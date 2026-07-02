Cái nháy mắt gây bão mạng của Declan Rice

Khoảnh khắc nháy mắt trong màn hát mừng chiến thắng, Declan Rice trở thành tâm điểm trên Threads và X sau khi tuyển Anh hạ CHDC Congo ở trận đấu loại trực tiếp World Cup 2026.

Khoảnh khắc Declan Rice nháy mắt gây bão.

Sau tiếng còi mãn cuộc ở trận lội ngược dòng thắng sát nút CHDC Congo vòng 32 đội, các cầu thủ tuyển Anh tiến về khán đài để tri ân người hâm mộ. Cả đội khoác vai nhau, hòa giọng cùng các cổ động viên trong ca khúc Wonderwall của ban nhạc Oasis. Đây là bài hát được "Tam sư" lựa chọn để ăn mừng sau một số chiến thắng tại World Cup 2026.

Trong lúc máy quay lia đến Declan Rice, anh mỉm cười rồi nháy mắt, hướng về phía khán đài. Hình ảnh chỉ xuất hiện trong tích tắc nhưng nhanh chóng được người hâm mộ cắt lại và chia sẻ trên Threads, X cùng TikTok. Bài đăng ghi lại khoảnh khắc của tiền vệ tuyển Anh thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác chỉ sau ít giờ.

Trước đó, Declan Rice là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm ngoài sân cỏ tại World Cup 2026. Anh từng gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt đỏ bừng trong bộ ảnh chính thức của tuyển Anh. Trả lời BBC, tiền vệ 26 tuổi cho biết mình bị cháy nắng sau những buổi tập dưới thời tiết nóng bức tại Mỹ. Anh hài hước tiết lộ mẹ đã liên tục trêu chọc vì khuôn mặt "đỏ như củ dền" khi lên hình. Khoảnh khắc này cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Ở trận gặp CHDC Congo, Declan Rice đá chính sau khi bình phục chấn thương bắp chân. Anh thi đấu năng nổ ở tuyến giữa trước khi được HLV Thomas Tuchel kéo sang đá hậu vệ phải trong những phút cuối. Sự điều chỉnh này giúp tuyển Anh tăng cường sức ép lên hàng thủ đối phương. Harry Kane sau đó ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa "Tam sư" vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, Declan Rice một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về thể trạng khi bị bắt gặp phải chườm đá vùng gân kheo trên băng ghế dự bị và lộ rõ vẻ đau đớn trong lúc trao đổi với đội ngũ y tế. Đây là lần thứ 3 tiền vệ thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề ở vùng gân kheo kể từ đầu giải đấu.

Khả năng ra sân của Declan Rice trong trận đấu kế tiếp chạm trán Mexico tại vòng 16 đội vào ngày 6/7 tới cũng đang được bỏ ngỏ.