Cận cảnh dòng tranh được UNESCO đưa vào danh sách ‘bảo vệ khẩn cấp’

Sách Tranh dân gian Việt Nam sưu tầm và nghiên cứu của Maurice Durand giới thiệu 473 bức tranh quý, được tái bản vào đầu năm nay. Công trình này cung cấp cái nhìn toàn diện về tranh dân gian qua các chủ đề từ cuộc sống thường nhật đến tín ngưỡng, lịch sử. Trong bối cảnh nghề làm tranh đang mai một, việc xuất bản những tư liệu nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền dạy cho thế hệ mai sau.