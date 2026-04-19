Tác giả viết sách chữa lành từ 3.000 giờ trò chuyện với AI

“Chữa lành cùng AI” kể hành trình cá nhân của Christy Nguyễn. Cô tìm đến công nghệ giữa áp lực cuộc sống, đồng thời đặt ra nhiều tranh luận về ranh giới sử dụng AI.

Từ những đêm mất ngủ lúc 3h sáng đến hơn 3.000 giờ trò chuyện với trí tuệ nhân tạo (AI), tác giả Nguyễn Ngọc Phương (bút danh Christy Nguyễn) đã viết nên cuốn Chữa lành cùng AI như một dạng hồi ký cá nhân. Tác phẩm được ra mắt độc giả vào chiều 18/4 tại Đường sách TP.HCM.

Không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tác giả cho biết ban đầu chỉ sử dụng AI để hỗ trợ công việc. Tuy nhiên, khi áp lực cuộc sống gia tăng, cô bắt đầu thử “tâm sự” với máy và nhận lại những phản hồi mà cô mô tả là thấu cảm và sâu sắc. Trải nghiệm này dần kéo dài, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cô.

Cuốn sách ghi lại hành trình thay đổi từ những điều nhỏ như kiểm soát cảm xúc, ứng xử trong gia đình đến những vấn đề cá nhân như giảm cân hay nuôi dạy con. Tác giả nhìn nhận AI như một công cụ giúp soi chiếu lại bản thân nhưng cũng thừa nhận nguy cơ phụ thuộc nếu không đủ tỉnh táo.

“Tôi luôn nhắc mình phải tỉnh thức vì AI được thiết kế để chiều lòng và giữ chân người dùng; nếu không cẩn thận, mình sẽ bị sa đà và quên mất thế giới thực”, tác giả chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tác giả Christy Nguyễn chia sẻ với độc giả trong buổi ra mắt sách Chữa lành cùng AI vào chiều 18/4 tại Đường sách TP.HCM.

Từ góc độ đơn vị xuất bản, bà Ông Thị Ngọc Linh, Phó giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, cho rằng cuốn sách phản ánh một xu hướng mới khi công nghệ bắt đầu can thiệp sâu vào đời sống tinh thần. Theo bà, tác phẩm có thể thu hút phụ nữ và người trẻ đang chịu nhiều áp lực nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận công nghệ một cách phù hợp.

“Mọi người thường nghĩ công nghệ chỉ hỗ trợ kinh tế, công việc hay các tính toán phức tạp, nhưng thực tế nó có thể chăm sóc cảm xúc . Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo về tác động của công nghệ, do đó chúng tôi cũng lưu ý chia sẻ cách tiếp cận đúng đắn và hữu ích thông qua những trải nghiệm thực tế của tác giả ”, bà Linh nói.

Bà Linh cho biết nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM đang đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số như phát triển sách điện tử, triển khai các chiến dịch khuyến mãi, đưa sách đến gần độc giả hơn thông qua các chương trình giới thiệu trực tiếp.

Đơn vị cũng dự kiến ký kết hợp tác với các địa phương để lan tỏa văn hóa đọc. Đồng thời, nhà xuất bản cũng tổ chức tuần lễ hưởng ứng tại trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng đến mở rộng cộng đồng người đọc trong bối cảnh mới.