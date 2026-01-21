Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đài Loan bán đấu giá dàn siêu xe của Trần Chí

  • Thứ tư, 21/1/2026 07:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Những siêu xe trị giá tổng cộng khoảng 26,8 triệu USD thuộc sở hữu của các lãnh đạo tập đoàn Prince Group sẽ được bán đấu giá tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào tháng 2 tới.

Tran Chi anh 1

Một chiếc Ferrari Monza SP2 bị Đài Loan tịch thu sắp được đem ra đấu giá. Ảnh: Straitstimes

Theo Straitstimes, 34 chiếc xe hơi sang trọng - hầu hết được đăng ký dưới tên ông trùm Prince Group Trần Chí và cộng sự thân cận Li Thet - đã bị Văn phòng Công tố Đài Bắc tịch thu vào năm 2025.

Trong số những chiếc xe bị tịch thu, 32 chiếc sẽ được bán đấu giá tại Học viện Cảnh sát Đài Loan vào ngày 25/2. Đáng chú ý, trong đó bao gồm một chiếc Bugatti Chiron trị giá khoảng 4,7 triệu USD, một chiếc McLaren Senna LM cực hiếm (trên thế giới chỉ có 20 chiếc), và các phiên bản giới hạn của Ferrari như Monza SP2 và LaFerrari.

Đây là lần đầu tiên hội trường của Học viện Cảnh sát Đài Loan được sử dụng để tổ chức đấu giá siêu xe. Vì chỉ hội trường này mới đủ lớn khi số lượng siêu xe đắt tiền tham gia đấu giá lần này là chưa từng có.

Cảnh sát cũng dự kiến sẽ tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo trong suốt sự kiện.

Tran Chi anh 2

Chiếc McLaren Senna LM (trái) và chiếc Bugatti Chiron. Ảnh: Straitstimes

Tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Campuchia đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vào tháng 10/2025 với cáo buộc dàn dựng các kế hoạch lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia.

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã tiến hành khám xét các địa chỉ đăng ký của Prince Group tại hòn đảo này, bao gồm cả các văn phòng thuê trong tòa nhà Taipei 101. Những văn phòng này sử dụng hoạt động kinh doanh game trực tuyến làm vỏ bọc cho các hành vi rửa tiền.

Cơ quan Kiểm sát Đài Bắc hồi tháng 11/2025 đã bắt giữ 25 người và tịch thu số tài sản bất hợp pháp trị giá 142 triệu USD, bao gồm cả một dàn siêu xe trong bãi đậu xe ngầm của khu dân cư cao cấp Peace Palace ở Đài Bắc.

Cảnh sát Singapore hồi tháng 10 cũng đã tịch thu nhiều tài sản liên quan đến Prince Group, bao gồm du thuyền, ô tô, rượu và tài khoản ngân hàng.

Trần Chí đã bị bắt tại Phnom Penh vào ngày 6/1 và bị dẫn độ về Trung Quốc.

