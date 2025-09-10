Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngoài màu cam, iPhone 17 Pro có gì đặc sắc?

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được đánh giá có cải tiến lớn với màu sắc đậm, thiết kế 2 tông màu, camera độ phân giải cao và chip A19 Pro hiệu năng xuất sắc.

Mặt lưng iPhone 17 Pro Max trong ảnh cho thấy thiết kế hai tông màu rõ nét với cụm camera nằm trên thanh ngang kéo dài. Sự thay đổi này mang đến diện mạo hiện đại hơn, đồng thời giảm cảm giác rung lắc khi đặt máy trên mặt phẳng. Ảnh: The Verge.
Ở chính giữa, một mảng kính bóng loáng được phủ lớp Ceramic Shield tạo điểm nhấn khác biệt, vừa hỗ trợ tản nhiệt vừa mang đến hiệu ứng thị giác mới lạ. Ảnh: The Verge.
Trái với các tông nhạt quen thuộc của thế hệ trước, iPhone 17 Pro sở hữu sắc thái đậm và nổi bật hơn. Điểm khác biệt lớn hơn nằm ở mặt lưng, nơi Apple áp dụng triết lý thiết kế hai tông màu. Ảnh: The Verge.
Với mức giá khởi điểm từ 1.099 USD cho bản 256 GB, bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max hướng đến nhóm người dùng cao cấp, mong muốn trải nghiệm thiết kế mới cùng hiệu năng mạnh mẽ. Ảnh: The Verge.
Cụm camera vẫn gồm 3 ống kính, nhưng đều được nâng cấp lên độ phân giải 48 MP. Apple cũng trang bị thêm camera selfie mới hỗ trợ tính năng Center Stage, cùng khả năng zoom quang học 8x. Ảnh: The Verge.
Phiên bản iPhone 17 Pro Max màu đen cho thấy sự liền lạc giữa mặt lưng kính và thanh camera ngang. Bề mặt bóng kết hợp cùng cụm ống kính lớn tạo điểm nhấn mạnh mẽ, mang lại vẻ sang trọng cho thiết bị. Ảnh: The Verge.
Cụm camera trên iPhone 17 Pro Max được thiết kế dạng thanh ngang, ôm trọn ba ống kính lớn tạo cảm giác đồng bộ và hiện đại. Bề mặt hoàn thiện mờ kết hợp chi tiết bóng loáng giúp thiết bị nổi bật ngay trong môi trường trưng bày. Ảnh: The Verge.
Cạnh bên của iPhone 17 Pro Max cho thấy khung nhôm mờ được vát phẳng, tạo cảm giác chắc chắn khi cầm nắm. Các phím bấm được đặt gọn gàng, liền mạch với thiết kế tổng thể, góp phần giữ vẻ tối giản đặc trưng. Ảnh: The Verge.
Màn hình iPhone 17 Pro Max nổi bật với viền mỏng, độ sáng cao và màu sắc sống động, thể hiện rõ ràng trong không gian trưng bày. Thiết kế mặt trước gần như toàn màn hình giúp thiết bị tạo cảm giác hiện đại và cao cấp.

Màn hình được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2, tăng khả năng chống trầy xước. Độ sáng tối đa cũng nâng lên 3.000 nit, cao hơn mức 2.000 nit của thế hệ trước. Pin lớn hơn cũng cho thời lượng sử dụng dài hơn. Ảnh: The Verge.
Cận cảnh iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, giá cao nhất 64 triệu Sắc cam mới của iPhone 17 Pro/Pro Max nổi bật, sáng màu hơn hẳn những lựa chọn an toàn như vàng, xanh, xám của các năm trước.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

iPhone Air phá vỡ truyền thống tại Trung Quốc

Mẫu iPhone mỏng nhẹ vừa được ra mắt đêm qua sẽ là iPhone đầu tiên chỉ hỗ trợ eSIM được ra mắt tại Trung Quốc.

Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4'

3 mẫu iPhone cơ bản đạt hiệu suất bán hàng ổn định qua các năm. Nhưng chiếc thứ 4 để hoàn thiện dải sản phẩm vẫn là bài toán Táo khuyết đi tìm lời giải.

Chi tiết iPhone Air mỏng nhất của Apple

iPhone Air sở hữu thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 6,5 inch, chip xử lý A19 Pro với giá khởi điểm 32 triệu đồng.

Pin iPhone Air co yeu? hinh anh

Pin iPhone Air có yếu?

Apple tuyên bố iPhone Air có thể mang lại “thời lượng pin cả ngày”, nếu dùng thêm MagSafe thời gian sử dụng sẽ “dài hơn tất cả mẫu iPhone khác”.

