Căn bệnh lạ khiến da đầu chàng trai Trung Quốc trông như não người

Suốt nhiều năm, chàng trai Trung Quốc sống với da đầu dày, gấp nếp như não bộ. Sau hai ca phẫu thuật kéo dài gần một năm, anh mới lấy lại ngoại hình bình thường.

Tình trạng da đầu của Li trước khi phẫu thuật.

Người đàn ông 23 tuổi, họ Li, đến từ tỉnh Hồ Nam, gần đây đã được điều trị thành công tại Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo South China Morning Post.

Li phát hiện da đầu bắt đầu cứng và dày lên từ vài năm trước. Khi bệnh tiến triển, lớp da đầu ngày càng dày, tăng sinh và hình thành những nếp gấp lớn, gồ ghề, trông giống các rãnh trên não người.

Đến năm 14 tuổi, vùng da đầu dày bất thường đã bao phủ một nửa đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình của anh.

Phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, Li tìm đến một bệnh viện địa phương để điều trị. Các bác sĩ khi đó từng thử phương pháp giãn da đầu, nhưng ca phẫu thuật không thành công.

Trong nhiều năm sau đó, anh tiếp tục đến nhiều bệnh viện khác nhau, song đều bị từ chối phẫu thuật vì lần điều trị thất bại trước đó đã để lại sẹo trên da đầu, khiến phần da lành còn lại quá ít để có thể tái tạo.

May mắn, Li sau đó gặp Zhou Wei và ê-kíp thuộc Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ của Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán.

Hình ảnh da đầu Li sau khi phẫu thuật.

Sau khi xem các ca điều trị thành công của Zhou, Li quyết định đến khám. Zhou chẩn đoán anh mắc cutis verticis gyrata, một bệnh hiếm khiến các mô mềm ở da đầu dày lên quá mức, tạo thành những nếp gấp sâu.

Theo các bác sĩ, căn bệnh này được cho là không phải bẩm sinh, song nguyên nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được xác định. Bệnh cũng không liên quan đến các rối loạn tiềm ẩn khác mà chủ yếu ảnh hưởng đến ngoại hình.

Đội ngũ của Zhou đã xây dựng kế hoạch phẫu thuật tỉ mỉ, tận dụng các đường sẹo cũ trên da đầu của Li, đồng thời tối đa hóa phần da đầu khỏe mạnh còn lại để giãn nở và che phủ vùng mô bệnh sau khi cắt bỏ.

Tháng 7 năm ngoái, các bác sĩ tiến hành giai đoạn đầu của ca phẫu thuật, đặt hai túi giãn mô dưới da đầu Li. Sau đó, họ định kỳ bơm dịch vào các túi này để từ từ kéo giãn phần da đầu khỏe mạnh, chuẩn bị cho giai đoạn hai: cắt bỏ mô bất thường và tái tạo vùng da đầu.

Sau 11 tháng, Li đã có đủ lượng mô da khỏe mạnh cần thiết. Mới đây, ê-kíp hoàn tất ca phẫu thuật giai đoạn hai kéo dài 3 giờ, đạt kết quả khả quan. Da đầu của Li hiện có thể mọc tóc bình thường và hình dạng gần như không khác người khỏe mạnh.