Camera điện thoại Trung Quốc áp đảo iPhone

Ở điều kiện chụp ảnh trong nhà bằng camera chính, Oppo Find X9 Pro (Phải) giành lợi thế rõ rệt. Ảnh từ Oppo cho độ sáng tốt hơn và màu sắc giàu độ bão hòa nhưng vẫn giữ được sự hài hòa. Tuy nhiên, tương tự các thử nghiệm trước, hình ảnh vẫn cho thấy sự can thiệp xử lý: một số vùng được làm sắc nét, trong khi các vùng khác bị giảm chi tiết bề mặt. Tổng thể bức ảnh của Oppo Find X9 Pro vẫn được đánh giá cao hơn về mặt thị giác. Tương tự, khi chuyển sang sử dụng ống kính siêu rộng, Oppo Find X9 Pro tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Ảnh: Andrew Lanxon.