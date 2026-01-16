TP.HCM thông tin về dự án 15 năm chưa hoàn thành

Dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn hơn 15 năm triển khai vẫn còn nhiều đoạn chưa hoàn thành, nhất là khu vực qua Bình Dương (cũ).

Thông tin được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cung cấp tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 15/1.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

Theo Ban Giao thông, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Trạm 2 cũ đến Tân Vạn là một trong những đoạn tuyến thường xuyên ùn tắc do mặt đường hẹp, xuống cấp. Thời gian gần đây, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn khi khu vực này đồng thời triển khai thi công dự án Vành đai 3, khiến nhiều tài xế e ngại mỗi khi lưu thông qua đây.

Nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài là do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua tỉnh Bình Dương (cũ). Khu vực này thuộc dự án bồi thường, thu hồi đất dọc xa lộ Hà Nội nhằm tạo quỹ đất xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Trước thời điểm sáp nhập tỉnh Bình Dương vào TP.HCM, dự án gặp nhiều vướng mắc trong việc xây dựng đơn giá bồi thường đất, chủ yếu do chênh lệch đơn giá đất nông nghiệp giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định.

Sau khi sáp nhập, lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, thực hiện cân đối lại đơn giá đất nông nghiệp theo Luật Đất đai và phù hợp với bảng giá đất của Thành phố.

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện Ban Giao thông đang phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Dĩ An và UBND phường Đông Hòa để hoàn thiện đơn giá bồi thường, rà soát tổng hợp và báo cáo UBND TP.HCM về địa điểm tái định cư, đồng thời hoàn chỉnh dự án bồi thường điều chỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Dự kiến, dự án bồi thường điều chỉnh sẽ trình thẩm định và phê duyệt trong quý 2 năm 2026, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả từ quý 3 năm 2026, bàn giao mặt bằng và tiếp tục thi công dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 từ quý 4 năm 2026.