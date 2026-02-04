Cận cảnh tượng cá Ông hơn 50 tỷ đồng tại TP.HCM

Sau hơn hai tháng thi công, công trình biểu tượng cá Ông tại quảng trường Cột Cờ, đoạn giao đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu ( TP.HCM ) chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày gần đây, khu vực đặt tượng cá Ông thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh, nhất là vào buổi chiều và tối khi hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được vận hành.

Hạng mục công trình biểu tượng cá Ông thuộc dự án chỉnh trang trục đường Công viên Thùy Vân, bắt đầu thi công cách đây khoảng hai tháng. Đây là một trong hai công trình điểm nhấn của dự án, bên cạnh tháp Tam Thắng.

Tượng cá Ông được đúc bằng đồng đỏ, dày 20 mm, đặt trên bệ đá giữa hồ nước. Xung quanh tượng được bố trí hệ thống phun nước và chiếu sáng nghệ thuật, tạo hiệu ứng sinh động về đêm. Tuổi thọ công trình tới 100 năm.

Theo tìm hiểu, quá trình chế tác tượng được thực hiện tại Ninh Bình, bắt đầu từ khâu tạo mẫu bằng đất theo tỷ lệ thực, sau đó làm khuôn composite để đúc đồng. Phần khung xương bên trong sử dụng inox nhằm tăng khả năng chịu lực, chống ăn mòn trong môi trường biển.

Do kích thước lớn, tượng được chia thành 7 khối để gia công riêng lẻ, sau đó vận chuyển bằng xe siêu trường, siêu trọng vào Vũng Tàu để lắp đặt, hoàn thiện tại công trình.

Hạng mục biểu tượng cá Ông có tổng dự toán gói thầu xây lắp hơn 50 tỷ đồng (trong đó phần chi phí xây dựng là 40 tỷ đồng ), thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng . Dự án được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm ngoái.

Trong tín ngưỡng dân gian vùng biển, cá Ông (cá voi) được xem là vị thần hộ mệnh, che chở ngư dân trước sóng gió, bão tố. Khi cá dạt vào bờ, ngư dân thường tổ chức chôn cất, thờ phụng để bày tỏ lòng kính ngưỡng.

Hiện nay, nhiều địa phương ven biển trên cả nước vẫn lưu giữ các bộ xương cá voi lớn. Riêng tại khuôn viên Đình Thắng Tam (Vũng Tàu) còn bảo tồn bộ xương cá voi có lịch sử hơn 150 năm.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình tượng cá Ông không chỉ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan cho khu vực bãi biển, mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, gắn với đời sống tín ngưỡng lâu đời của ngư dân vùng biển phía Nam.

