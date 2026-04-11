Cái khó của Hoài Lâm

Hoài Lâm chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc mới, trong đó có bài hát "Mai này em có về không" do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sáng tác. Nhưng các ca khúc chưa bùng nổ.

Sự trở lại của Hoài Lâm với ca khúc Mai này em có về không đang nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa nam ca sĩ và Nguyễn Minh Cường - bộ đôi từng tạo nên dấu ấn với bản hit Hoa nở không màu và Buồn làm chi em ơi.

Sau 5 năm, Hoa nở không màu đến nay đạt hơn 225 triệu lượt xem, còn Buồn làm chi em ơi đạt 114 triệu và là 2 trong những hiện tượng ít có của nhạc Việt. Bởi thế, màn hợp tác lần này giữa Hoài Lâm và Nguyễn Minh Cường nhận được sự kỳ vọng cao.

Đáng tiếc, nhìn vào lượt xem của Mai này em có về không và độ thảo luận, chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy bộ đôi đang gặp khó khăn trong việc lặp lại thành tích năm nào của Hoa nở không màu hay Buồn làm chi em ơi.

Khó có Hoa nở không màu thứ 2

Ở lần trở lại này, Hoài Lâm vẫn trung thành với dòng ballad sở trường. Theo chia sẻ của Nguyễn Minh Cường, trước khi viết bài hát, anh đã xác định đưa nó cho Hoài Lâm. Do đó, mọi thủ pháp để tạo nên ca khúc đều hướng về giọng ca của đàn em. Vì thế, mọi yếu tố trong bài hát đều tròn trịa và hài hòa với giọng hát của nam ca sĩ sinh năm 1995.

Hoài Lâm trở lại với ca khúc mới do Nguyễn Minh Cường sáng tác. Ảnh: TC Multimedia.

Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, da diết, ca từ buồn mở đầu bằng tiếng guitar mộc mạc, kết hợp cùng chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc của nam ca sĩ. Nhiều khán giả nhận xét sản phẩm gợi nhớ đến Hoa nở không màu khi cùng khai thác nỗi buồn, sự tiếc nuối và tâm trạng chờ đợi trong tình yêu. Dù chất liệu âm nhạc của 2 bài hát không giống nhau nhưng Mai này em có về không vẫn gợi khán giả nhớ về Hoa nở không màu.

Tuy nhiên, chính sự quen thuộc này lại trở thành con dao hai lưỡi. Sau 24 giờ phát hành, video ghi nhận khoảng 76.000 lượt xem trên YouTube. Con số này khá khiêm tốn so với kỳ vọng của khán giả dành cho màn tái hợp của bộ đôi nhạc sĩ - ca sĩ từng tạo nên hiện tượng. Không ít ý kiến cho rằng ca khúc an toàn, tròn trịa nhưng thiếu điểm nhấn để tạo sức bật, khó trở thành hit mới.

Dẫu vậy, điều tích cực là Hoài Lâm cho thấy sự ổn định trở lại về giọng hát sau thời gian dài đối mặt với vấn đề sức khỏe. Nam ca sĩ vẫn giữ được chất giọng đặc trưng, giàu cảm xúc - yếu tố từng giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Hoài Lâm có chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, khả năng xử lý bài nhạc tinh tế, đặc biệt ở nốt trầm. Do đó, một bản nhạc trữ tình như Mai này em có về không là lựa chọn vừa vặn, không nhiều thách thức hay khó khăn với Hoài Lâm. Phản ứng chung của khán giả dành cho nam ca sĩ trong lần trở lại này hầu hết là tích cực.

Hoài Lâm loay hoay

Trong vài năm trở lại đây, giọng ca sinh năm 1995 duy trì hoạt động âm nhạc với tần suất đều đặn. Ngoại trừ giai đoạn nhập viện, sức khỏe suy yếu phải hủy show, anh vẫn hoạt động nghệ thuật khá đều đặn.

Nam ca sĩ phát hành Trắng ngà vào giữa năm 2025. Đây là ca khúc do chính ca sĩ sáng tác, mang màu sắc ballad quen thuộc để dành tặng người hâm mộ. Trước đó, anh có Xin gọi nhau là cố nhân, Khóc thế đủ rồi... cũng ở dạng MV lyric. Nam ca sĩ cũng kết hợp với Nguyễn Văn Chung trong Người hết thương mình.

Thời gian qua, Hoài Lâm hoạt động năng nổ nhưng chưa bứt phá về thành tích. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, các sản phẩm này đều không tạo được hiệu ứng lớn. Sau khoảng 9 tháng phát hành, Trắng ngà chưa đạt được 1 triệu lượt xem. Khóc thế đủ rồi chỉ đạt 235.000 lượt dù ra mắt cách đây một năm.

Thậm chí Người hết thương mình nhận phản hồi trái chiều. Sản phẩm này chỉ đạt 31.000 lượt xem sau 5 ngày ra mắt. Sau đó, Nguyễn Văn Chung lên tiếng nhận trách nhiệm, cho rằng ca khúc chưa đủ đặc biệt để phù hợp với giọng hát của đàn em.

"Tôi nghĩ em vẫn là một giọng ca đẹp. Em hát ở những sân khấu khán giả vẫn yêu thương và chào đón. Ngày thu âm, dù bệnh, em đã rất cố gắng để hát theo ý mình mong muốn. Có lẽ bài hát của tôi chưa đủ hay, chưa đủ đặc biệt, chưa đủ ấn tượng để phù hợp và xứng đáng với giọng hát của em.

Dù rằng đó là những cảm xúc mà tôi đã trải qua bao sóng gió để có thể cảm nhận và viết ra được những suy nghĩ từ trái tim. Để rồi em phải nhận những đánh giá như vậy. Đó là lỗi của một người nhạc sĩ, chứ không phải của Hoài Lâm", Nguyễn Văn Chung lên tiếng khi màn kết hợp với đồng nghiệp không nhận được đánh giá tích cực.

Bên cạnh âm nhạc, anh cũng thử sức với điện ảnh khi tham gia Thiên đường máu, song vai diễn không để lại nhiều dấu ấn. Bộ phim cũng còn nhiều hạn chế về kịch bản, cách xây dựng nhân vật nên để lại nhiều tiếc nuối khi ra mắt.

Gần đây, anh gây chú ý khi cover Hôn lễ của em. Ca khúc này xuất phát từ bản AI viral trên mạng xã hội và đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng trực tuyến.

Có thể thấy, dù hoạt động khá chăm chỉ, nhưng phần lớn sản phẩm của Hoài Lâm vẫn dừng ở mức phát hành đơn lẻ, cover hoặc lyric video, thiếu những dự án được đầu tư quy mô. Việc duy trì màu sắc ballad quen thuộc giúp anh giữ được nhóm khán giả trung thành, nhưng cũng khiến âm nhạc thiếu sự đột phá.

Sau thành công vang dội của Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Hoài Lâm vẫn chưa tìm được bản hit tiếp theo. Anh đang chọn con đường bình yên, an toàn và trung thành với âm nhạc ballad.

Nam ca sĩ vẫn có chỗ đứng trên thị trường với lượng fan trung thành riêng nên lượng show cũng ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh, việc đổi mới hình ảnh và tư duy sản xuất có thể là yếu tố cần thiết để nam ca sĩ thoát khỏi vùng an toàn, tránh nguy cơ trở nên mờ nhạt trong lòng công chúng.