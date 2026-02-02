Cam kết 'đây là lần cuối' ở dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM

Sau hơn 5 năm đình trệ, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” đã chính thức được tái khởi động trở lại.

Sáng 2/2, tại cống kiểm soát triều Bến Nghé (TP.HCM), UBND TP.HCM, các sở, ban ngành liên quan cùng công ty CP Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group - nhà đầu tư) đã phối hợp tái vận hành cống Bến Nghé; khởi động lại dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” hay còn được gọi là “dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ”.

Cống kiểm soát triều Bến Nghé thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được vận hành thử nghiệm. Ảnh: Hữu Huy.

Được “rã đông” sau hơn 5 năm

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND Thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban ngành, nhà đầu tư, đến nay các điểm nghẽn chính của dự án đã cơ bản được xử lý, tạo điều kiện để triển khai trở lại.

“Theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Thành phố đã rất nỗ lực, tập trung tháo gỡ những vướng mắc cốt lõi để dự án có thể tiếp tục triển khai,” ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Hữu Huy.

Theo ông Cường, tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt vào tháng 11/2025. Hiện, Kiểm toán Nhà nước đang tiếp tục rà soát và Thành phố sẽ điều chỉnh theo kết luận chính thức. Phụ lục hợp đồng dự án cũng đã được điều chỉnh và ký kết trong tháng 11. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan đã khởi động lại các hạng mục từ tháng 12/2025, triển khai thi công tại các hạng mục trọng điểm như cống Bến Nghé, cống Mương Chuối và nhà điều hành trung tâm của toàn hệ thống.

“Sau khoảng hai tháng nỗ lực, hôm nay chúng ta chính thức đưa vào vận hành hạng mục đầu tiên trong sáu cống chính của dự án là cống Bến Nghé. Đây là kết quả rất tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm và sáng tạo của các sở, ban ngành và nhà đầu tư”- ông Bùi Xuân Cường đánh giá.

Theo ông Cường, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn về vật tư, vật liệu, hỗ trợ xử lý tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng trong thời gian dự án gián đoạn, đồng thời phối hợp thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao để đảm bảo vận hành hiệu quả.

Lãnh đạo UBND TP.HCM tặng quà cho lực lượng thi công. Ảnh: Hữu Huy.

Theo lãnh đạo UBND TP.HCM, việc đưa cống Bến Nghé vào vận hành sẽ góp phần khắc phục căn bản tình trạng ngập do triều tại các khu vực trung tâm thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính, phối hợp chặt chẽ từ khâu pháp lý, giao đất đối ứng đến nghiệm thu, bảo hành công trình.

“Dự án đã nhiều lần thi công rồi đình trệ. Lần khởi động này đi kèm cam kết đây là lần cuối cùng, phải hoàn thành trong năm 2026 theo yêu cầu của Chính phủ và lãnh đạo thành phố”, ông Cường khẳng định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM ông Bùi Xuân Cường cùng lãnh đạo sở, ban ngành thị sát và kiểm tra việc vận hành thử cống ngăn triều Bến Nghé. Ảnh: Hữu Huy.

Nhà đầu tư vận hành và bảo hành trong 5 năm

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group, cho biết dự án phải dừng hơn 5 năm qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có vướng mắc về cơ chế, thủ tục.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung ương và Chính phủ đã ban hành các nghị quyết đặc thù, tạo cơ sở pháp lý để dự án được tháo gỡ vướng mắc.

“Lãnh đạo TP.HCM đã rất quyết liệt, hầu như tuần nào cũng họp để tháo gỡ. Đến nay, các thủ tục cơ bản không còn nhiều", ông Tiến nói.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trung Nam Group. Ảnh: Hữu Huy.

Tại buổi lễ, cống ngăn triều Bến Nghé - một hạng mục đặc thù với toàn bộ cửa van nằm dưới mực nước được vận hành thử nghiệm. Theo ông Tiến, dù đã dừng nhiều năm nhưng khi mở van, hệ thống vẫn hoạt động tốt, chứng minh chất lượng thiết bị.

“Toàn dự án gồm 6 cống lớn, 2 cống nhỏ và 12 cống trên đê bao khi vận hành khép kín sẽ phát huy hiệu quả ngăn triều, hỗ trợ bơm thoát nước và cải thiện môi trường. Hệ thống này đóng vai trò ‘tuyến phòng thủ’, ngăn triều từ bên ngoài và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn”, ông Tiến nhấn mạnh.

Đáng chú ý, đại diện Trung Nam Group cam kết tự chịu trách nhiệm bảo hành, vận hành toàn bộ hệ thống trong 5 năm, dù thời hạn bảo hành thiết bị theo hợp đồng đã hết do dự án bị kéo dài.

“Nhà đầu tư sẽ gắn trách nhiệm vận hành với trách nhiệm bảo hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước TP.HCM về chất lượng thiết bị”, ông Tiến khẳng định.

Cống ngăn triều Bến Nghé được vận hành thử nghiệm vào sáng 2/2.

Theo nhà đầu tư, đến nay dự án đã đạt khoảng 94% khối lượng. Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Phần còn lại chủ yếu là hệ thống điều khiển và các hạng mục kỹ thuật cuối cùng được xem là “trái tim” của dự án.

“Chúng tôi cam kết trong năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống và đưa dự án vào vận hành chính thức, đáp ứng mong mỏi của người dân TP.HCM”, ông Nguyễn Tâm Tiến nói.

Chia sẻ tại chương trình, đại diện Tập đoàn Trung Nam cũng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết để dự án về đích trong năm 2026 nằm ở sự chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện của UBND TP.HCM đối với việc tổ chức hoàn thiện pháp lý, đẩy nhanh nghĩa vụ thanh toán cho dự án, trọng tâm là thanh toán đất, bố trí quỹ đất bổ sung thanh toán cho nhà đầu tư.