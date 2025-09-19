Cảm xúc lẫn lộn của De Bruyne trong ngày trở lại Etihad

|
De Bruyne có lần đầu trở lại sân Etihad với tư cách là cầu thủ của Napoli. Anh vừa chia tay Man City ở mùa hè vừa qua theo dạng tự do.
|
CĐV Man City chào đón và hát vang tên De Bruyne trên khán đài.
|
Trước trận gặp Man City, De Bruyne tỏa sáng với 2 bàn sau 3 trận cho Napoli tại Serie A. Anh được xem là thủ lĩnh hàng tiền vệ của CLB.
|
Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của hậu vệ Giovanni Di Lorenzo ở phút 21 buộc HLV Conte phải rút De Bruyne ra nghỉ và chơi phòng ngự số đông.
|
Tiền vệ người Bỉ rời sân trong tiếc nuối, nhường chỗ cho Mathias Olivera. Trong chưa đầy nửa giờ thi đấu, De Bruyne chưa tạo ra dấu ấn đáng kể.
|
Anh nhận được sự an ủi từ ban huấn luyện và đồng đội. De Bruyne cũng để lộ sự buồn bã khi chưa thể đóng góp cho Napoli.
|
Kết quả chung cuộc, Napoli để thua 0-2. Sau trận, De Bruyne tiến đến chào các đồng đội cũ trước khi rời sân.
|
De Bruyne và Bernardo Silva có mối quan hệ thân thiết. Cả hai có nhiều năm sát cánh tại sân Etihad và thi đấu ăn ý.
