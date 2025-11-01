Camera điện thoại Trung Quốc áp đảo iPhone

|
IPhone 17 Pro vẫn được coi là chuẩn mực về nhiếp ảnh di động. Tuy nhiên, phân khúc Android cao cấp đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ, với Oppo Find X9 Pro là cái tên nổi bật. Thiết bị này gây chú ý nhờ cụm ba camera sau chất lượng, đặc biệt là cảm biến telephoto 200 megapixel, mang lại khả năng zoom sắc nét ấn tượng và chụp ảnh góc rộng chất lượng cao. Nhiếp ảnh gia Andrew Lanxon từ CNET nhận định Oppo Find X9 Pro là đối thủ trực tiếp, sẵn sàng thay đổi vị thế dẫn đầu của Apple trong lĩnh vực nhiếp ảnh trên smartphone. Ảnh: Prakhar Khanna/CNET.
|
|
Với bức ảnh chụp đơn giản tại khu vực đường ray tàu sử dụng camera chính, cả hai đều thể hiện khả năng phơi sáng tốt. Tuy nhiên, ảnh từ Oppo Find X9 Pro (Phải) cho thấy sự vượt trội về màu sắc. Những viên gạch trên tường có tông màu ấm áp, tự nhiên hơn, trong khi ảnh của iPhone 17 Pro (Trái) lại hơi ám tím. Đặc biệt, màu sắc trên ảnh của Oppo Find X9 Pro thể hiện sống động hơn nhưng vẫn giữ được sự chân thực, không bị đẩy lên quá đà. Ảnh: Andrew Lanxon.
|
Khi phóng to chi tiết bức tường, có thể thấy rõ những đường vữa giữa các viên gạch trong ảnh của Oppo Find X9 Pro (phải) trông sắc nét hơn nhờ quá trình xử lý. Tuy nhiên, chính các viên gạch lại bị mất chi tiết đáng kể, gần như bị "đánh bóng" do thuật toán khử nhiễu hoạt động quá mạnh. Ngược lại, ảnh từ iPhone 17 Pro đã bảo toàn được độ chi tiết bề mặt vật liệu một cách chân thực hơn. Ảnh: Andrew Lanxon.
|
Trong thử nghiệm zoom cận cảnh một bức ảnh có hàng rào và tán lá nhiều màu sắc, ảnh từ Oppo Find X9 Pro (Phải) cho thấy sự thiếu hụt chi tiết nghiêm trọng so với ảnh của iPhone 17 Pro (Trái). Đây là một kết quả đáng ngạc nhiên, nhất là khi xét đến độ sắc nét tổng thể khi chụp thường. Hiện chưa rõ là do vấn đề xử lý hình ảnh hay chất lượng ống kính, nhưng rõ ràng Oppo Find X9 Pro đã bộc lộ điểm yếu trong khả năng tái tạo chi tiết khi Zoom. Ảnh: Andrew Lanxon.
|
|
Ở điều kiện chụp ảnh trong nhà bằng camera chính, Oppo Find X9 Pro (Phải) giành lợi thế rõ rệt. Ảnh từ Oppo cho độ sáng tốt hơn và màu sắc giàu độ bão hòa nhưng vẫn giữ được sự hài hòa. Tuy nhiên, tương tự các thử nghiệm trước, hình ảnh vẫn cho thấy sự can thiệp xử lý: một số vùng được làm sắc nét, trong khi các vùng khác bị giảm chi tiết bề mặt. Tổng thể bức ảnh của Oppo Find X9 Pro vẫn được đánh giá cao hơn về mặt thị giác. Tương tự, khi chuyển sang sử dụng ống kính siêu rộng, Oppo Find X9 Pro tiếp tục thể hiện sự vượt trội. Ảnh: Andrew Lanxon.
|
|
Trong bối cảnh ngoài trời rực rỡ, cả hai mẫu điện thoại đều thể hiện khả năng phơi sáng cân bằng. Tuy nhiên, bức ảnh của Oppo Find X9 Pro (Phải) được đánh giá cao hơn nhờ tông màu ấm và chân thực. Ảnh từ iPhone 17 Pro (Trái) có xu hướng điều chỉnh cân bằng trắng về phía tông lạnh để bù trừ cho sắc vàng của cảnh vật, khiến màu sắc bị lệch. Ngược lại, Oppo đã tạo ra một bức ảnh đúng với thực tế hơn, với chất lượng vượt trội. Ảnh: Andrew Lanxon.
Với bức ảnh chụp cảnh sông nước, ảnh từ Oppo Find X9 Pro (Phải) thể hiện độ sáng và độ sống động vượt trội hơn hẳn. Tuy nhiên, sự rực rỡ này có phần quá mức cần thiết: bầu trời hơi quá xanh và các tòa nhà ở trung tâm khung hình cũng bị đẩy sáng lên. Dù vậy, Lanxon vẫn đánh giá ảnh của Oppo cao hơn so với iPhone 17 Pro, vốn trông nhợt nhạt khi đặt cạnh. Ảnh: Andrew Lanxon.
Khi đẩy khả năng zoom lên mức mặc định tối đa (iPhone 8x, Oppo 6x), kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt và thiếu tự nhiên. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cân bằng màu: ảnh của iPhone 17 Pro (Trái) nghiêng về tông màu xanh, trong khi ảnh Oppo Find X9 Pro (Phải) lại có xu hướng ám tím đỏ. Lanxon nhận định cả 2 thiết bị đều xử lý quá mức, khiến màu sắc trở nên không thực tế. Đáng chú ý, ảnh của Oppo Find X9 Pro thể hiện sự can thiệp quá đà vào làm sắc nét kỹ thuật số, khiến các chi tiết bị "cứng" và thiếu tự nhiên. Ảnh: Andrew Lanxon.
Trong điều kiện chụp đêm (Night Mode) và ngược sáng, ảnh của iPhone 17 Pro (Trái) có vẻ sáng hơn, nhưng Oppo Find X9 Pro (Phải) lại được đánh giá cao hơn nhờ độ tương phản tốt. Độ tương phản cao này đã giúp kiểm soát tốt hiện tượng lóa sáng từ các nguồn đèn, đồng thời các chi tiết ở mặt tiền tòa nhà cũng được tái tạo sắc nét hơn đáng kể. Ảnh: Andrew Lanxon.
Trong thử nghiệm ảnh selfie, cả hai điện thoại đều thể hiện hướng xử lý khác biệt. Tuy nhiên, Oppo Find X9 Pro (Phải) giành chiến thắng rõ rệt: bức ảnh có độ sắc nét hơn đáng kể, tông màu da trông tự nhiên và màu áo khoác cam được tái tạo chính xác. Dù nền phía sau ảnh hơi ám xanh, tổng thể chất lượng ảnh của Oppo vẫn được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với iPhone 17 Pro (Trái). Ảnh: Andrew Lanxon.
