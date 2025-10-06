Cận cảnh nơi sắp trở thành nhà hát opera 12.700 tỷ đồng bên Hồ Tây

Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng , là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 19,1 ha (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật).

Nhà hát có thể phục vụ trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn opera và ballet cổ điển, là không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ của người dân Thủ đô. Ảnh phối cảnh.

Dấu ấn đặc biệt của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo thời gian trong ngày. Ảnh phối cảnh.

Nhà hát do kiến trúc sư người Italy Renzo Piano thiết kế. Ông là tác giả của các công trình biểu tượng như trung tâm Georges Pompidou ở Paris (Pháp) hay The Shard ở London (Anh).

Nhà hát có tổng diện tích sàn gần 41.000 m2, gấp gần 6 lần sân bóng đá 11 người. Công trình gồm hai khán phòng lớn, trong đó khán phòng opera có sức chứa khoảng 1.800 chỗ và khán phòng đa năng hơn 1.400 người, cùng các không gian phụ trợ như sảnh chính, phòng tập luyện, bảo tàng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ là nơi tổ chức các chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới, quy tụ các nghệ sĩ lừng danh toàn cầu, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Dương Đức Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết dự án đầu tư xây dựng nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề là một công trình văn hóa trọng điểm của Thủ đô. "Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn vốn xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới, bởi hầu hết nhà hát lớn đều được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ", ông Tuấn nói.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết, cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu hàng đầu trong nước và quốc tế triển khai thi công dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và bền vững.

Hồ Tây dự kiến cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để người dân và du khách tiếp cận công trình văn hóa nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

