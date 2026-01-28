Campuchia và Mỹ tái khởi động tập trận 'Người gác đền Angkor'

Sau gần 10 năm gián đoạn kể từ năm 2017, cuộc tập trận chung giữa Campuchia và Mỹ mang tên “Người gác đền Angkor” dự kiến sẽ chính thức được nối lại vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Campuchia và Mỹ sẽ tái khởi động tập trận "Người gác đền Angkor". Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia.

Thông tin trên được Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ xác nhận trong cuộc họp báo tại căn cứ hải quân Ream (Campuchia) vào tối 26/1, nhân chuyến thăm của tàu USS CINCINNATI.

Đô đốc Samuel Paparo cho biết, hai bên sẽ bắt đầu lập kế hoạch chi tiết cho cuộc tập trận vào tháng 2 hoặc tháng 3 tới. Hai bên kỳ vọng sẽ tiến hành cuộc tập trận vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Đô đốc Samuel Paparo nhấn mạnh, việc tái khởi động tập trận không chỉ là hoạt động quân sự đơn thuần mà còn thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ đối tác, hướng tới mục tiêu ổn định và an ninh khu vực trong tương lai.

Cuộc tập trận thường niên "Người gác đền Angkor", do lực lượng Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương tài trợ, được khởi động lần đầu vào năm 2010. Tuy nhiên, cuộc tập trận này đã bị tạm dừng từ năm 2017.