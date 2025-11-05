Cần khắc phục việc 'nhiều đoàn cùng kiểm tra một doanh nghiệp'

Đại biểu Hà Sỹ Đồng đề nghị quy định rõ nguyên tắc không chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra thuế, nhằm khắc phục tình trạng nhiều đoàn cùng kiểm tra một doanh nghiệp.

Toàn cảnh thảo luận Tổ 10 chiều 5/11. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều 5/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng điều hành thảo luận Tổ 10 (gồm đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và Ninh Bình).

Phát biểu ý kiến, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho biết tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo giữa cơ quan trung ương và địa phương hiện nay vẫn còn xảy ra, gây áp lực và phiền hà cho doanh nghiệp.

Ông đề nghị bổ sung quy định mới vào Điều 10 của dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), nêu rõ: "Việc thanh tra, kiểm tra thuế phải bảo đảm nguyên tắc không chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra, không được kiểm tra lại cùng nội dung, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự".

Tại Điều 11 về phân cấp thẩm quyền kiểm tra, ông Đồng đề nghị sửa khoản 2 theo hướng: "Trường hợp cơ quan thuế trung ương trực tiếp kiểm tra tại địa phương phải có văn bản ủy quyền, nêu rõ phạm vi, thời hạn và thông báo cho cơ quan thuế địa phương phối hợp, tránh kiểm tra trùng lặp".

"Hai nội dung này sẽ góp phần quan trọng trong việc khắc phục tình trạng nhiều đoàn cùng kiểm tra một doanh nghiệp, tạo niềm tin và bảo đảm sự ổn định trong môi trường đầu tư, kinh doanh", ông Đồng nhấn mạnh.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu. Ảnh: Quochoi.vn.

Liên quan đến việc phân nhóm người nộp thuế trong dự thảo, đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) bày tỏ đồng tình, song lưu ý việc phân nhóm nếu không chính xác hoặc thiếu minh bạch có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Do đó, tại khoản 3 của Điều 3: "Giao Bộ Tài chính quy định chi tiết điều này", bà đề nghị sửa đổi theo hướng Bộ Tài chính rà soát kỹ lưỡng để quy định phân nhóm riêng đối với "doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ", đồng thời quy định trách nhiệm phải công khai, minh bạch tiêu chí phân nhóm, để doanh nghiệp biết đầy đủ thông tin và thực hiện.

Bà Hiền cũng kiến nghị xây dựng cơ chế ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp, hộ kinh doanh tuân thủ tốt quy định thuế trong 3 năm liên tiếp, như được miễn kiểm tra tại chỗ, ưu tiên sử dụng dịch vụ điện tử hoặc được hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn miễn phí.

Cùng quan điểm về nội dung phân nhóm, đại biểu Trần Quang Minh (đoàn Quảng Trị) cho rằng dự thảo luật hiện quy định "Bộ Tài chính quy định chi tiết điều này" là chưa phù hợp. Ông đề nghị chuyển thẩm quyền cụ thể hóa từ Bộ Tài chính sang Chính phủ để đảm bảo tính pháp lý, công khai và nằm trong phạm vi giám sát của Quốc hội.

Ông Minh cũng cho rằng dự thảo chưa quy định rõ cơ chế phản hồi của người nộp thuế trong trường hợp họ bị phân nhóm sai. Ông đề nghị bổ sung cơ chế tiếp nhận và xử lý kiến nghị, đồng thời siết chặt trách nhiệm giải trình của cơ quan thuế để tránh tình trạng lạm dụng quyền hạn.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề xuất bổ sung cơ chế ưu tiên cho người nộp thuế hợp tác và tuân thủ tốt, như giảm tần suất kiểm tra, ưu tiên hoàn thuế, miễn giảm thuế nhanh hơn hoặc có đầu mối hỗ trợ riêng. Theo ông, điều này sẽ khuyến khích người nộp thuế tuân thủ pháp luật, tạo động lực tích cực trong thực thi nghĩa vụ thuế.