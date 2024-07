"Át chủ bài' ôtô điện của các hãng xe tại Việt Nam

Nếu TMT Motors tập trung vào xe điện cỡ nhỏ là Wuling miniEV, BYD và VinFast lại chọn các mẫu SUV làm sản phẩm chiến lược của thương hiệu.

Mặc dù xuất hiện tại thị trường Việt Nam chưa quá lâu, nhóm ôtô thuần điện đã có khá nhiều đại diện từ các hãng xe. Dưới đây là những cái tên được kỳ vọng trở thành "át chủ bài" của mỗi thương hiệu.

VinFast VF 5 Plus

So với những anh em cùng nhà, VF 5 Plus mặc dù không phải là mẫu xe tốt nhất, nhưng lại là chiếc SUV điện có chi phí thân thiện, dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của VinFast tại Việt Nam.

VinFast VF 5 Plus. Ảnh: VinFast.

Với kích thước 3.965 x 1.720 x 1.580 mm (dài x rộng x cao) và chiều dài cơ sở 2.513 mm, VF 5 Plus "thừa sức" để so về độ rộng rãi với các đại diện chạy xăng như Kia Sonet hay Toyota Raize.

VF 5 Plus có giá niêm yết 468 triệu đồng (chưa gồm pin) hoặc 548 triệu đồng nếu khách hàng chọn phương án mua kèm pin. So với các đại diện cùng phân khúc, chi phí của VF 5 Plus được đánh giá sẽ tiết kiệm hơn nhờ bộ pin dung lượng 37,23 kWh, giúp phạm vi hoạt động tối đa lên đến 326,4 km/lần sạc.

Đáng chú ý, ở thời điểm hiện tại, VF 5 Plus đang được áp dụng sạc miễn phí ở các trạm sạc công cộng V-Green thông qua chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” đến hết tháng 7/2025. Điều này giúp VF 5 Plus trở thành mẫu SUV cỡ A có chi phí vận hành thấp nhất thị trường.

VinFast VF 5 Plus. Ảnh: VinFast.

Với thiết kế trẻ trung, động cơ mạnh mẽ so với tầm giá cũng như chi phí tiết kiệm, không quá ngạc nhiên khi VF 5 Plus được kỳ vọng sẽ luôn là "át chủ bài" của VinFast tại thị trường Việt, cạnh tranh cùng các đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc.

BYD Atto 3

BYD Atto 3 nhiều khả năng sẽ là cái tên gánh vác doanh số cho hãng trong tương lai. Kỳ vọng này là hoàn toàn có cơ sở bởi Atto 3 từng là "át chủ bài" của BYD ở nhiều thị trường như châu Âu, Malaysia hay Thái Lan.

Nếu Dolphin có giá khá cao so với những đối thủ cùng phân khúc, Seal lại thuộc nhóm sedan chạy điện khá kén khách, Atto 3 là mẫu xe có giá bán thân thiện hơn, lại thuộc phân khúc sôi động nhất thị trường Việt, SUV cỡ B.

BYD Atto 3 sẽ cạnh tranh cùng 2 đối thủ chính là MG4 EV hay VinFast VF 6. Đây sẽ là chiếc xe điện có kích thước rộng rãi bậc nhất phân khúc, trông bề thế và có phần ngang với một chiếc SUV cỡ B+ hơn.

BYD Atto 3.

Theo nhà sản xuất công bố, Atto 3 tại Việt Nam được trang bị pin Blade với dung lượng 60,48 kWh, giúp mẫu SUV này có quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc khoảng 480 km.

Xe được bán với giá 766-886 tùy phiên bản. Mức giá này tuy không quá thấp như những mẫu xe động cơ xăng cùng phân khúc, nhưng vẫn đủ cạnh tranh với các đại diện chạy điện hạng B. Điểm trừ là xe không có hệ thống trạm sạc riêng và trạm sạc từ bên thứ ba sẽ cần nhiều thời gian để phát triển.

Còn về việc Atto 3 hay cả 3 mẫu xe của BYD có thành công hay không còn phải trông chờ vào các chương trình ưu đãi thu hút người dùng cũng như cam kết lâu dài của thương hiệu khi gia nhập thị trường "khó tính" với ôtô Trung Quốc như Việt Nam.

Wuling MiniEV

Năm 2023, TMT Motors ra mắt mẫu ôtô điện cỡ nhỏ Wuling MiniEV tại Việt Nam với kỳ vọng sẽ thay thế thói quen sử dụng xe gắn máy của người Việt.

Theo thống kê của CarnewsChina, trong giai đoạn 2020-2022, mẫu xe điện mini này từng dẫn đầu nhóm ôtô thuần điện với hơn 1,1 triệu xe được bán ra toàn cầu.

Wuling MiniEV có kích thước nhỏ gọn dễ dàng luồn lách vào ngõ hẹp, thiết kế dễ thương vì vậy thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng trẻ khi vừa ra mắt.

Wuling MiniEV. Ảnh: Bối Hạ.

Xe được mở bán với 2 phiên bản cùng 2 tùy chọn pin là 120 kWh và 170 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn có giá dao động 239-265 triệu, bản nâng cao được bán ở mức 255-282 triệu đồng. Mỗi đại lý có một mức khuyến mại riêng vì vậy giá bán của mẫu xe này thường không cố định.

Sau một năm xuất hiện, tham vọng thay thế xe 2 bánh của Wuling gần như đã "phá sản" khi doanh số không đạt như kỳ vọng. Kết quả này một phần đến từ xuất xứ thương hiệu dễ khiến khách hàng Việt “dè chừng” hay mức giá nhỉnh hơn so với chất lượng của sản phẩm.

Hiện tại, Wuling MiniEV đang nhắm tới nhóm xe chạy dịch vụ thay vì xe gia đình như trước.

BMW i4

Nhóm xe điện hạng sang không chỉ tồn tại dòng EQ từ Mercedes-Benz mà còn cả BMW với dòng BMW i, đại diện nhóm xe chạy điện tại Việt Nam. Trong đó nổi bật là chiếc xe điện BMW i4 được định vị ở nhóm sedan cùng những cái tên như BYD Seal, Mercedes-Benz EQS sedan hay Porsche Taycan.

BMW i4. Ảnh: Phong Vân.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.783 x 1.852 x 1.448 mm, chiều dài cơ sở 2.856 mm. Kiểu dáng Grand Coupe mang phong cách thể thao giúp BMW i4 "ghi điểm" với các khách hàng trẻ nhưng vẫn giữ lại những chi tiết sang trọng như Series 4 Grand Coupe hay Series 3 chạy xăng.

Sức mạnh của xe lấy từ bộ pin 83,9 kWh cho phạm vi hoạt động 590 km/lần sạc. Hệ thống truyền động trong BMW i4 kết hợp hệ dẫn động cầu sau tạo ra công suất 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 430 Nm.

Tại Việt Nam, xe được mở bán với một phiên bản là eDrive40, giá dao động 3,759 tỷ đồng . Trên thị trường quốc tế, BMW i4 còn có thêm các lựa chọn phiên bản như eDrive35, xDrive40 hay M50.

Audi Q8 e-tron

Không phải là một mẫu xe thể thao hay một chiếc sedan sang trọng, Q8 e-tron, chiếc SUV điện phiên bản mới của Audi, mới là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng tạo ra cú hích.

Với kích thước khá tương đồng với bản Q8 động cơ đốt trong, Q8 e-tron được thừa hưởng gần như toàn bộ nét thiết kế cũng như công nghệ nội thất tương tự "anh em" cùng nhà. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở khối động cơ bên dưới nắp ca pô.

Audi Q8 e-tron.

Xe được trang bị một động cơ điện có công suất vận hành 100 kW, cung cấp công suất tối đa lên đến 300 kW (408 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 664 Nm. Cung cấp sức mạnh cho khối động cơ là hệ thống pin điện Lithium-Ion, có mức dung lượng 114 kWh, phạm vi di chuyển là 582 km/lần sạc.

Nếu đặt cạnh Porsche Macan EV (4,18 tỷ) hay Mercedes-Benz EQS SUV (4,99 tỷ), Audi Q8 e-tron sẽ là lựa chọn tiết kiệm hơn khi giá bán khoảng 3,8 tỷ đồng . Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn có giá nhỉnh hơn iX3 (3,47 tỷ) và i4 ( 3,73 tỷ đồng ) thuộc thương hiệu BMW.

Mercedes-Benz EQB 250

Với tham vọng phủ sóng xe điện ở hầu hết phân khúc trên thị trường, Mercedes-Benz là ra mắt gần như toàn bộ dải sản phẩm EQ của hãng với đa dạng mức giá. Trong đó, EQB 250 được đánh giá là mẫu xe sẽ "làm nên chuyện" với thiết kế đẹp mắt cùng giá bán thân thiện nhất dải sản phẩm.

Mẫu SUV điện này quen thuộc với người dùng hơn nhờ thiết kế vuông vức thay vì bo tròn như những mẫu xe cùng thương hiệu. Được sản xuất dựa trên khung gầm của chiếc GLB chạy xăng, EQB 250 cũng sở hữu số đo tương đồng với người anh em cùng nhà, 4.684 x 1.829 x 1.688 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.829 mm.

Mercedes-Benz EQB. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Bên dưới nắp ca-pô của chiếc EQB 250 là khối động cơ điện mạnh 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 384 Nm. Cung cấp năng lượng cho động cơ là bộ pin 66,5 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa quãng đường 422-473 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe được bán tại thị trường Việt Nam với giá 2,289 tỷ đồng .

Tầm giá này cũng có sự xuất hiện của một số mẫu xe chạy xăng như Ford Explorer, Toyota Land Cruiser Prado hay Volkswagen Teramont. Mercedes-Benz EQB 250 sẽ là lựa chọn mới mẻ và dễ tiếp cận hơn với những khách hàng muốn thử sức với xe điện hạng sang nhưng không quá đắt đỏ và có garage riêng.

Porsche Taycan

Cuối năm 2020, Porsche mang dòng xe điện đầu tiên đến Việt Nam, lập tức thổi một làn gió mới vào phân khúc EV hạng sang vốn không quá sôi động ở thời bấy giờ. Là bão chứng doanh số của Porsche tại nhiều thị trường, Taycan nhanh chóng thu hút một tệp khách hàng riêng biệt ở nước ta, những người có kinh tế, ưu tiên sự sang trọng nhưng không kém phần "xanh".

Xe được phân phối tại Việt Nam với đa dạng phiên bản khác biệt nằm ở động cơ điện và dung lượng pin. Ví dụ, phiên bản Taycan 4S được trang bị 2 motor điện, sản sinh công suất 429 mã lực và mô-men xoắn 640 Nm. Nhờ gói pin có dung lượng 79,2 kWh, mẫu xe điện này có thể di chuyển quãng đường lên đến 460 km/lần sạc.

Porsche Taycan. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, bản Turbo và Turbo S không có khác biệt về hiệu suất khi ở chế độ tiêu chuẩn, vẫn là công suất 616 mã lực. Khi kích hoạt chế độ Overboost, Taycan Turbo có sức mạnh 671 mã lực, mô-men xoắn 850 Nm trong khi bản Turbo S có công suất lên đến 750 mã lực, mô-men xoắn 1.050 Nm.

Tại Việt Nam, Taycan có nhiều phiên bản khác nhau để người dùng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu hay sở thích. Cụ thể, Porsche đang phân phối mẫu xe này tại Việt Nam với 8 phiên bản, với giá bán dao động 4,26- 7,19 tỷ đồng .