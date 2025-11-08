Campuchia, Thái Lan họp về phá bom mìn ở khu vực biên giới

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định công tác rà phá bom mìn nhân đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Ngày 7/11, nhóm công tác rà phá bom mìn của nước này và Thái Lan đã nhóm họp để thảo luận về kỹ thuật kiểm tra các khu vực ưu tiên thí điểm triển khai ở khu vực biên giới chung giữa hai nước.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết nhóm công tác của Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia (CMAC) và Trung tâm Hành động Bom mìn Thái Lan (TMAC) đã thảo luận về kỹ thuật kiểm tra các khu vực ưu tiên thí điểm triển khai công tác rà phá bom mìn ở khu vực biên giới chung.

Khu vực thí điểm được xác định thuộc địa bàn xã O’Bei Choan (huyện O Chrov, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia), đối diện với xã Non Mak Mon (huyện Kok Soung, tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết cuộc gặp được tổ chức theo quyết định ngày 31/10 của Nhóm công tác hỗn hợp về rà phá bom mìn nhân đạo Campuchia-Thái Lan (JCTF), dưới sự giám sát và xác minh của Nhóm quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ), gọi tắt là AOT.

Bà Maly Socheata cho biết cuộc gặp tuân thủ các nguyên tắc và quy trình thao tác chuẩn (SOP) đã được JCTF thống nhất.

Bà cũng khẳng định công tác rà phá bom mìn nhân đạo cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tinh thần tôn trọng lẫn nhau.