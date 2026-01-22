Campuchia tăng tốc chiến dịch triệt phá lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Campuchia rà soát tiến độ chống lừa đảo trực tuyến, siết quản lý người nước ngoài, tăng cường truy quét tại các tỉnh biên giới và khu dân cư trọng điểm.

Ngày 21/1, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCOS) để rà soát tiến độ và chỉ đạo các bước triển khai tiếp theo, theo Khmer Times.

Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Hội đồng Bộ trưởng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, gồm Phó Thủ tướng Neth Savoeun, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, Bộ trưởng Tư pháp Koeut Rith, Bộ trưởng Bưu chính - Viễn thông Chea Vandeth, cùng lãnh đạo các tỉnh và chỉ huy lực lượng cảnh sát.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Campuchia.

Theo tuyên bố của Thủ tướng Hun Manet, cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các biện pháp chống lừa đảo công nghệ cao, đồng thời xác định phương hướng mới để triệt phá tận gốc các đường dây lừa đảo dựa trên nền tảng công nghệ. Chính phủ Campuchia không công bố chi tiết nội dung thảo luận, song nhấn mạnh quyết tâm hành động ở mức cao nhất.

Chính phủ Campuchia nhiều lần khẳng định các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong những năm qua đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, buộc nước này phải triển khai hàng loạt biện pháp mạnh. Bên cạnh việc thành lập CCOS và Ban Thư ký chuyên trách, Campuchia còn ban hành nghị định phụ nhằm siết chặt quản lý người nước ngoài sinh sống tại các khu dân cư tập trung.

Ở cấp địa phương, chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến đang được triển khai quyết liệt. Cuối tuần qua, chính quyền tỉnh Pailin đã triệu tập cuộc họp khẩn với các doanh nghiệp kinh doanh sòng bạc, khách sạn, nhà nghỉ và bất động sản cho thuê, yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn các ổ nhóm lừa đảo và người nước ngoài cư trú trái phép.

Tại tỉnh Svay Rieng, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo cứng rắn, cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với bất kỳ cá nhân hoặc cơ sở nào bị phát hiện che giấu, tiếp tay hoặc có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Các chủ sòng bạc, cơ sở lưu trú và chủ nhà cho thuê được yêu cầu chủ động báo cáo hoạt động đáng ngờ, chấm dứt ngay hợp đồng nếu phát hiện địa điểm bị lợi dụng làm nơi hoạt động phạm pháp.

Trên phạm vi cả nước, Campuchia thời gian qua đã tiến hành nhiều đợt truy quét lớn, dẫn đến việc bắt giữ và trục xuất hàng nghìn nghi phạm liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Trong số này có cả những nhân vật bị cáo buộc đóng vai trò cầm đầu các mạng lưới lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Các tội phạm lừa đảo trực tuyến bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét quy mô lớn tại Campuchia. Ảnh: AKP.

Tại thủ đô Phnom Penh, chính quyền thành phố vừa công bố kế hoạch tổng kiểm tra các khu chung cư và khu dân cư đông đúc bị nghi là nơi ẩn náu của hoạt động phi pháp. Theo kế hoạch, những chiến dịch kiểm tra diện rộng sẽ được triển khai tại tất cả các quận, tập trung vào những khu vực có mật độ dân cư cao và dấu hiệu nghi vấn.

Song song với đó, Campuchia cũng đẩy mạnh công tác quản lý cư trú. Mới đây, 399 công dân Việt Nam đã bị trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Prek Chak do cư trú và lao động trái phép, không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Riêng trong năm 2025, hơn 13.000 người nước ngoài đến từ 66 quốc gia đã bị Campuchia trục xuất, trong đó công dân Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất.

Ở bình diện quốc tế, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong cuộc chiến chống lừa đảo công nghệ cao. Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wenbin đánh giá cao sự hợp tác của Phnom Penh trong việc bắt giữ và dẫn độ các đối tượng chủ mưu, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác an ninh song phương đang mang lại kết quả rõ rệt.

Phía Campuchia nhấn mạnh lập trường kiên quyết trong việc xóa bỏ các “ổ tội phạm” lừa đảo trực tuyến và truy tố những kẻ cầm đầu, coi đây là điều kiện then chốt để bảo đảm an ninh, trật tự và niềm tin quốc tế.