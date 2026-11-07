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Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phận thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Công nghệ Tri thức công nghệ

Cái tên còn lại cuối hành trình truy tìm 'cha đẻ Bitcoin'

  • Thứ bảy, 7/11/2026 08:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 15 năm truy tìm cha đẻ Bitcoin, duyệt qua danh sách dài những ứng cử viên đến từ khắp nơi trên thế giới, một nhân vật vẫn ở lại đến cuối và có nhiều yếu tố thuyết phục nhất.

Vẫn còn đó ứng cử viên Nakamoto thuyết phục nhất mà tôi chưa thể loại trừ.

Nhiều tháng trước, tôi đã tình cờ bắt gặp một thông tin khác. Đó là một manh mối nhỏ trên Internet, một đề cập thoáng qua về một bài đăng trên Facebook của một người có tên Will Price, từng làm việc với Hal Finney, đã tiết lộ với bạn bè trên Facebook rằng anh ta tin Hal chính là Satoshi Nakamoto. Một ảnh chụp màn hình đã ghi lại vài dòng mở đầu của bài đăng, sau đó đã nhanh chóng bị xóa bỏ.

Hal vẫn là một ứng cử viên quen thuộc trong các suy đoán về Nakamoto. Ông có kinh nghiệm về bảo mật chiến thuật vượt trội hơn Nick Szabo, nhờ vào việc phát triển mã cho PGP, ông có kỹ thuật giấu tin, và cả với các hệ thống chuyển tiếp thư ẩn danh. Các đánh giá phân tích văn phong ban đầu của Juola & Associates, dù thừa nhận chỉ dựa trên một số lượng ứng cử viên hạn chế, đã cho thấy Hal là người có mức độ tương đồng cao nhất với Nakamoto.

Ngoài ra, các sự kiện trong cuộc đời và cái chết của Hal cũng có những điểm tương thích với hồ sơ của Nakamoto. Vào tháng 11 năm 2010, Hal đăng bài đầu tiên của mình lên, chỉ một tháng trước khi Nakamoto dừng mọi hoạt động đăng bài. Bệnh tình ngày càng xấu đi của Hal khớp với thời điểm Nakamoto rời bỏ dự án. Cái chết của Hal có thể là lời giải thích cho cả việc các đồng bitcoin ban đầu vẫn còn nguyên và việc danh tính giả được giữ kín hoàn hảo trong suốt những năm tiếp theo.

Cam kết của Hal đối với lý tưởng phi tập trung vô cùng sâu sắc. Sau khi ông qua đời, các đồng nghiệp cũ bắt đầu nói nhiều hơn về vai trò của ông với PGB, phần mềm đã tạo ra công cụ mã hóa khóa công khai phổ biến đầu tiên. Một vấn đề tồn đọng của mật mã hóa khóa công khai là làm thế nào để đảm bảo rằng một khóa công khai thực sự thuộc về người mà bạn nghĩ là nó thuộc về.

Khi Phil Zimmermann phát hành phiên bản thứ hai của phần mềm vào năm 1992, nó nổi bật với tính năng "mạng lưới tín nhiệm", nơi mọi người sẽ ký mật mã vào các khóa của những người họ biết. Điều này loại bỏ sự cần thiết của một cơ quan quyền lực trung tâm để gán khóa cho các danh tính thực. Bạn có thể đánh giá độ tin cậy của một khóa bằng số lượng và chất lượng các kết nối bạn có với nó. Một hoạt động chính tại các cuộc họp cypherpunk hằng tháng là một bữa tiệc khóa của dân công nghệ, nơi mọi người ký vào khóa PGP của nhau.

Hal chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai và viết mã cho mạng lưới tín nhiệm.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

ai tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Hal Finney Satoshi

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

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