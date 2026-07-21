Căn nhà treo 100 chiếc nồi, 60 cái rổ đều tăm tắp ở Miền Tây

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà tại Tây Ninh khiến nhiều người lầm tưởng là đại lý bán đồ gia dụng. Thực chất, toàn bộ số xoong nồi, rổ giá đều để gia đình sử dụng.

Căn nhà treo hơn trăm cái nồi và rổ ở miền Tây gây sốt Không gian chứa đầy các loại rổ giá và xoong nồi ở miền Tây khiến nhiều người choáng ngợp.

Mới đây, video ghi lại không gian bên trong một ngôi nhà ở miền Tây thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trên tường, hơn một trăm chiếc nồi niêu, xoong chảo cùng rổ giá các loại được treo thành từng hàng ngay ngắn, đều tăm tắp. Bất kỳ ai lần đầu xem qua cũng ngỡ đây là một cửa hàng buôn bán đồ gia dụng.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, Nguyễn Ngọc Kim Yến (18 tuổi, sống tại Tây Ninh), người đăng tải clip, cho biết đây là nhà của cô.

"Nhiều người xem tưởng nhà tôi mở tạp hóa hay bán đồ gia dụng, nhưng thật ra tất cả đều là đồ đạc dùng trong gia đình. Trong khu tôi sống, có khoảng 1-2 nhà sở hữu số lượng đồ dùng nhiều như vậy", Kim Yến chia sẻ.

Theo Kim Yến, người đứng sau "kiệt tác" gian bếp này chính là mẹ cô, một người có niềm đam mê đặc biệt với các sản phẩm gia dụng. Ước tính trong nhà hiện có trên dưới 100 chiếc nồi, xoong nấu nướng các kích cỡ và khoảng 50-60 chiếc rổ lớn nhỏ.

Mỗi lần đi sắm sửa, mẹ của Yến thường chi ra vài triệu đồng chỉ để mua thêm các vật dụng này. Toàn bộ số đồ đạc sau khi mua về đều được chính tay bà tỉ mỉ phân loại, treo lên trần và tường nhà theo từng hàng lối thẳng tắp để vừa thẩm mỹ, vừa tối ưu không gian.

Số lượng đồ gia dụng khổng lồ không chỉ để tạo cảm giác bắt mắt cho căn nhà mà còn xuất phát từ nhu cầu thực tế. Căn nhà của Kim Yến nằm sát kề nhà bà ngoại và dì bảy. Do gia đình thường xuyên tổ chức tiệc tùng, ăn uống đông người, việc tích trữ lượng lớn xoong nồi, rổ giá giúp việc nấu nướng trở nên thuận tiện hơn.

Theo Yến, mua nhiều không có nghĩa là bỏ xó. Gia đình cô có một "nội quy" rất nghiêm ngặt đối với kho đồ gia dụng này.

"Nội quy nhà tôi là mua về để xài, tuyệt đối không vứt hay để lãng phí. Đồ mua về vừa để trưng bày cho bắt mắt, vừa phục vụ mỗi khi nhà có tiệc", cô gái 18 tuổi cho biết.

Sở hữu số lượng xoong nồi "khủng" cũng đi kèm với công đoạn bảo quản kỳ công. Yến tiết lộ, trung bình một năm, gia đình cô sẽ tổng vệ sinh toàn bộ gian nhà khoảng 3 lần. Mỗi lần như vậy, toàn bộ hơn một trăm chiếc nồi cùng hàng chục chiếc rổ sẽ được đưa xuống đồng loạt để cọ rửa, lau chùi sạch sẽ rồi mới treo lại vị trí cũ.

Video Yến đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận thích thú từ cư dân mạng. Hầu hết đều trầm trồ trước sự ngăn nắp, chỉn chu của người mẹ, đồng thời bày tỏ sự nể phục trước công đoạn vệ sinh "gian nan" nhưng đầy quy củ của gia đình miền Tây này.