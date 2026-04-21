Cẩm nang giúp doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu thành giá trị

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông ra mắt cuốn sách “Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, Dữ liệu, Phương pháp và Công cụ”.

Trong bối cảnh dữ liệu đã trở thành nền tảng trung tâm của mọi quyết định kinh doanh, doanh nghiệp nào khai thác tốt dữ liệu sẽ nắm trong tay lợi thế cạnh tranh. Cuốn sách Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT: Bài toán, Dữ liệu, Phương pháp và Công cụ do Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông ra mắt đã đưa ra một cách tiếp cận mới mẻ, thực tiễn và dễ ứng dụng trong kỷ nguyên kinh tế số.

Khác với lối tiếp cận truyền thống bắt đầu từ công nghệ hay phương pháp phân tích, cuốn sách đi từ bài toán kinh doanh cụ thể, sau đó dẫn dắt người đọc qua một quy trình mạch lạc: xác định vấn đề (Problem), làm rõ dữ liệu cần thiết (Data), lựa chọn phương pháp phân tích (Methods) và triển khai bằng công cụ phù hợp (Tools). Cách tiếp cận PDMT giúp trả lời trực diện hai câu hỏi quan trọng nhất của người làm kinh doanh: "bắt đầu từ đâu" và "giải quyết như thế nào".

Điểm nổi bật của cuốn sách là sự “cầm tay chỉ việc” trong từng lĩnh vực cốt lõi của doanh nghiệp như tài chính, sản xuất, tiếp thị, bán hàng, khách hàng và nhân sự. Mỗi bài toán đều được minh họa rõ ràng về dữ liệu cần có, phương pháp áp dụng và công cụ triển khai, giúp người đọc có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn thay vì chỉ tiếp cận lý thuyết rời rạc.

Cuốn sách nhận được nhiều đánh giá cao giá trị thực tiễn từ các chuyên gia. Theo ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đây là cách tiếp cận trực diện vào vấn đề thực tế, phù hợp với định hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giúp nhiều đối tượng từ sinh viên đến nhà quản lý có thể tiếp cận hiệu quả hơn với kinh tế số.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT - nhấn mạnh PDMT là phương pháp thực tiễn, dễ áp dụng, giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ quản trị cảm tính sang quản trị dựa trên dữ liệu, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang phát triển mạnh mẽ.

Ở góc nhìn quốc tế, giáo sư Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) cho rằng PDMT là một cách tiếp cận mới, không chỉ phù hợp với Việt Nam mà còn có giá trị tham chiếu rộng hơn, giúp trả lời câu hỏi cốt lõi: doanh nghiệp trở nên “thông minh” như thế nào trong thời đại số.

Có thể nói, Kinh doanh thông minh với tiếp cận PDMT không chỉ là một cuốn sách chuyên môn, mà còn là một cẩm nang thực hành giúp doanh nghiệp chuyển hóa dữ liệu thành giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số.