Cận cảnh dòng tranh được UNESCO đưa vào danh sách ‘bảo vệ khẩn cấp’

Sách Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu của Maurice Durand giới thiệu 473 bức tranh quý, được tái bản vào đầu năm nay. Công trình này cung cấp cái nhìn toàn diện về tranh dân gian qua các chủ đề từ cuộc sống thường nhật đến tín ngưỡng, lịch sử. Trong bối cảnh nghề làm tranh đang mai một, việc xuất bản những tư liệu nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền dạy cho thế hệ mai sau.
Công việc ở nông thôn là chủ đề phổ biến trong dòng tranh dân gian này, thể hiện sự cần cù của người lao động trong sản xuất. Các nghệ nhân sử dụng màu sắc hoàn toàn tự nhiên từ cây cỏ như màu đen của than cây xoan hay màu đỏ từ sỏi son. Tranh phản ánh khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vốn là ước mơ nghìn đời của người dân Việt Nam.
Bức tranh miêu tả một chàng trai trẻ đang nghỉ ngơi sau buổi cày ruộng. Dù có những sai sót về phối cảnh như chiếc nón lá và cái ách nhỏ so với người, tác phẩm vẫn toát lên vẻ đẹp chân thực của mỹ học dân gian. Hình ảnh này đi kèm với lời bình "Thiên hạ thái bình nhân dân yên lạc", thể hiện mong ước về một cuộc sống bình yên, không lo âu của cộng đồng.
Các bức tranh về lễ hội và trò chơi dân gian tái hiện đời sống tinh thần phong phú của cư dân nông nghiệp. Những tác phẩm này thường được người dân mua về dán tường vào dịp Tết Nguyên đán để tạo không khí tươi vui, náo nức cho gia đình.
Trò chơi đu quay và bắt chạch là hai hình ảnh đặc trưng thường thấy trong các bức tranh dân gian mô tả hội làng ở Việt Nam xưa. Tác phẩm mang tính chất tiếu lâm, dí dỏm khi khắc họa cảnh chàng trai và cô gái cùng tham gia bắt chạch trong bình sứ. Phía trên treo các phần thưởng như tiền, quạt và bầu rượu để khuyến khích sự tham gia náo nhiệt của người dân trong ngày lễ.
Bức tranh "Bịt mắt bắt dê" mô tả một cặp nam nữ bịt mắt cố gắng bắt con dê giữa sự cổ vũ nồng nhiệt của dân làng.
Tác phẩm mang ý nghĩa chúc tụng "Phú quý vinh hoa vạn vạn niên" với hình ảnh các em bé khỏe mạnh đang vui đùa cùng các biểu tượng may mắn. Cậu bé đang bắt con cóc đại diện cho khát vọng giàu sang và công danh hiển đạt.
Màu sắc tươi sáng của tranh được chiết xuất từ hoa hòe hay lá chàm, phản ánh tư tưởng thẩm mỹ của người Việt. Các bông hoa minh họa cho từ hoa trong vinh hoa.
Trong bức tranh "Bát tiên vượt biển", các vị tiên như Chung Ly Quyền, Hàn Tương Tử, Trương Quả Lão và Lý Thiết Quải được khắc họa với các pháp bảo thần kỳ. Tác phẩm thuộc dòng tranh thờ và chúc tụng, thường được treo để cầu mong sự bình an, trường thọ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Các chi tiết chữ Hán bên cạnh tranh miêu tả vẻ đẹp của núi cao nước chảy, tạo nên sự giao thoa văn hóa đặc sắc.
Tranh "Trưng Nữ Vương" là tác phẩm tiêu biểu cho đề tài lịch sử, tôn vinh hình ảnh nữ anh hùng dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm. Tranh Đông Hồ sử dụng kỹ thuật khắc ván in màu tỉ mỉ, mỗi màu sắc được in từ một bản gỗ riêng trước khi hoàn thiện nét đen cuối cùng nên sẽ có phần lệch đi so với đường viền.
Bức tranh thuộc nhóm tranh truyện, minh họa các tình tiết trong truyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông. Tác phẩm tập trung khắc họa cuộc giao chiến giữa Thạch Sanh và Xà Tinh cùng dòng chữ "Đệ Thạch sát Trăn Tinh", nghĩa là người em nuôi Thạch Sanh giết chết Trăn Tinh.
Bộ tranh tứ bình minh họa phân đoạn kinh điển trong tác phẩm Truyện Kiều khi Thúy Kiều hội ngộ anh hùng Từ Hải. Từ xưa, Tranh Đông Hồ đã góp phần phổ biến Truyện Kiều vào dân gian và gìn giữ nó qua các thời vận, thăng trầm của đất nước.
