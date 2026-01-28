Campuchia lên tiếng vụ trục xuất ông trùm Trần Chí

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết việc hồi hương nhà sáng lập Tập đoàn Prince về Trung Quốc thể hiện cam kết của Phnom Penh đối với thượng tôn pháp luật và chuẩn mực tư pháp quốc tế.

Trần Chí bị Campuchia tước quốc tịch và trục xuất về Trung Quốc trong ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Ngày 26/1, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia khẳng định nước này đã trục xuất Trần Chí - nhà sáng lập Tập đoàn Prince Bank Holding, bị cáo buộc là “ông trùm” đứng sau một mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn - về Trung Quốc, phù hợp với pháp luật quốc gia và các nghĩa vụ quốc tế, Khmer Times đưa tin.

Trong thông cáo chính thức, bộ này nhấn mạnh quyết định trục xuất Trần Chí có đầy đủ cơ sở pháp lý theo luật Campuchia, đồng thời tuân thủ các cam kết về hợp tác pháp lý quốc tế.

“Quyết định trục xuất Trần Chí về Trung Quốc - quốc gia nguyên quán của ông - được đưa ra hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và cam kết của Campuchia về tương trợ tư pháp và hợp tác pháp lý”, thông cáo nêu rõ.

Theo bộ này, việc tước quốc tịch Campuchia của Trần Chí cũng được tiến hành đúng quy định pháp luật.

“Biện pháp này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt Luật sửa đổi Luật Quốc tịch (ngày 5/9/2025), cụ thể là khoản (4) Điều 29 mới bổ sung, cùng với Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch (ngày 1/12/2025) tại khoản (4) Điều 52”, người phát ngôn cho biết.

Theo các điều khoản trên, quốc tịch Khmer của người nhập tịch sẽ bị thu hồi nếu phát hiện cá nhân đó có hành vi làm giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình xin nhập quốc tịch.

Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định động thái này phản ánh cơ chế kiểm soát và đối trọng vững chắc của quốc gia, thể hiện trách nhiệm giải trình trước pháp luật trong nước, đồng thời đóng góp vào nỗ lực quốc tế chống tội phạm xuyên quốc gia.

“Việc trục xuất là quyết định mang tính chủ quyền, được đưa ra sau khi phát hiện quốc tịch có được một cách không hợp lệ”, bộ này nêu rõ. “Điều đó cho thấy cam kết của Chính phủ Campuchia đối với nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Đây là một thủ tục pháp lý tiêu chuẩn và không nên bị diễn giải sai lệch, thiếu căn cứ”.

Thông cáo cũng nhấn mạnh: “Cơ chế kiểm soát và đối trọng của Campuchia vẫn hoạt động hiệu quả. Việc chuyển giao cá nhân trong khuôn khổ pháp luật là hoạt động chính thức của tương trợ tư pháp và hợp tác xét xử, phản ánh trách nhiệm của Chính phủ Campuchia đối với luật pháp trong nước và các nghĩa vụ quốc tế”.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.

Ông Chheng Kimlong, Chủ tịch Viện Tầm nhìn châu Á (Asian Vision Institute), nhận định Campuchia thực thi pháp luật một cách thận trọng và có tính toán. Theo ông, chính phủ đã cho thấy các biện pháp như trục xuất đều dựa trên cơ sở pháp lý, không mang tính tùy tiện.

“Campuchia tuân thủ luật pháp quốc gia trong công tác thực thi pháp luật. Từ khoảng năm 2002, Campuchia đã triển khai các cải cách tích lũy về thể chế và pháp lý nhằm tăng cường thượng tôn pháp luật. Đây là một minh chứng cho những nỗ lực đó”, ông Kimlong nói.

Ông Kimlong cho rằng việc hợp tác với Trung Quốc và các quốc gia khác cho thấy Campuchia đang tích cực tham gia các nỗ lực quốc tế về thực thi pháp luật và an ninh, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, ổn định trong nước.

“Sự hợp tác của Campuchia với Trung Quốc cũng như các đối tác khu vực và toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo đảm an ninh, hòa bình và ổn định cho người dân và đất nước”, ông nói.

“Điều này đồng thời cho thấy trách nhiệm quốc tế ngày càng được nâng cao của Campuchia trong lĩnh vực thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế ở cấp độ khu vực và toàn cầu”, ông nhấn mạnh.