Cam kết bền vững cho cộng đồng của Teennie Clinic

Đánh dấu 5 năm hình thành, phát triển, Nha khoa Teennie Clinic lựa chọn nhìn lại hành trình đã qua bằng cam kết bền vững cho cộng đồng, trong đó dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em”.

Thành lập với định hướng đặt chất lượng chuyên môn và trải nghiệm khách hàng làm nền tảng, trong suốt 5 năm qua, Nha khoa Teennie Clinic (thuộc San Dental Group) không ngừng đầu tư vào hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ và quy trình điều trị nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc răng miệng an toàn, hiệu quả.

Song song với hoạt động chuyên môn, Teennie Clinic cũng từng bước xây dựng chiến lược phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật của Teennie Clinic là dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” - chương trình bảo trợ học tập dài hạn dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án được đề xuất bởi ông Vũ Nguyễn Duy Quang - Chủ tịch San Dental Group, đồng thời được Teennie Clinic tài trợ toàn bộ chi phí, không kêu gọi và không huy động nguồn lực từ bên ngoài.

Theo đó, mỗi em nhỏ tham gia dự án sẽ được bảo trợ toàn bộ học phí và chi phí học tập đến năm 18 tuổi, với mục tiêu tạo dựng nền tảng tri thức ổn định, giúp các em có điều kiện phát triển lâu dài và chủ động kiến tạo tương lai.

“Chúng tôi tin rằng một nụ cười bền vững không chỉ đến từ sức khỏe răng miệng, mà còn được nuôi dưỡng từ tri thức, sự tự tin và cơ hội học tập dài hạn. 'Nuôi dưỡng Nụ cười của Em' là cam kết thể hiện rõ triết lý phát triển của Teennie Clinic: phát triển gắn liền với phụng sự cộng đồng", ông Nguyễn Thanh Hiền, giám đốc điều hành Nha khoa Teennie Clinic, chia sẻ về định hướng của dự án.

Những trạm đồng hành vì tương lai trẻ em

Trong năm 2025, dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” đã được triển khai tại nhiều địa phương. Ban tổ chức đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và nhận bảo trợ 18 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo đó, tại Tà Nung (Lâm Đồng), Teennie Clinic đã trao học bổng và nhận bảo trợ dài hạn cho 7 em nhỏ tại khu vực cao nguyên còn nhiều khó khăn, mở đầu cho hành trình đồng hành bền bỉ trong nhiều năm tới.

Ông Nguyễn Thanh Hiền và ông Vũ Nguyễn Duy Quang trong chuyến công tác tại Tri Tôn, An Giang.

Tại Đốc Binh Kiều (Đồng Tháp), dự án nhận bảo trợ học tập cho 6 em nhỏ, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và môi trường đến trường cho trẻ em địa phương.

Tại Tri Tôn (An Giang), 3 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bảo trợ, trong đó có những em mồ côi cha mẹ hoặc chỉ còn ông bà lớn tuổi làm chỗ dựa. Dù xuất phát điểm khác nhau, các em đều thể hiện tinh thần vượt khó và ý chí học tập đáng trân trọng.

Đại điện Nha khoa Teennie Clinic trao tặng quà cho các em ở lễ tổng kết chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh UEF tại Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp.

Đặc biệt trong chuyến công tác hỗ trợ bà con miền Trung sau đợt lũ lịch sử, Teennie Clinic tiếp tục mở rộng dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em” tại xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) khi nhận bảo trợ học tập dài hạn cho em Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 2021). Em hiện sống cùng ông bà lớn tuổi, cha mẹ đi làm xa, điều kiện kinh tế hạn chế, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt và việc học của cháu.

Trụ cột trong chiến lược phát triển của Teennie Clinic

Theo ông Vũ Nguyễn Duy Quang - Chủ tịch San Dental Group - việc lựa chọn mô hình bảo trợ học tập dài hạn đến năm 18 tuổi thể hiện quan điểm làm thiện nguyện một cách chủ động, bền vững và có trách nhiệm.

“Chúng tôi mong muốn các hoạt động trách nhiệm xã hội không chỉ dừng lại ở sự sẻ chia trước mắt, mà phải tạo ra tác động thực chất, lâu dài. Đầu tư cho giáo dục trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của cộng đồng", ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hiền trong chuyến công tác hỗ trợ bà con miền Trung sau đợt lũ lịch sử vừa qua.

Bước sang giai đoạn phát triển tiếp theo, Teennie Clinic sẽ tiếp tục mở rộng dự án “Nuôi dưỡng Nụ cười của Em”, đưa chương trình đến với nhiều địa phương hơn và đồng hành cùng nhiều em nhỏ hơn trên hành trình học tập và trưởng thành.

Đánh dấu cột mốc 5 năm, Teennie Clinic khẳng định định hướng phát triển bền vững, lấy giá trị nhân văn làm nền tảng, hướng đến mục tiêu không chỉ chăm sóc nụ cười hôm nay mà còn góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội.