Cần Thơ thừa 50% công suất điện

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng công suất truyền tải điện của Cần Thơ khoảng 2.000 MW, trong khi mức sử dụng cao điểm chỉ đạt 900 MW, còn dư 50% công suất, nên đủ đảm bảo công suất điện cho các dự án công nghiệp lớn.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo cung cấp điện và sử dụng năng lượng TP Cần Thơ ngày 28/10.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết tổng công suất truyền tải điện của thành phố khoảng 2.000 MW, trong khi mức sử dụng cao điểm chỉ 900 MW, tức còn dư địa 50% công suất. Do đó, hệ thống điện của thành phố có khả năng đảm bảo điện cho các dự án công nghiệp lớn.

Lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ đề xuất đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái, phát triển hài hòa các nguồn năng lượng tái tạo khác; sớm thông qua HĐND thành phố danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án năng lượng...

cong suat dien anh 1

Quang cảnh cuộc họp.

Liên quan đến các dự án điện gió tại xã Cù Lao Dung (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cũ), ông Vương Quốc Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo - cho biết nơi đây được quy hoạch vùng nông nghiệp sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch, không có quy hoạch cho công nghiệp. Do đó, việc đặt dự án điện gió tại đây có nguy cơ "án ngữ" đường ra biển và phá vỡ cảnh quan sinh thái độc đáo của khu vực này.

Ông Nam cũng chỉ ra thực trạng phức tạp trong các khiếu nại của người dân liên quan đến điện gió. Do Luật Điện lực trước đây thiếu quy định về hành lang an toàn cánh quạt và đề nghị các đơn vị phải nghiên cứu chính sách hỗ trợ thỏa đáng, trong đó có tính đến các tác động có thật về tiếng ồn (quay 24/24h) và hiệu ứng “bóng cánh quạt” ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

TP Cần Thơ hiện có 47 dự án nguồn điện với tổng công suất trên 10.400 MW, trong đó có 7 dự án điện gió đã vận hành thương mại. Các dự án nhiệt điện trong cụm Ô Môn đang được thúc đẩy xây dựng.

Đối với điện gió, Cần Thơ được phê duyệt 30 dự án với tổng công suất 2.752 MW, trong đó, đã cấp chủ trương đầu tư 19 dự án, 12 dự án đang triển khai. Ngoài ra, Cần Thơ có 5 nhà máy điện sinh khối.

