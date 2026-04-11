Em gái Trấn Thành lại gây chú ý

Chuyện tình cảm của Uyển Ân tiếp tục thu hút sự chú ý. Thời gian qua, em gái Trấn Thành được cho là hẹn hò Võ Điền Gia Huy.

Thời gian qua, tin đồn hẹn hò giữa em gái Trấn Thành Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy liên tục xuất hiện, thu hút sự bàn luận trên mạng xã hội. Mới đây, nghi vấn này một lần nữa gây chú ý khi cả hai cùng đăng tải hình ảnh có góc chụp tương đồng tại một bãi cỏ xanh. Hình ảnh khiến nhiều người cho rằng họ đi chơi chung. Hai người còn sử dụng nhạc nền giống nhau khi đăng tải bài viết.

Giữa những đồn đoán, mới đây, stylist Từ Trung Hiếu - thành viên trong ê-kíp của Uyển Ân, đồng hành suốt thời gian qua - đã lên tiếng khẳng định em gái Trấn Thành đang độc thân.

Cụ thể, người này viết: "Chúng tôi đang đi Mũi Né chơi này. Từ stylist tới nghệ sĩ ế đều. Mấy bà coi ghép ai được, ghép cho tụi tôi với, chứ mà ngồi mốc mỏ nên mới đi chơi cùng nhau nè".

Về phần Uyển Ân, cô cũng nhanh chóng có động thái phản hồi. Trước đó, nữ diễn viên đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Người Phan Thiết ai cũng dễ thương”. Trong khi đó, Võ Điền Gia Huy đang bận rộn với lịch trình quảng bá phim Vì mẹ anh phán chia tay tại TP.HCM. Do đó, động thái của Uyển Ân được xem như lời phủ nhận việc xuất hiện cùng địa điểm với đồng nghiệp.

Uyển Ân sinh năm 1999, bắt đầu theo đuổi diễn xuất từ sớm khi tham gia web-drama Cô gái đến từ bên kia ở tuổi 18. Cô góp mặt trong nhiều dự án như Bố già, Mẹ ác ma cha thiên sứ, Đôi mắt âm dương và bứt phá hơn khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà bà Nữ.

Đây là dự án do anh trai cô Trấn Thành sản xuất. Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim như Mai, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ, Chị ngã em nâng và gần đây là Nhà mình đi thôi.

Trước đó, cô vướng nghi vấn tình cảm với Song Luân khi cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau với những cử chỉ thân thiết. Tuy nhiên, trước mọi đồn đoán, hai nghệ sĩ đều giữ im lặng. Gần đây, Song Luân lại được bắt gặp xuất hiện thân mật bên một hot girl khác.