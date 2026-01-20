Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bất ngờ về quốc tịch Campuchia của trùm lừa đảo Trần Chí

  • Thứ ba, 20/1/2026 13:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kết quả rà soát cho thấy Trần Chí không được cấp quốc tịch Campuchia hợp pháp. Phnom Penh đã thu hồi quốc tịch và dẫn độ ông sang Trung Quốc để phục vụ điều tra tội phạm xuyên quốc gia.

Trần Chí, nhà sáng lập Prince Holding Group, bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc

Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn xác nhận nhà sáng lập Prince Holding Group, Trần Chí (Chen Zhi), không được cấp quốc tịch Campuchia một cách hợp pháp. Đây là cơ sở để Phnom Penh quyết định dẫn độ người này sang Trung Quốc phục vụ điều tra.

Trao đổi với Reuters, ông Prak Sokhonn cho biết Trần Chí từng mang quốc tịch Campuchia, song quá trình rà soát của các cơ quan chức năng đã phát hiện việc nhập tịch không tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Ngoại trưởng Campuchia cho biết thêm Trần Chí đồng thời là công dân Trung Quốc. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết, Campuchia đã quyết định bàn giao người này cho phía Trung Quốc.

Theo thông tin chính thức từ Phnom Penh, Trần Chí bị bắt và dẫn độ sang Trung Quốc vào ngày 6/1 để tiếp tục làm rõ các cáo buộc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Vụ việc là kết quả của nhiều tháng phối hợp điều tra giữa lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12/2025, sau khi các cơ quan chức năng kết luận việc cấp quốc tịch trước đó không đáp ứng các điều kiện pháp lý theo Luật Quốc tịch Campuchia.

Ngoại trưởng Prak Sokhonn nhấn mạnh việc xử lý trường hợp Trần Chí là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Campuchia nhằm trấn áp các đường dây lừa đảo và tội phạm có tổ chức. “Cuộc chiến chống lừa đảo là lâu dài. Chúng tôi đang triển khai những biện pháp cụ thể để từng bước xóa bỏ loại tội phạm này”, ông nói.

Trần Chí, 38 tuổi, sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Người này rời Trung Quốc và được nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014, từng được phong danh hiệu Neak Oknha - tước hiệu dành cho các doanh nhân có ảnh hưởng tại Campuchia.

Tháng 10/2025, Tập đoàn Prince Group của Trần Chí bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt. Thời điểm đó, Chính phủ Campuchia tuyên bố hy vọng các quốc gia liên quan có “đầy đủ bằng chứng” khi tiến hành truy tố.

Theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ, Prince Group đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu phức hợp tại Campuchia, bị cáo buộc hoạt động như các trại lao động cưỡng bức, nơi người lao động bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, mang lại số tiền lên tới hàng tỉ USD.

'Thành phố lừa đảo' ở Campuchia hỗn loạn sau khi Trần Chí sa lưới

Hàng trăm người vội vã rời các sòng bạc và khu phức hợp ở Sihanoukville sau khi trùm lừa đảo Trần Chí bị bắt, giữa chiến dịch trấn áp lừa đảo mạng quy mô lớn của Campuchia.

19:22 16/1/2026

Trung Quốc kêu gọi đồng phạm của Trần Chí ra đầu thú

Bộ Công an Trung Quốc kêu gọi đồng phạm của Trần Chí ra đầu thú trước ngày 15 tháng 2 và thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

23:09 15/1/2026

Vì sao Campuchia tước quốc tịch, dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc?

Quyết định của Campuchia tước quốc tịch và dẫn độ Trần Chí về Trung Quốc đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong cách Phnom Penh xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.

14:41 9/1/2026

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

Trần Chí Trung Quốc Mỹ Campuchia Campuchia Trung Quốc quốc tịch Prince Group lừa đảo dẫn độ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Ong Putin ngup lan trong ho bang hinh anh

Ông Putin ngụp lặn trong hồ băng

3 phút trước 15:02 20/1/2026

0

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã thực hiện nghi thức tắm nước lạnh truyền thống nhân lễ Hiển linh của Chính thống giáo, đây là phong tục được ông duy trì thực hiện đều đặn nhiều năm qua.

Dieu gi co the can buoc ong Trump? hinh anh

Điều gì có thể cản bước ông Trump?

2 giờ trước 13:19 20/1/2026

0

Tham vọng Greenland và đòn thuế của ông Trump đang vấp phải loạt lực cản từ châu Âu, NATO đến Quốc hội và pháp lý Mỹ, đặt ra câu hỏi: đâu là những giới hạn thực sự của ông Trump?

Tong thong Trump 'khat khao di san' hinh anh

Tổng thống Trump 'khát khao di sản'

4 giờ trước 11:27 20/1/2026

0

Tổng thống Trump đang tái định hình diện mạo Washington DC, in đậm dấu ấn cá nhân lên không gian thủ đô nước Mỹ. ​Thủ đô nước Mỹ đã thay đổi nhiều sau một năm ông Trump nắm quyền.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý