Campuchia và Thái Lan đã chính thức bắt đầu quá trình di chuyển và tháo dỡ một phần các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Động thái đầu tiên này nhằm thực hiện Tuyên bố chung mang tính bước ngoặt vừa được ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 26/10.

Campuchia chính thức bắt đầu quá trình di chuyển và tháo dỡ một phần các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Ảnh: Bộ quốc phòng Campuchia

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Campuchia, việc tháo dỡ một phần thuộc giai đoạn đầu của kế hoạch đã được khởi động vào lúc 21h ngày 26/10. Đây được xem là hành động thể hiện "sự chân thành và cam kết mạnh mẽ" của cả hai quốc gia trong việc cụ thể hóa Tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình.

Tuyên bố chung lịch sử này được Thủ tướng Hun Manet và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul ký kết tại Kuala Lumpur, Malaysia với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo quốc tế, bao gồm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc tháo dỡ vũ khí hạng nặng là dấu hiệu mạnh mẽ, báo hiệu một chương mới trong quan hệ Campuchia - Thái Lan. Ảnh: Bộ quốc phòng Campuchia

Theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Trung tướng Maly Socheata: Toàn bộ quá trình tháo dỡ và di chuyển thiết bị quân sự sẽ được tiến hành dưới sự giám sát chặt chẽ của Đoàn Quan sát viên ASEAN (AOT), bảo đảm tính minh bạch và khách quan.

Campuchia bày tỏ hy vọng bước đi tích cực này sẽ là đòn bẩy quan trọng, đóng góp vào nỗ lực chung của hai nước nhằm "thúc đẩy hòa bình, ổn định và nhanh chóng đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường".

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định: "Campuchia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thái Lan vì lợi ích của cả hai quốc gia và nhân dân hai nước trong nhiều thế hệ tới".

Campuchia - Thái Lan bắt đầu tháo dỡ thiết bị quân sự ở biên giới Ảnh: Bộ quốc phòng Campuchia

Việc tháo dỡ vũ khí hạng nặng là dấu hiệu mạnh mẽ, báo hiệu một chương mới trong quan hệ Campuchia - Thái Lan, hướng tới hợp tác toàn diện và hòa bình bền vững khu vực.