Cận cảnh tàu hoang nghìn tấn được đề xuất đánh chìm ở Côn Đảo

  • Thứ hai, 11/8/2025 07:02 (GMT+7)
Trước khi đề xuất đánh chìm, con tàu mang tên Sheng Li đã bị bỏ trôi dạt trên vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và được cơ quan chức năng kéo về neo đậu nhiều năm nay.

Tau Sheng Li Con Dao anh 1

Con tàu hoang đã nằm tại biển Côn Đảo nhiều năm nay. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive (Công ty Amadive) vừa đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để tạo môi trường sinh thái và làm điểm đến mới cho du lịch.
Tau Sheng Li Con Dao anh 2

Vỏ tàu đã bị gỉ sét nghiêm trọng. Theo thông số kỹ thuật do cơ quan chức năng cung cấp, tàu Sheng Li được đóng mới vào năm 2002. Tàu có chiều dài 52 m; chiều rộng 8,5 m; Chiều cao mạn khô của tàu là 4,3 m. Tàu có số IMO là 8343147 và số MMSI là 671253000.
Tau Sheng Li Con Dao anh 3

Khi bị bỏ lại trên biển, chiếc tàu mang cờ Togo và cảng đăng ký là Lome (thuộc nước Cộng hoà Togo). Đây là loại tàu được thiết kế chuyên chở hàng đông lạnh với tổng dung tích là 495 GT, trọng tải 1.200 tấn.
Tau Sheng Li Con Dao anh 4

Qua khảo sát ban đầu của công ty Amadive, do bị bỏ hoang nhiều năm, hiện trạng phần thân vỏ của tàu Sheng Li đã cũ, bị han gỉ và hư hỏng nặng. Tàu có 6 khoang hầm hàng thông nhau với một máy chính, hai máy phụ, một máy phát điện đã cũ, một chân vịt... tất cả đều bị han gỉ do nhiễm nước mặn và không còn hoạt động được.
Tau Sheng Li Con Dao anh 5

Theo công ty Amadive, việc đánh chìm tàu sẽ giúp nâng cao giá trị du lịch tại Côn Đảo như tạo thêm một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt có thể thu hút du khách, nhất là các khách du lịch cao cấp thích khám phá, trải nghiệm với sinh thái biển.
Tau Sheng Li Con Dao anh 6

Thân con tàu sẽ tạo môi trường sống mới cho sinh vật biển, cung cấp nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài sinh vật biển, góp phần tăng cường đa dạng sinh học.
Tau Sheng Li Con Dao anh 7

Hiện nay, trên vùng biển Côn Đảo cũng có hai con tàu chìm đã từ lâu nhưng chưa được khai thác du lịch vì một số lý do khách quan.
Tau Sheng Li Con Dao anh 8

Nếu việc đánh chìm con tàu Sheng Li được thực hiện, công ty Amadive sẽ tổ chức xây dựng chuỗi tour ngắm tàu chìm, xem hệ sinh thái biển phát triển theo thời gian...

Mới đây, một doanh nghiệp du lịch tại Đặc khu Côn Đảo đã đề xuất được đánh chìm con tàu đang neo đậu tại khu tránh bão trên vịnh Côn Sơn để tạo điểm lặn biển cao cấp cho Côn Đảo.

https://tienphong.vn/can-canh-con-tau-hoang-nghin-tan-vua-duoc-de-xuat-danh-chim-o-con-dao-post1768054.tpo

Trọng Thịnh/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Bà Rịa - Vũng Tàu

    Bà Rịa - Vũng Tàu
    • Diện tích: 1.980,8 km²
    • Dân số: 1.092.000
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 6 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 0254
    • Biển số xe: 72

