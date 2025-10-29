Oppo Find X9 Pro - đối thủ kiêm trợ thủ của iPhone 17 Pro Max

Điểm nhấn đầu tiên trên Find X9 Pro đến từ dung lượng pin 7.500 mAh. Đáng chú ý, hãng giữ nguyên mức pin này cho các phiên bản quốc tế, thay vì cắt giảm so với bản Trung Quốc như những năm trước. Sử dụng công nghệ silicon-carbon thế hệ thứ 3, Oppo hứa hẹn tuổi thọ pin thiết bị sau 5 năm đạt ít nhất 80%. Khi sử dụng để vừa phát mạng cho điện thoại khác, vừa làm máy liên lạc và chụp ảnh chính, chiếc Find X9 Pro dễ dàng vượt qua một ngày với thời lượng màn hình mở gần 7 giờ và vẫn còn 20% pin.