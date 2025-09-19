Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảm xúc lẫn lộn của De Bruyne trong ngày trở lại Etihad

  • Thứ sáu, 19/9/2025 06:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiền vệ Kevin de Bruyne không tạo ra dấu ấn đáng kể trong ngày gặp lại đội bóng cũ Man City tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

De Bruyne anh 1

De Bruyne có lần đầu trở lại sân Etihad với tư cách là cầu thủ của Napoli. Anh vừa chia tay Man City ở mùa hè vừa qua theo dạng tự do.
De Bruyne anh 2

CĐV Man City chào đón và hát vang tên De Bruyne trên khán đài.
De Bruyne anh 3

Trước trận gặp Man City, De Bruyne tỏa sáng với 2 bàn sau 3 trận cho Napoli tại Serie A. Anh được xem là thủ lĩnh hàng tiền vệ của CLB.
De Bruyne anh 4

Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của hậu vệ Giovanni Di Lorenzo ở phút 21 buộc HLV Conte phải rút De Bruyne ra nghỉ và chơi phòng ngự số đông.
De Bruyne anh 5

Tiền vệ người Bỉ rời sân trong tiếc nuối, nhường chỗ cho Mathias Olivera. Trong chưa đầy nửa giờ thi đấu, De Bruyne chưa tạo ra dấu ấn đáng kể.
De Bruyne anh 6

Anh nhận được sự an ủi từ ban huấn luyện và đồng đội. De Bruyne cũng để lộ sự buồn bã khi chưa thể đóng góp cho Napoli.
De Bruyne anh 7

Kết quả chung cuộc, Napoli để thua 0-2. Sau trận, De Bruyne tiến đến chào các đồng đội cũ trước khi rời sân.
De Bruyne anh 8

De Bruyne và Bernardo Silva có mối quan hệ thân thiết. Cả hai có nhiều năm sát cánh tại sân Etihad và thi đấu ăn ý.
Duy Luân

De Bruyne Kevin de Bruyne De Bruyne man city napoli champions league

