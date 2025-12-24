Hơn 2.200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Trong tổng số 2.223 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, anh hùng lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất, năm nay 98 tuổi.

Bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu tại buổi họp báo.

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo công bố về tổ chức đại hội.

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội).

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI có 2.223 đại biểu về dự đại hội, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu.

Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân anh hùng, đại diện các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.

Quang cảnh buổi họp báo sáng 24/12.

Bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi), anh hùng lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là đại biểu cao tuổi nhất ở đại hội lần này. Bên cạnh đó, 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất năm nay 11 tuổi.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm nay, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới, tạo khí thế, động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua; Triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới đất nước; Chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.