Apple chật vật với chiếc 'iPhone thứ 4'

3 mẫu iPhone cơ bản đạt hiệu suất bán hàng ổn định qua các năm. Nhưng chiếc thứ 4 để hoàn thiện dải sản phẩm vẫn là bài toán Táo khuyết đi tìm lời giải.

iPhone Air là nỗ lực tiếp theo của Apple để lấp đầy dải sản phẩm.

Từ 2020, Apple định hình dòng máy chủ lực của mình bằng cơ cấu 4 model. Một chiếc iPhone “thường”, bản Pro và Pro nhưng màn hình to, cùng chiếc máy thứ tư. Ở thế hệ 12, đó là mẫu mini. Thử nghiệm thất bại, Táo khuyết khai tử dòng máy sau 2 năm.

Họ đổi bằng sản phẩm Plus màn hình lớn hơn. Cấu trúc 4 máy này tiếp tục trong 3 năm vừa qua. Tuy nhiên, nó vẫn không thể hiện được hiệu quả như kỳ vọng. Lần thứ 3 chỉ trong 5 năm, Táo khuyết phải thay đổi. Tuy vậy, nỗ lực này chưa đảm bảo hiệu quả.

Bài toán khó giải

5 năm nỗ lực đa dạng lựa chọn của Apple vẫn chưa mang lại trái ngọt. Chiếc “iPhone thứ 4” luôn là mẫu có hiệu suất bán hàng kém nhất trong cả dòng máy. Từ 12 Mini đến 16 Plus, mỗi đời có thay đổi, nâng cấp, nhưng kết quả luôn không được như kỳ vọng của Táo khuyết.

Mẫu mini ban đầu là một lựa chọn thú vị. Trước những trào lưu smartphone phình to, chiếc máy 5,7 inch trở thành flagship hiếm hoi có thể cầm vừa trong một tay và thao tác chỉ bằng ngón cái. Tuy vậy, giới hạn công nghệ khiến sản phẩm không được ưa chuộng ở hầu hết thị trường.

Tại phương Tây, kích thước quá bé với tỉ lệ bàn tay, khiến nội dung bị che khuất và giảm trải nghiệm. Trong khi đó ở châu Á, khách hàng sẵn sàng tìm đến iPhone cũ thay vì mua mẫu rẻ tiền, bị cắt giảm so với 3 model còn lại.

Cuối cùng, điểm yếu chí mạng về pin khiến những chiếc iPhone 12, 13 mini không đủ dùng trong một ngày. Điều đó hướng khách hàng đến sản phẩm Android hay cố lên model cao hơn của Apple.

So với thất bại của mini, chiếc Plus bán kém là điều khó giải thích hơn. Tại Việt Nam, nhiều đơn vị bán lẻ kỳ vọng tích cực vào dòng máy này khi nó đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng: màn lớn, pin to và chạy iOS. Một số hệ thống còn “lạc quan”, cho rằng sản phẩm sẽ bán tốt hơn cả iPhone thường hay bản Pro.

Tuy nhiên, thị trường phản ứng trái ngược hoàn toàn. Phiên bản Plus chỉ khác biệt về kích thước, không có tần số quét cao hay thêm camera. Nó đơn giản là bản phóng to của dòng thường, nhưng lại đắt gần bằng bản Pro. Cuối cùng, sản phẩm tiếp tục đi vào vết xe đổ của model mini, chiếm chưa đến 10% trên tổng bán ra trên toàn dải iPhone trong năm.

Tiếp tục đi tìm đáp án

Apple 10 năm qua được dẫn dắt bởi Tim Cook, vốn là người có công xây dựng chuỗi cung ứng của hãng ở Trung Quốc, góp phần tạo ra doanh thu khổng lồ mà không cần trực tiếp lắp ráp. Trong đó, việc tối ưu, giữ ổn định các dây chuyền để đạt lợi nhuận cao nhất là một yếu tố quan trọng.

Hãng duy trì cơ cấu 2 gồm iPhone “thường” và Plus từ 2014 đến 2017. Sau đó bổ sung phiên bản đặc biệt và nới rộng mô hình thành 2+1 với XR, 11, 12… Tuy nhiên, chiếc “iPhone thứ 4” trở thành ngoại lệ khi Tim Cook và cộng sự buộc phải liên tục làm mới. iPhone 17 Air là lần thứ 3 trong 5 năm họ phải "đập đi xây lại".

Thay vì bỏ trống phân khúc đến gần 25-30 triệu đồng khi dòng Pro tăng giá, Apple phải tìm cách lấp đầy bằng một model nào đó.

iPhone 17 Air là câu trả lời cho những vấn đề khiến chiếc mini và Plus thất bại. Kích thước màn hình lớn đảm bảo trải nghiệm, không phải hi sinh. Nó có độ mỏng đáng nể, cùng thiết kế và công năng khác biệt với iPhone 17, không chỉ là bản phóng to.

Tuy nhiên, chính thiết bị cũng lặp lại những lo ngại của sản phẩm đời trước. Máy siêu mỏng nên phải hy sinh dung lượng pin, lại chỉ có một camera trong khi giá bán cao hơn iPhone 17 “thường”. Đây là những rào cản khiến khách hàng dễ dàng cảm thấy băn khoăn trước khi lựa chọn.

Mức giá của iPhone Air ở Việt Nam từ 32 triệu, là con số cao hơn đáng kể so với 29 triệu của iPhone 16 Plus cùng dung lượng 256 GB vào thời điểm ra mắt. Sự chênh lệch so với mẫu iPhone 17 thường (25 triệu) cũng tới 7 triệu, đủ để người dùng phải cân nhắc giữa iPhone Air và các mẫu 17 Pro, giá từ 35 triệu.

Tại Việt Nam, mẫu Galaxy S25 Edge cùng triết lý, được bán ra hồi tháng 6. Sản phẩm ban đầu được định vị ở phân khúc gần 30 triệu đồng, nhưng hiện phải giảm 20-30% trên kệ hàng các đại lý. Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, doanh số thực tế của S25 Edge chỉ đạt 10-20% kỳ vọng ban đầu, mức tồn kho cao.

ET News của Hàn Quốc dẫn nguồn tin nội bộ Samsung, cho biết hãng phải xem xét lại kế hoạch dùng chiếc Edge thay cho model Plus trong 4 chiếc Galaxy S của năm sau. Nguyên nhân cũng đến từ sức mua kém hơn kỳ vọng từ nhà sản xuất. Điều này cho thấy ở thời điểm này, có thể thị trường vẫn chưa sẵn sàng cho điện thoại siêu mỏng như Galaxy S25 Edge hay iPhone 17 Air.