Inter Miami khó thay thế Messi

Hôm 3/3, Inter Miami có thắng lợi 4-1 trước Houston Dynamo ở giải MLS 2025. Messi không góp mặt ở trận đấu này, nhưng đội bóng của HLV Javier Mascherano vẫn có 3 điểm thuyết phục. Trong đó, tân binh Telasco Segovia tỏa sáng với cú đúp, còn Luis Suarez cũng ghi 1 bàn.

Sau trận, HLV Mascherano cho rằng Inter Miami không phải là tập thể phụ thuộc vào cá nhân nào. Kết quả vừa qua cho thấy CLB Mỹ vẫn chơi tốt khi Messi không ra sân.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra Messi vắng mặt trong tổng cộng 22 trận đấu kể từ khi gia nhập Inter Miami. Kết quả, đội có 12 trận thắng, 5 trận hòa và chỉ nhận 5 trận thua.

Trong tổng số 48 trận mà Messi thi đấu tại MLS, anh chỉ ra sân 26 trận, chiếm 54% số trận của CLB. Con số này còn thấp hơn cả Luis Suárez (29 trận). Đáng nói, tiền đạo người Uruguay gia nhập Inter Miami sau Messi đến 6 tháng.

Tuy nhiên, khó phủ nhận rằng sự hiện diện của Messi tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn cho Inter Miami. Với 20 bàn thắng và 10 đường kiến tạo ở mùa giải trước, M10 chiến thắng giải thưởng Cầu thủ hay nhất mùa dù Inter Miami không vô địch.

Thống kê cũng chỉ ra khi Messi có mặt trên sân, Inter Miami trung bình ghi được 2.38 bàn mỗi trận. Con số này giảm xuống còn 1.90 khi không có M10. Về khía cạnh phòng ngự, Inter Miami chỉ để thủng lưới 1.19 bàn khi Messi thi đấu, so với 1.77 bàn khi thiếu vắng anh.

Rõ ràng, việc sở hữu một trong những cầu thủ hay nhất thế giới như Messi là một lợi thế lớn cho Inter Miami. Không chỉ đóng góp to lớn về chuyên môn, M10 còn giúp Inter Miami tăng sức hút trên mọi phương diện. Những trận có Inter Miami thi đấu dễ tạo ra kỷ lục khán giả đến sân theo dõi.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.