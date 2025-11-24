Camera 'bóc trần' vi phạm, chủ và lái xe bị phạt 65 triệu đồng

Từ một chiếc xe khách đỗ sai vị trí và không có hành khách, CSGT tỉnh Bắc Ninh lần theo camera, phát hiện chuỗi vi phạm, khiến chủ và lái xe phải bị phạt 65 triệu đồng.

Hình ảnh chiếc xe với hàng loạt vi phạm.

Theo đó, xe ôtô khách biển kiểm soát 88F-000.xx bất ngờ xuất hiện tại xã Gia Bình (Bắc Ninh) trong trạng thái “vườn không nhà trống” - không hành khách, đỗ sai vị trí. Liên hệ chủ xe thì nhận những câu trả lời quanh co: Xe “sắp về nơi sản xuất trong lò gang thép Thái Nguyên”, sẽ không còn xuất hiện ở Gia Bình nữa.

Từ kiểm tra dữ liệu, đến trích xuất hệ thống camera địa phương và camera hộ dân, tổ CSGT Gia Bình xác lập quy luật di chuyển của xe. Qua xác minh kỹ thuật, phát hiện phương tiện sắp hết hạn niên hạn sử dụng, đồng thời đã hết hạn kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng nếu di chuyển đường dài.

Khi chiếc xe đang lặng lẽ di chuyển trong trạng thái không hành khách, tổ CSGT Gia Bình đã kịp thời kiểm soát, xử lý nghiêm. Tổng số tiền xử phạt gần 65 triệu đồng. Trong đó, lái xe anhN.T.Đ (trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) bị phạt gần 25 triệu đồng với các lỗi: Không có giấy phép lái xe; điều khiển phương tiện hết hạn kiểm định trên 1 tháng; không mang đăng ký xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Chủ xe anh Bàng V.C (trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) bị phạt 40 triệu đồng với các lỗi: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; đưa phương tiện hết hạn kiểm định trên 01 tháng tham gia giao thông.

CSGT tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo tuyệt đối không đưa xe hết hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Người dân nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu nguy hiểm, xin hãy báo ngay tới cơ quan chức năng.

