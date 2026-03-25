Cẩm Ly theo đuổi mốt thời trang táo bạo

Dù chưa vào hè, á hậu Cẩm Ly đã lăng xê mốt bikini siêu nhỏ, khoe vóc dáng quyến rũ trên bãi biển Bali.

Tối 24/12, Cẩm Ly gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, khoe chuyến du lịch tại Bali, Indonesia. Người đẹp xuất hiện với trang phục táo bạo trên bãi biển xanh mát, để kiểu tóc dài xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ tập trung vào phần má cùng son môi màu nude gợi cảm.

Cô diện bikini hai mảnh màu trắng sữa tôn làn da rạng rỡ và thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Phần áo trên siêu nhỏ giúp mỹ nhân sinh năm 2003 khoe đường cong bốc lửa. Điểm nhấn của bộ bikini là chi tiết kim loại ở phần hông, tăng thêm sức gợi cảm cho nàng á hậu.

Á hậu Cẩm Ly khoe dáng bên bãi biển Bali. Ảnh: FBNV.

Cẩm Ly lựa chọn phụ kiện tiết chế với vòng cổ sợi mảnh và khuyên tai trơn, giúp outfit tránh bị nhàm chán nhưng cũng không làm mất đi sự thoáng đãng của phong cách beachwear.

Dưới phần bình luận, dân mạng trầm trồ trước sắc vóc quyến rũ của Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn nhìn thấy Cẩm Ly trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Á hậu Cẩm Ly theo học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô sở hữu sắc đẹp hài hòa, với chiều cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-61-97 cm. Mỹ nhân gốc Phú Thọ sở hữu nụ cười tươi tắn, khuôn mặt sắc sảo, cá tính.

Trước đó, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, ngoài vương miện á hậu, cô còn lọt top 5 Người đẹp Tài năng, top 12 Người đẹp Thời trang và top 5 Người đẹp Bản lĩnh.