Oppo Find X9 Pro - đối thủ kiêm trợ thủ của iPhone 17 Pro Max

|
Bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro vừa được giới thiệu tại thị trường quốc tế và sắp ra mắt tại Việt Nam. Trên thế hệ này, hãng chú trọng nâng cấp camera, trang bị chip xử lý mạnh nhất của MediaTek, dung lượng pin trên 7.000 mAh và bộ tính năng AI mới.
|
Điểm nhấn đầu tiên trên Find X9 Pro đến từ dung lượng pin 7.500 mAh. Đáng chú ý, hãng giữ nguyên mức pin này cho các phiên bản quốc tế, thay vì cắt giảm so với bản Trung Quốc như những năm trước. Sử dụng công nghệ silicon-carbon thế hệ thứ 3, Oppo hứa hẹn tuổi thọ pin thiết bị sau 5 năm đạt ít nhất 80%. Khi sử dụng để vừa phát mạng cho điện thoại khác, vừa làm máy liên lạc và chụp ảnh chính, chiếc Find X9 Pro dễ dàng vượt qua một ngày với thời lượng màn hình mở gần 7 giờ và vẫn còn 20% pin.
|
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Jensen Jie, Giám đốc sản phẩm smartphone của Oppo cho biết để tăng dung lượng pin, hãng từ bỏ cụm camera tròn, chuyển sang dạng vuông truyền thống. Máy vẫn hỗ trợ sạc nhanh có dây SuperVOOC công suất tối đa 80 W, bên cạnh sạc nhanh không dây 50 W và sạc ngược không dây 10 W. Thiết kế này cũng giúp hãng dễ sắp xếp camera tele hơn.
|
Oppo tiếp tục hợp tác với Hasselblad cho camera của Find X9. Trong đó, Find X9 Pro sở hữu camera chính 50 MP, cảm biến mới Sony LYT-828 kích thước 1/1,28 inch lớn hơn so với đời trước. Camera tiềm vọng có độ phân giải 200 MP, kích thước cảm biến 1/1,56 inch, tiêu cự 70 mm và khẩu độ f/2.1. Hệ thống quang học được nâng cấp giúp thế hệ mới chụp tele trong điều kiện tối tốt hơn so với Find X8 Pro.
|
Hãng cũng áp dụng AI khá rõ vào các giai đoạn xử lý ảnh như khử nhiễu, cân bằng sáng, thậm chí là tăng thêm chi tiết. Oppo cho biết Find X9 có thể chụp ảnh với độ phân giải gốc 50 MP, giúp người dùng cắt ảnh sau khi chụp mà không giảm quá nhiều chất lượng.
|
Oppo còn giới thiệu phụ kiện Hasselblad Professional Teleconverter cho Find X9 Pro. Đây là ống kính mở rộng với 12 thấu kính, tăng mức zoom quang lên 10x (tiêu cự tương đương 230 mm), zoom điện tử lên 200x, zoom khi quay video lên 50x. Thiết bị còn sở hữu camera True Color, cảm biến đa phổ 9 kênh để tái tạo màu chính xác hơn.
|
Phụ kiện này thậm chí còn có ngàm để gắn vào chân máy ảnh. Tuy nhiên, Oppo chưa trang bị báng cầm tay cho bộ ống kính, khiến trải nghiệm cầm chụp ảnh chưa tự nhiên bằng giải pháp tương tự từ Vivo. Việc kích hoạt sau khi lắp ống kính hiện tại cũng phải qua nhiều bước, nhưng có thể cải tiến bằng bản cập nhật phần mềm.
|
Ảnh chụp từ Find X9 Pro khi gắn thêm ống kính, ở tiêu cự 230 mm. Ở điều kiện đủ sáng, tốc độ chụp cao, ảnh không bị rung, nhòe. Tuy nhiên, máy vẫn cần được kiểm chứng thêm ở các điều kiện tối hơn như chụp tại show ca nhạc, một tính năng mà hãng nói đến rất nhiều.
|
Find X9 và X9 Pro trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 9500 tiến trình 3 nm. Màn hình của Find X9 Pro có kích thước 6,78 inch, trong khi Find X9 là 6,59 inch. Cả 2 dùng tấm nền AMOLED tần số quét 120 Hz, độ sáng 1.800 nit, có thể đạt tối đa 3.600 nit khi dùng ngoài trời.
|
Trên dòng Find X9, cảm biến vân tay dưới màn hình dùng công nghệ siêu âm, tăng độ bảo mật so với cảm biến quang học như Find X8. Máy có thiết kế vuông vức, 4 cạnh bo tròn tương tự bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, việc làm cả 2 mặt phẳng thay vì mặt cong như Find X8 Pro mang lại cảm giác cầm đầm tay hơn. Cạnh trái thiết bị bổ sung nút Snap Key, cho phép kích hoạt nhanh các tính năng theo sở thích của người dùng. Nút này cũng có thể mở nhanh tính năng AI Mind Space.
|
Về phần mềm, bộ đôi Find X9 sử dụng ColorOS 16 dựa trên Android 16. Hãng nhấn mạnh khả năng tối ưu với hiệu ứng chuyển động mượt mà thông qua cơ chế Luminous Rendering Engine. Người dùng được hứa hẹn cập nhật 5 phiên bản Android lớn, cùng tối đa 6 năm cập nhật bản vá bảo mật.
|
Tính năng đồng bộ dữ liệu cũng được cải tiến trên ColorOS 16. Người dùng có thể chuyển file, chiếu màn hình và chép nội dung (clipboard) từ điện thoại lên máy tính Mac, bên cạnh các tính năng có sẵn như gửi file không dây sang iPhone. Thông báo trên iPhone cũng sẽ hiện lên trên máy Oppo đã đồng bộ. Hiện tại, tính năng này hoạt động khá tốt, dù còn một số app chưa hiện thông báo.
|
Hợp tác với Google, Oppo mang đến loạt tính năng AI cho Find X9. Ngoài Gemini, hãng tích hợp nhiều tính năng tự phát triển như khử nhiễu ảnh, AI Recorder (ghi âm và tóm tắt), AI Portrait Glow (tăng chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng), AI Writer (tổng hợp nội dung, vẽ sơ đồ tư duy) hay AI Mind Space.
|
Tính năng Mind Space được nhắc đến như "bản lưu ký ức" có AI hỗ trợ. Khi kích hoạt, Mind Space sẽ quét nội dung hiển thị trên màn hình, gọi Gemini cho các hành động như thêm sự kiện vào lịch, tóm tắt văn bản hoặc lưu thông tin. Tính năng này cũng hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói. Người dùng Find X9 được tặng 3 tháng dùng gói Google AI Pro, kèm 2 TB dung lượng lưu trữ.
|
Về màu sắc, Find X9 có các tùy chọn màu đen, titan và đỏ, trong khi Find X9 Pro là trắng và xám, ít màu hơn so với phiên bản Trung Quốc. Giá bán ở Việt Nam chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến ở mức dưới 30 triệu với bản Find X9, và trên 30 triệu với Find X9 Pro. Phụ kiện ống kính Hasselbald có thể được bán rời hoặc tặng kèm trong chương trình mở bán.
Những câu chuyện ít được biết về tỷ phú công nghệ
Tủ sách Công nghệ đem đến cho độc giả những cuốn sách hay nhất, đúc kết hàng trăm giờ chia sẻ của Steve Jobs, Elon Musk và những người liên quan. Chúng chứa đựng những câu chuyện công nghệ thú vị, ít khi được bật mí.