Quá khó bán nhà, người Trung Quốc dùng hệ 'tâm linh' mong đẩy hàng

Trong 3 năm liên tiếp, giá căn hộ cũ tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu ngừng giảm khiến nhiều chủ nhà phải tìm đến các nghi thức phong thủy, tâm linh với hy vọng sớm bán được nhà.

Khủng hoảng bất động sản kéo dài khiến loạt chủ nhà Trung Quốc trở nên mê tín, đặt niềm tin vào phong thủy và tâm linh chỉ để bán được nhà. Ảnh: Bloomberg.

Rao bán nhà tại Trung Quốc trở nên khó khăn đến mức nhiều chủ nhà bắt đầu tìm đến xuanxue (huyền học cổ xưa) - thuật ngữ được giới trẻ nước này dùng để mô tả các nghi thức cầu may, từ điều chỉnh phong thủy, xin bùa đến sử dụng các emoji (biểu tượng) may mắn trên mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Cầu khấn ở đền chùa, mua bùa “bán nhà nhanh”, hay đơn giản viết chữ “đã bán” lên giấy đỏ là các hình thức đang được nhiều chủ nhà áp dụng. Điển hình, một phụ nữ ở Thượng Hải gần đây chia sẻ lên mạng rằng cô tìm được người mua sau khi cầu nguyện tại chùa Tĩnh An và chạm vào tay tượng Phật.

Bài đăng lập tức thu hút hàng trăm bình luận kèm emoji chắp tay, với hy vọng “xin vía” của cô. “Cầu cho căn của tôi cũng bán được nhanh như vậy”, nhiều người viết.

Niềm tin vào thị trường lao dốc sau khó khăn kéo dài

Sự bùng lên của các hành vi mê tín phản ánh mức độ bi quan của người dân, khi thị trường tại đây bước sang năm thứ 5 của chu kỳ giảm giá. Các môi giới cho biết căn hộ mất nhiều thời gian hơn để tìm được khách, trong khi người mua ngày càng mạnh tay ép giá.

You Liangzhou, chủ một đại lý tại Thượng Hải, cho biết: “Cứ đợi càng lâu, giá càng rớt. Tôi thường phải giảm thêm 5-10% từ mức rao bán ban đầu mới chốt được giao dịch”.

Khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc vốn đã bắt đầu từ cuối năm 2020, khi Bắc Kinh siết tín dụng bằng chiến dịch “3 lằn ranh đỏ”. Từ đó, doanh số của các chủ đầu tư lớn giảm hơn một nửa, nhiều dự án bán trước không thể hoàn thiện và nguy cơ vỡ nợ lan rộng.

Sự sụp đổ của bong bóng bất động sản cũng phá vỡ niềm tin lâu nay rằng “giá nhà chỉ có tăng”. Cùng với đó, khủng hoảng này lan sang cả tiêu dùng và việc làm, kéo theo hàng loạt thách thức kinh tế. Theo China Index Academy, chính quyền địa phương đã tung ra hơn 510 biện pháp xử lý nhằm hỗ trợ phục hồi chỉ trong năm nay.

Vào tháng 6, Quảng Châu trở thành thành phố cấp 1 đầu tiên xóa bỏ toàn bộ hạn chế mua nhà. Nối gót trong tháng 8 và 9 là Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến khi có động thái gỡ phần lớn rào cản khi giao dịch bất động sản.

Bloomberg cho biết giới hoạch định chính sách đang cân nhắc thêm các biện pháp như trợ cấp lãi suất vay và tăng ưu đãi thuế, nhằm giảm gánh nặng cho người mua. Tuy nhiên, các chuyên gia từ Nomura nhận định những biện pháp này khó đủ sức xoay chuyển xu hướng giảm.

Chấp nhận lỗ sâu nhưng vẫn không có khách

Giá nhà cũ tại 70 thành phố của Trung Quốc đã giảm liên tục hơn 3 năm. Riêng tháng 10, mức giảm là 5,4% so với cùng kỳ và 0,7% so với tháng trước. Bên cạnh đó, một số dữ liệu tư nhân cho thấy tình hình còn tệ hơn tại Thượng Hải, khi giá căn hộ cũ đã lùi về mức những năm đầu 2016, xóa sạch gần một thập kỷ tăng giá, theo Centaline.

Nhiều chủ nhà thừa nhận dù liên tục giảm giá, nhà vẫn mãi trong trạng thái "treo", không một khách hỏi. Ảnh: Bloomberg.

Ông Andy Lee Yiu-chi, CEO Centaline Trung Quốc, cho biết người dân ngày càng mất niềm tin vào triển vọng thị trường. Cùng lúc đó, các dự án mới được tung ra với diện tích sử dụng tốt hơn, thiết kế hiện đại hơn và mức giá cạnh tranh hơn, tiếp tục đè nặng lên phân khúc thứ cấp. “Muốn bán được, bắt buộc phải hạ giá”, vị này nói.

Một chủ nhà ở Thượng Hải mất 7 tháng mới bán được căn hộ vào tháng 10, nhưng phải chấp nhận lỗ đến 44%. Cô chia sẻ căn hộ 37 m2 mua năm 2018 với giá 2,01 triệu tệ (khoảng 283.000 USD , đã gồm thuế), nay chỉ bán được 1,1 triệu tệ ( 150.000 USD ). “Đây là thời khắc tồi tệ nhất với người bán nhà ở Thượng Hải”, cô trải lòng.

Tương tự là một trường hợp đã rao bán nhà suốt một năm và thừa nhận phải liên tục giảm giá: từ 3,2 triệu tệ (tương đương 450.500 USD ) cuối năm ngoái xuống 2,8 triệu tệ ( 390.000 USD ) mùa hè, rồi còn 2,4 triệu tệ ( 340.000 USD ) vào tháng 10.

Theo các môi giới, lượng nhà cũ niêm yết tại Thượng Hải đã tăng hơn gấp đôi so với vài năm trước. Môi giới Song Yulin nhìn nhận thời điểm hiện tại rất khó bán được nhà: "Nếu không để giá thật rẻ, thường phải mất 3-6 tháng mới bán được".

Trên mạng xã hội RedNote, hàng trăm người gần đây đăng ảnh bùa bán nhà kèm lời nguyện mong giao dịch sớm thành công. Một số nói rằng họ may mắn bán được ngay sau đó. Ngược lại, nhiều người than thở vì không nhận nổi một cuộc gọi hỏi mua.