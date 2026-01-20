Bất ngờ về quốc tịch Campuchia của trùm lừa đảo Trần Chí

Kết quả rà soát cho thấy Trần Chí không được cấp quốc tịch Campuchia hợp pháp. Phnom Penh đã thu hồi quốc tịch và dẫn độ ông sang Trung Quốc để phục vụ điều tra tội phạm xuyên quốc gia.

Trần Chí, nhà sáng lập Prince Holding Group, bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn xác nhận nhà sáng lập Prince Holding Group, Trần Chí (Chen Zhi), không được cấp quốc tịch Campuchia một cách hợp pháp. Đây là cơ sở để Phnom Penh quyết định dẫn độ người này sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Trao đổi với Reuters, ông Prak Sokhonn cho biết Trần Chí từng mang quốc tịch Campuchia, song quá trình rà soát của các cơ quan chức năng đã phát hiện việc nhập tịch không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoại trưởng Campuchia cho biết thêm Trần Chí đồng thời là công dân Trung Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết, Campuchia đã quyết định bàn giao người này cho phía Trung Quốc.

Theo thông tin chính thức từ Phnom Penh, Trần Chí bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 6/1 để tiếp tục làm rõ các cáo buộc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Vụ việc là kết quả của nhiều tháng phối hợp điều tra giữa lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025, sau khi các cơ quan chức năng kết luận việc cấp quốc tịch trước đó không đáp ứng các điều kiện pháp lý theo Luật Quốc tịch Campuchia.

Ngoại trưởng Prak Sokhonn nhấn mạnh việc xử lý trường hợp Trần Chí là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Campuchia nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo và tội phạm có tổ chức. “Cuộc chiến chống lừa đảo là lâu dài. Chúng tôi đang triển khai những biện pháp cụ thể để từng bước xóa bỏ loại tội phạm này”, ông nói.

Trần Chí, 38 tuổi, sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Người này rời Trung Quốc và được nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014, từng được phong danh hiệu Neak Oknha - tước hiệu dành cho các doanh nhân có ảnh hưởng tại Campuchia.

Tháng 10/2025, Tập đoàn Prince Group của Trần Chí bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt. Thời điểm đó, Chính phủ Campuchia tuyên bố hy vọng các quốc gia liên quan có “đầy đủ bằng chứng” khi tiến hành truy tố.

Theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ, Prince Group đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, bị cáo buộc hoạt động như các trại lao động cưỡng bức, nơi người lao động bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, mang lại số tiền lên tới hàng tỉ USD.