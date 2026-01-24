Căn cứ Trung Quốc viện trợ của hải quân Campuchia lần đầu đón tàu Mỹ

Hôm 24/1, một tàu chiến Mỹ đã lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Ream của Campuchia sau khi căn cứ này được Trung Quốc cải tạo, nâng cấp và vụ việc từng làm Washington quan ngại.

Theo AFP, vào sáng 24/1, tàu tác chiến ven bờ của Hải quân Mỹ USS Cincinnati (LCS-20) đã cập một cầu cảng tại Căn cứ Hải quân Ream, chỉ cách hai tàu chiến Trung Quốc khoảng 150 mét.

Thuyền trưởng Andrew J. Recame nói với các phóng viên: “Là tàu chiến Mỹ đầu tiên cập Căn cứ Hải quân Ream, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho một truyền thống và tình hữu nghị lâu dài”.

Hãng thông tấn AKP của Campuchia cho biết thêm Căn cứ Hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk và tàu USS Cincinnati tới Campuchia trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước.

Con tàu này do Trung tá Hải quân Andrew J. Recame chỉ huy đã được Phó Đô đốc In Sokhemara, Phó Tư lệnh Căn cứ Hải quân Ream của Hải quân Hoàng gia Campuchia, nồng nhiệt đón tiếp.

Theo tờ Đông phương nhật báo của Malaysia ngày 24/1, kể từ năm 2022, khi truyền thông Mỹ tiết lộ rằng các cơ sở mới tại Căn cứ Hải quân Ream sẽ dành riêng cho Hải quân Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhiều lần bác bỏ việc căn cứ này chỉ phục vụ cho bất kỳ thế lực nước ngoài đơn lẻ nào, đồng thời khẳng định cho phép tàu thuyền của các quốc gia khác cập cảng.

Trong một tuyên bố, Căn cứ Hải quân Ream cho biết chuyến thăm kéo dài 5 ngày của tàu Mỹ sẽ “thúc đẩy hợp tác giữa hai nước”, và thể hiện cam kết của Campuchia “theo đuổi chính sách cởi mở, minh bạch, hợp tác với các đối tác quốc tế”.

Tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Hun Manet và một phái đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cùng tham dự lễ khánh thành Căn cứ Hải quân Ream sau khi được nâng cấp.

Hai tuần sau lễ khánh thành, hai tàu chiến Nhật Bản đã trở thành những tàu nước ngoài đầu tiên cập căn cứ này.

Kể từ năm 2022, Trung Quốc đã hỗ trợ nâng cấp và cải tạo Căn cứ Hải quân Ream, nơi ban đầu được xây dựng một phần bằng nguồn tài trợ của Mỹ.

Những quan ngại của phương Tây về căn cứ này có thể truy ngược về năm 2019, khi tờ Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) của Mỹ đưa tin về một bản dự thảo thỏa thuận bí mật cho phép tàu chiến Trung Quốc cập căn cứ này.