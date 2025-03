Tài năng 17 tuổi sắp thay thế Hojlund

Theo Manchester Evening News, Amorim sẽ không ngần ngại tạo cơ hội cho các tài năng trẻ khẳng định mình ở đội một thời gian tới, sau khi chứng kiến Manchester United bị loại khỏi vòng 5 FA Cup. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khá ấn tượng với tiền đạo Chido Obi-Martin và hậu vệ tuổi teen Ayden Heaven.

Bộ đôi này đều được tung vào sân ở quãng thời gian cuối trong trận thua của "Quỷ đỏ" trước Fulham, trên sân nhà Old Trafford hôm 1/3. Chido Obi-Martin để lại nhiều điểm sáng trên hàng công MU, trong bối cảnh Rasmus Hojlund và Joshua Zirkzee chơi tệ. Trong khi đó, Ayden Heaven được đánh giá cao ở hàng thủ MU.

HLV Amorim cân nhắc khả năng để Obi-Martin ra sân đá chính lần đầu tiên trong màu áo đội một Manchester United mùa này. Quyết định này đến trong bối cảnh Hojlund chưa ghi bàn kể từ tháng 12 năm ngoái, đồng thời Zirkzee cũng đang chật vật tìm lại phong độ.

Obi-Martin không đủ điều kiện thi đấu tại lượt đi vòng 16 đội Europa League mùa này, khi MU đối đầu Real Sociedad. Song, điều này có thể giúp anh tràn trề cơ hội đá chính tại vòng 28 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần, khi MU tiếp đón Arsenal.

Việc đưa các cầu thủ trẻ vào đội hình để tích lũy kinh nghiệm đang được Manchester United cân nhắc kỹ lưỡng, thay vì chờ đến giai đoạn tiền mùa giải 2025/26.

Bởi lẽ, với tình hình tài chính khó khăn như hiện tại, HLV Amorim cũng khó được ban lãnh đạo MU cung cấp ngân sách dồi dào để mua cầu thủ mới vào mùa hè 2025. Việc để các tài năng trẻ như Obi-Martin và Heaven thử lửa ở giai đoạn cuối mùa này sẽ có lợi cho CLB về dài hạn.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.