Cái bắt tay 10 giây, 5 lần chạm nhẹ của ông Trump và ông Tập

Ngôn ngữ cơ thể trong cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình hé lộ cách hai nhà lãnh đạo thể hiện phong cách cá nhân và khác biệt văn hóa.

Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Giữa những cái bắt tay, những bước đi song hành và các cử chỉ chạm nhẹ tưởng chừng thoáng qua, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mở ra nhiều ý nghĩa - nơi ngôn ngữ cơ thể trở thành công cụ thể hiện phong cách cá nhân và nền tảng văn hóa, theo The New York Times.

Hai nhà lãnh đạo giữ chặt tay nhau trong suốt 10 giây, trước khi ông Trump đưa tay trái sang vỗ nhẹ vào tay ông Tập 5 lần. Ngay từ đầu cuộc gặp, cả hai duy trì khoảng cách gần, thường xuyên mỉm cười và trò chuyện trong lúc di chuyển cùng nhau, tạo nên bầu không khí cởi mở và tương đối thoải mái. Sau đó, những cái bắt tay diễn ra nhiều lần nhưng không mang tính phô trương, thay vào đó là sự ổn định và tiết chế.

Theo Lyle Morris, chuyên gia nghiên cứu về chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế, đặc biệt tập trung vào khu vực châu Á, điều đáng chú ý nằm ở cách hai nhà lãnh đạo kiểm soát tương tác vật lý. Không xuất hiện những động tác mang tính chiếm ưu thế, trong khi các cử chỉ vỗ nhẹ của ông Trump lại là tín hiệu nhằm gia tăng sự thân thiện và thiện chí.

Sự khác biệt trong phong cách càng bộc lộ rõ khi hai nhà lãnh đạo tương tác với đám đông. Ông Trump thể hiện sự linh hoạt và giàu biểu cảm khi liên tục mỉm cười, vỗ tay và quan sát xung quanh, trong khi ông Tập giữ phong thái điềm tĩnh, chỉ vẫy tay nhẹ và hạn chế biểu lộ cảm xúc. Theo ông Morris, đây là sự đối lập quen thuộc giữa một phong cách mang tính “trình diễn”, chú trọng kết nối trực tiếp, và một phong cách mang tính nghi thức, đề cao sự ổn định và kiểm soát hình ảnh trước công chúng.

Hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Bắc Kinh hôm 14/5. Ảnh: Reuters.

Một chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nghĩa là việc ông Trump chạm nhẹ vào tay ông Tập khi trò chuyện. Những cử chỉ chạm như vậy, theo Melanie Hart, chuyên gia về chính sách quốc tế, tập trung vào Trung Quốc và quan hệ Mỹ - Trung, thường được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi và củng cố sự kết nối trong giao tiếp trực tiếp. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng mức độ sử dụng tiếp xúc cơ thể không giống nhau giữa các nền văn hóa, khi trong nhiều bối cảnh châu Á, việc giữ khoảng cách hợp lý lại được xem là biểu hiện của sự tôn trọng và chuẩn mực.

Xuyên suốt cuộc gặp, chuỗi cử chỉ từ ánh mắt, nụ cười đến khoảng cách đứng cho thấy hai cách tiếp cận song song trong giao tiếp. Một bên nhấn mạnh sự kết nối cá nhân thông qua những hành động trực tiếp và giàu cảm xúc, trong khi bên còn lại ưu tiên sự kiểm soát, tính biểu tượng và chuẩn mực trong từng chuyển động. Theo các chuyên gia, đây không phải là sự đối lập mà là hai cách biểu đạt khác nhau của cùng một mục tiêu là duy trì sự hài hòa trong tương tác ở cấp độ cao.

Như bà Hart nhận định, cả hai đều tin rằng nếu thể hiện đúng cách, họ có thể xây dựng được một mối quan hệ hiệu quả, dù cách họ lựa chọn để thể hiện điều đó lại phản ánh những khác biệt sâu sắc về cá tính và văn hóa.