồng thời rà soát lại hiệp định USMCA.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, đồng thời là quốc gia nhập khẩu hàng Mỹ nhiều nhất. Năm ngoái, Canada mua 349 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ và xuất khẩu sang đây 412 tỷ USD .

Tuy nhiên, quan hệ thương mại song phương liên tục biến động trong vài tháng qua. Đầu tháng 2, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa từ Canada và Mexico, hiệu lực từ ngày 4/3.

Vào tháng 7, vị Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng thuế lên 35% đối với Canada nhằm đáp trả việc Canada tiếp tục không hành động và có các biện pháp trả đũa liên quan đến việc ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.