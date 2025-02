MU lãng phí 72 triệu bảng cho một tiền đạo không biết sút

Manchester United đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn, đặc biệt ở khâu ghi bàn. Với chỉ 28 bàn thắng sau hơn nửa mùa giải, họ đang nằm trong nhóm 5 đội có hàng công kém nhất Premier League.

Khi mổ xẻ nguyên nhân, một con số gây sốc xuất hiện. Rasmus Højlund - trung phong số một của “Quỷ đỏ” - chỉ tung ra trung bình 1.20 cú sút mỗi 90 phút.

Để dễ hình dung, có đến 139 cầu thủ tại Premier League thực hiện nhiều cú sút hơn tiền đạo người Đan Mạch. Và trong số 187 cầu thủ ngoài hàng thủ đã thi đấu ít nhất 1.200 phút, hơn một nửa trong số họ có nhiều cú sút hơn Højlund - bao gồm cả các hậu vệ, tiền vệ phòng ngự, những người rất ít khi xuất hiện trong vòng cấm đối phương.

Vậy vấn đề nằm ở đâu? Hệ thống chiến thuật của Man United, hay chính Højlund?

Ở những đội bóng hàng đầu khác, trung phong cắm luôn là mũi nhọn tấn công, dứt điểm nhiều và là nguồn bàn thắng chính. Nhưng so với những tiền đạo tại các CLB lớn, Højlund đang tỏ ra thua kém rõ rệt.

Ví dụ, Erling Haaland (Man City) tung ra 3.82 cú sút/90 phút, Ollie Watkins (Aston Villa) có 3.26 cú sút/90 phút, Alexander Isak (Newcastle) sở hữu 3.09/90 phút. Những tiền đạo khác như Luis Díaz (Liverpool - 2.71 cú sút), Darwin Núñez (Liverpool - 2.60 cú sút), Dominic Solanke (Bournemouth - 2.59 cú sút), Nicolas Jackson (Chelsea - 3.24 cú sút) đều có thống kê vượt Hojlund.

Thậm chí, ngay cả Kai Havertz, người từng bị chỉ trích rất nhiều vì khả năng dứt điểm, cũng đạt 2.54 cú sút mỗi trận, gấp hơn 2 lần so với Højlund. Không khó để nhận ra vì sao Man United gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Một trung phong chỉ dứt điểm trung bình 1.20 lần mỗi trận gần như không thể tạo ra sự khác biệt.

HLV người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim từng áp dụng sơ đồ 3-4-2-1 tại Sporting CP, và trung phong của ông khi đó, Viktor Gyökeres, lại có 4.59 cú sút mỗi 90 phút - tức cao hơn gấp 4 lần so với Højlund. Mùa trước, Gyökeres cũng có trung bình 3.52 cú sút/trận, và anh ghi đến 51 bàn thắng từ tháng 8/2023 đến nay - hơn 4 lần số bàn thắng của Højlund.

Một lựa chọn khác trong sơ đồ của Amorim tại Manchester United là Joshua Zirkzee. Anh không có phong độ xuất sắc mùa này và có thời điểm thi đấu ở vị trí hộ công, xa khung thành hơn. Tuy nhiên, Zirkzee vẫn đạt 1.96 cú sút mỗi trận, gần gấp đôi Højlund.

Điều đó cho thấy hệ thống của Amorim không hề bóp nghẹt khả năng dứt điểm của tiền đạo cắm. Thực tế, Højlund cũng không dứt điểm nhiều dưới thời Erik ten Hag (chỉ nhỉnh hơn một chút với 1.40 cú sút/90 phút).

Ngay cả khi khoác áo Sturm Graz (Áo), con số này cũng chỉ là 2.10. Lần duy nhất Højlund đạt hơn 2.5 cú sút/trận là 6 tháng thi đấu tại Atalanta (2.65 cú sút/90 phút), nhưng đó là trong một hệ thống tấn công cường độ cao của Serie A.

Nhìn vào thống kê này, có thể khẳng định rằng Højlund chưa bao giờ là mẫu trung phong dứt điểm nhiều.

Dĩ nhiên, dứt điểm không phải yếu tố duy nhất để đánh giá một tiền đạo. Roberto Firmino là ví dụ điển hình - anh không sút quá nhiều nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của Liverpool thời đỉnh cao.

Hơn nữa, tại Man United, Bruno Fernandes lại là người dứt điểm khá nhiều (2.98 cú sút/90 phút), có thể ảnh hưởng đến cơ hội sút bóng của Højlund. Tuy nhiên, trung phong không dứt điểm nhiều vẫn là một vấn đề lớn.

Một tiền đạo cắm mà dứt điểm quá ít có thể đến từ việc không di chuyển tốt để tìm khoảng trống dứt điểm, thiếu tự tin khi đứng trước khung thành, hệ thống chiến thuật không tạo đủ cơ hội cho tiền đạo. Hoặc cả ba yếu tố trên cộng lại.

Dù nguyên nhân là gì, Man United vẫn cần một sự thay đổi để cải thiện hàng công. Theo đó, Højlund cần cải thiện bản thân, di chuyển thông minh hơn, chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội và dứt điểm nhiều hơn khi có thể.

Amorim cũng nên điều chỉnh hệ thống, đưa ra những phương án tấn công tốt hơn để tạo ra nhiều cơ hội hơn cho trung phong cắm. Quan trọng hơn, Man United cần quyết định rằng nếu Højlund không cải thiện được số cú sút (và vì thế, số bàn thắng), CLB có thể phải cân nhắc tìm một tiền đạo mới có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Bởi vì cuối cùng...

Không sút, bạn sẽ không ghi bàn.

