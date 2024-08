Cầm cương VinFast VF 7 - đẹp, mạnh và còn gì nữa?

VinFast VF 7 mang đến trải nghiệm thế nào với người thường xuyên sử dụng xe xăng?

Sau khi lần lượt VF e34, VF 8, VF 9 ra mắt rồi đến VF 5 Plus và VF 6 được trình làng, hãng xe điện Việt Nam đã giới thiệu VinFast VF 7 từ tháng 11 năm ngoái trước khi chính thức bàn giao những mẫu xe đầu tiên cho khách hàng từ tháng 3.

Với vị thế của kẻ hậu bối, VF 7 được đánh giá là “miếng bánh ngon nhất” của “đầu bếp” VinFast kể từ khi hãng xe này chính thức từ bỏ xe xăng và chuyển sang sản xuất xe điện.

Là người đã quen với việc cầm lái xe xăng trong nhiều năm, tôi có cơ hội được thưởng thức “món ngon” VF 7, để trải nghiệm xem liệu mẫu SUV điện VF 7 cùng với những gì VinFast mang tới cho người dùng đã đủ thuyết phục để chuyển đổi sang xe điện.

Rộng rãi là ưu điểm

Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.545 x 1.890 x 1.635,75 mm cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, VF 7 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C, nơi có sự góp mặt của Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson cùng với Subaru Forester. Nhìn chung, mẫu xe điện của VinFast có kích thước tổng thể không quá nổi trội, nhưng lại sở hữu khoảng không giữa 2 trục xe tốt hàng đầu phân khúc.

Chiều dài cơ sở tốt giúp cho VinFast VF 7 có được không gian sử dụng tương đối rộng rãi. Hàng ghế sau cung cấp đủ vị trí ngồi thoải mái cho 3 người lớn, đồng thời cho phép hành khách ngồi duỗi chân một cách tương đối dư dả.

Khoang lái của VF 7 sở hữu thiết kế bất đối xứng khá lạ mắt, với màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch hướng về phía người lái, giúp tài xế có thể thao tác dễ dàng trên màn hình này và điều khiển toàn bộ tính năng của xe. Màn hình HUD cho khả năng hiển thị sắc nét, giúp việc theo dõi các thông số quan trọng trong quá trình lái xe trở nên thuận tiện.

Bên cạnh đó, trợ lý ảo VinFast cũng phản hồi rất nhanh với câu lệnh “Hey VinFast”, đồng thời tỏ ra khá hữu dụng khi có thể thay người lái điều khiển một vài tính năng cơ bản của xe hoặc tìm kiếm các thông tin cần thiết.

Cụm cần số điện tử dạng phím bấm piano đặt riêng biệt và nằm ngay dưới màn hình trung tâm cho phép người lái dễ dàng chọn lựa các chế độ D, R hay P mà không lo lắng khả năng bị nhầm lẫn với các phím bấm vật lý khác.

VinFast VF 7 có tổng cộng 2 phiên bản, trong đó VF 7S có giá bán từ 850 triệu đến 999 triệu đồng tùy phương án mua hoặc thuê pin. Phiên bản VF 7 Plus có giá từ 999 triệu đến 1,199 tỷ đồng ở tùy chọn mui xe kín và tăng lên 1,042- 1,224 tỷ đồng nếu khách hàng chọn mua mẫu SUV điện cỡ C với trang bị trần kính toàn cảnh.

Trải nghiệm thực tế với VF 7 Plus phiên bản trần kính toàn cảnh cho thấy dù sở hữu tính thẩm mỹ cao, thiết kế này lại khiến nhiệt độ trong xe có thể tăng lên rất nhanh, nhất là khi đặt dưới nền nhiệt tương đối cao vào những ngày nắng nóng.

Bù lại, hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 vùng độc lập có tính hợp tính năng lọc bụi mịn PM1.0 trang bị trên VF 7 Plus đã hoạt động rất hiệu quả, có thể nhanh chóng giải tỏa sự bức bối gây nên cho khoang cabin khi đỗ xe lâu dưới trời nắng.

Tính năng thông gió trang bị cho hàng ghế trước của VinFast VF 7 Plus cũng là một điểm cộng, góp phần làm trải nghiệm sử dụng xe trong những ngày nắng nóng trở nên dễ chịu hơn khá nhiều.

Nhìn chung VF 7 mang lại cho tôi cảm giác thoải mái cho hành trình vài trăm km khi trên xe có đủ 4 người. Sự thoải mái bao gồm cả yếu tố rộng rãi về không gian, mềm mại của ghế ngồi và cả nhiệt độ, không khí bên trong xe.

Tăng tốc vượt trội, vận hành ổn định

VinFast trang bị cho VF 7 Plus tổng cộng 2 motor điện trên 2 cầu trước/sau, sản sinh tổng công suất tối đa 350 mã lực, mô-men xoắn cực đại đến 500 Nm và kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Thông số động cơ của VF 7 Plus là vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Tucson Turbo (178 mã lực, 265 Nm), Mazda CX-5 các phiên bản động cơ 2.5L (188 mã lực, 252 Nm) và các phiên bản thuần xăng của Honda CR-V (188 mã lực, 240 Nm).

Thậm chí, sức mạnh động cơ trên VF 7 Plus còn nhỉnh hơn những cái tên sở hữu mức giá đắt đỏ trên thị trường như Honda Civic Type R (315 mã lực, mômen xoắn 420 Nm), Porsche Macan (262 mã lực, 400 Nm) hay Maserati Grecale GT với động cơ xăng hybrid 2.0L sản sinh công suất tối đa 300 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 450 Nm.

Sức mạnh này giúp cho việc cầm lái VF 7 Plus trên các tuyến cao tốc tỏ ra tương đối thoải mái. Chỉ cần một cú mớm nhẹ vào chân ga, chiếc SUV điện nặng hơn 2 tấn đã có thể nhanh chóng đạt đến tốc độ xấp xỉ 90 km/h, sẵn sàng cho mọi cú vượt xe khi cần thiết.

Phản hồi từ vô lăng D-Cut xuống các bánh xe cũng khá nhanh chóng và chính xác, giúp cho việc điều khiển VF 7 ở bất kỳ điều kiện vận hành nào cũng dễ dàng và mang lại cảm giác hài lòng.

Với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng hệ thống cân bằng điện tử, chiếc VF 7 tỏ ra linh hoạt khi cần luồn lách và rất ổn định khi vào cua. Hệ thống treo làm việc ở mức tốt, giúp việc điều khiển xe qua các khu vực mấp mô diễn ra tương đối thoải mái và không gây ra quá nhiều sự khó chịu ngay cả cho hành khách ngồi ở hàng ghế sau.

Khoang lái của VF 7 Plus được hoàn thiện cách âm khá tốt. Khi di chuyển ở điều kiện đô thị vào giờ tan tầm, âm thanh từ môi trường xung quanh gần như bị triệt tiêu.

Tiếng ồn vọng lên từ hốc bánh dường như vẫn chưa được xử lý tốt, đặc biệt trên những cung đường có nhiều đá dăm. Bù lại, khi điều khiển VF 7 ở các tuyến đường có chất lượng tốt, chiếc xe trở nên yên tĩnh và mang lại không gian thoải mái cho người trong xe.

Gói công nghệ an toàn ADAS cũng được xem là một trong những điểm cộng nổi bật của VinFast VF 7 Plus. Trong quá trình trải nghiệm, các tính năng giữ làn chủ động, kiểm soát hành trình thích ứng trang bị trên VF 7 Plus đã làm việc tương đối hiệu quả.

Sự khác biệt với xe xăng

Điểm mà xe điện cần chinh phục nhóm khách hàng đang sử dụng xe xăng lớn nhất là giải quyết những khác biệt trong quá trình sử dụng.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, VinFast VF 7 Plus được trang bị bộ pin dung lượng 75,3 kWh, cho phép vận hành trên quãng đường tối đa 496 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình NEDC.

Thử nghiệm chạy liên tục trên một hành trình dài 158 km trong điều kiện giao thông hỗn hợp, chiếc xe tốn khoảng 34% pin từ mức dung lượng 100% ban đầu.

Theo những tính toán sơ bộ, chiếc SUV điện đủ khả năng hoàn thành quãng đường tối đa khoảng hơn 450 km cho một lần sạc đầy, đủ dùng cho một chuyến đi trong ngày.

Dù vậy, việc cầm lái một chiếc SUV chạy điện thay vì một chiếc xe xăng cũng khiến cách đi xe của tôi ít nhiều có sự thay đổi. Ít nhất là tôi phải kiểm tra bản đồ trạm sạc trước hành trình, thay vì tự do di chuyển như xe xăng.

Trên thực tế, việc tìm kiếm một trạm sạc dành cho VF 7 nói riêng và xe điện VinFast nói chung là không quá khó khăn. Trên hành trình của tôi có rất nhiều lựa chọn sạc điện cho xe và ít nhất khiến tôi yên tâm cầm lái mà không phải lo vấn đề hết điện. Tất nhiên tính toán điểm đến phù hợp nhằm vừa nghỉ ngơi vừa sạc điện vẫn là vấn đề tôi ưu tiên khi sử dụng xe điện, điều này khá khác biệt so với cầm lái xe xăng.

Theo thông tin do VinFast công bố, hãng này đã hoàn tất xây dựng hệ thống trạm sạc với hơn 150.000 cổng sạc đa dạng công suất và bố trí tại khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước. Khoảng cách tối đa giữa các trạm sạc VinFast trên cao tốc, quốc lộ/tỉnh lộ là 65 km trong khi tại khu vực nội đô, khoảng cách này được duy trì ở mức 3,5 km.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, VinFast VF 7 Plus có thể được nạp lại 10-70% dung lượng pin trong khoảng 26-28 phút tại các trụ sạc công suất 250 kW. Tuy nhiên, số lượng trạm sạc công cộng V-GREEN có cổng sạc ở mức công suất này là không nhiều.

Trong phần lớn thời gian trải nghiệm thực tế, tôi đã nhiều lần sạc chiếc VF 7 Plus ở các trụ sạc công suất 30 kW. Tại một trụ sạc 30 kW đặt dưới tầng hầm Vincom, màn hình chiếc VF 7 Plus cho biết cần khoảng hơn một giờ để có thể sạc đầy bộ pin từ mức dung lượng 60%.

Việc thay đổi thói quen lái xe sẽ cần nhiều thời gian để làm quen, nhất là với nhóm khách hàng vốn đã có quá trình gắn bó lâu dài với xe xăng và đang trên những bước đầu tiên chuyển đổi sang ôtô thuần điện.

Ở thời điểm hiện tại, chủ xe điện VinFast đang được sạc miễn phí tại các trụ sạc V-GREEN trong vòng một năm. Đây có thể xem là một trong những lợi ích mà người dùng có thể đạt được khi chấp nhận đánh đổi thời gian chờ sạc pin.

Nhìn chung, thị trường ôtô điện tại Việt Nam đang có những bước phát triển đáng kể. Sự phổ biến của các mẫu xe điện với tầm giá tương đương xe xăng sẽ là động lực tăng trưởng chính của tiến trình điện hóa.

Với riêng VF 7, sau quá trình trải nghiệm hàng trăm km, tôi vẫn đánh giá đây là mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng mà VinFast mang đến cho khách hàng. Mẫu xe này có không gian sử dụng tốt, thiết kế đẹp, động cơ điện mạnh mẽ và đủ công nghệ, trong khi có mức giá khá hợp lý và hệ thống trạm sạc rộng khắp.