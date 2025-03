Cái phất tay hóa thảm họa ở Champions League

Trên sân De Kuip, Inter Milan dẫn 2-0 thời điểm Marcus Thuram bị phạm lỗi trong vùng cấm ở phút 63. Ban đầu, trọng tài Espen Eskas không cho đó là tình huống phạm lỗi và ra hiệu trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, ông đổi quyết định và cho Inter hưởng phạt đền.

Khi các cầu thủ Inter tập trung quanh chấm 11m, máy quay bắt được khoảnh khắc HLV Simone Inzaghi giơ 7 ngón tay, ám chỉ muốn Piotr Zielinski (số 7) thực hiện quả đá phạt. Đáng chú ý, chân sút hàng đầu của Inter Lautaro Martinez đang có mặt trên sân nhưng không được trao cơ hội.

Kịch tính xảy ra khi Zielinski thực hiện cú sút quá hiền, để thủ thành Timon Wellenreuther dễ dàng cản phá. Khoảnh khắc này khiến CĐV Inter Milan tiếc nuối bởi đại diện Italy bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu, qua đó để Feyenoord nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

Thông thường, Hakan Calhanoglu là người đảm nhận trọng trách sút phạt đền cho Inter. Tuy nhiên, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ sa sút phong độ trong năm 2025 và bị đẩy lên ghế dự bị sau khi dính chấn thương trong trận hòa 1-1 với Napoli.

Zielinski trở lại đội hình chính thay Henrikh Mkhitaryan và từng ghi 2 quả phạt đền trong trận hòa 4-4 với Juventus vào tháng 10. Dựa vào phong độ đó, Inzaghi có lý do tin tưởng vào tiền vệ này, nhưng quyết định của ông không đem lại kết quả như mong đợi.

Điều khiến CĐV Inter khó hiểu là Inzaghi không để Martinez thực hiện quả đá phạt, dù tiền đạo người Argentina là một chuyên gia trong các tình huống quyết định.

Martinez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 50 và trước đó từng thực hiện quả penalty thành công trong loạt sút luân lưu của Argentina trước Hà Lan tại World Cup 2022. Ở chung kết với Pháp, Martinez thậm chí sẵn sàng cho lượt thứ 5, nhưng Argentina giành chiến thắng 4-2 trước khi đến lượt sút.

Quyết định của HLV Inter gây ra nhiều tranh cãi, và chỉ có kết quả ở trận lượt về mới có thể trả lời liệu đây có phải một sai lầm đáng tiếc hay không.

