Cảm xúc vỡ òa trong ngày Arsenal nâng cúp Ngoại hạng Anh

Sau khi chủ nhà Crystal Palace hoàn tất những thủ tục để khép lại mùa giải, thảm cỏ sân Selhurst được dành lại cho nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal. Chiếc cúp mà "Pháo thủ" chờ đợi hơn hai thập kỷ được chủ sở hữu CLB, Stan Kroenke và con trai Josh Kroenke đích thân mang ra để bắt đầu buổi lễ ăn mừng.
Arsenal vô địch Premier League lần thứ 4 trong lịch sử với 7 điểm nhiều hơn Manchester City. Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực cạnh tranh không ngừng nghỉ của thầy trò Mikel Arteta trong những mùa giải gần đây.
Với hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu cùng hàng công ghi bàn tốt thứ hai, Arsenal không còn là tập thể "yếu bóng vía" như trước. Giờ đây, đội bóng Bắc London còn có cơ hội làm nên lịch sử với chức vô địch Champions League.
Ở tuổi 16, Max Dowman đã là nhà vô địch Premier League. Tài năng trẻ sinh năm 2009 được coi là tương lai của CLB.
Viktor Gyokeres từng bị hoài nghi rằng anh không đủ khả năng thi đấu tại Anh. Tiền đạo người Thụy Điển đáp trả bằng việc góp dấu giày vào 24 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn vào thành công của Arsenal.
Kai Havertz bình phục chấn thương vào thời điểm quan trọng của mùa giải và có đóng góp nhất định cho chức vô địch của đội bóng chủ quản.
"Mọi thứ chưa kết thúc đâu", câu động viên đồng đội của Declan Rice sau trận thua Manchester City hồi tháng 4 trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mùa giải. Arsenal giữ vững tinh thần để băng băng về đích, dù để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Thủ quân Martin Odegaard nâng cao chức vô địch Premier League 2025/26 trong niềm vui vỡ òa. Dàn cầu thủ trẻ của Arteta đánh dấu cột mốc trưởng thành và hứa hẹn khuấy đảo Ngoại hạng Anh trong nhiều năm tiếp theo.
