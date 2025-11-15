Đừng lau TV theo cách này nữa

Quy trình vệ sinh TV thực tế không quá phức tạp, chỉ đòi hỏi tính cẩn thận để tránh làm trầy xước, hư hỏng màn hình. Một số cách cũng nên tuyệt đối tránh, như xịt nước trực tiếp.

Các hãng TV đều khuyến cáo không xịt nước trực tiếp lên màn hình, nhưng có thể xịt lên khăn để lau kỹ hơn. Ảnh: Xiaomiui.

Tương tự nhiều thiết bị điện tử, TV dễ bám bụi và dấu vân tay. Sau thời gian sử dụng, bụi bẩn tích tụ có thể ảnh hưởng chất lượng hiển thị, làm giảm trải nghiệm người dùng.

Trên thực tế, vệ sinh màn hình TV khá đơn giản, không cần dụng cụ đắt tiền. Với TV CRT, có thể vệ sinh nhanh chóng bằng khăn mềm và nước lau kính. Trong khi đó, cần cẩn thận hơn khi lau chùi TV phẳng để tránh trầy xước, hỏng màn hình.

Nhìn chung, chỉ cần lau TV bằng khăn mềm và khô ráo, tắt nguồn hoặc rút phích cắm trước khi vệ sinh. Dưới đây là hướng dẫn vệ sinh TV màn hình phẳng, loại thiết bị được dùng phổ biến hiện nay.

Chỉ cần dùng khăn mềm để lau hầu hết bụi bẩn trên TV. Ảnh: Rtings.

Những lưu ý khi lau TV

Đầu tiên, nên lau TV bằng khăn mềm và khô, tránh dùng khăn giấy bởi sợi cứng dễ gây trầy hoặc hỏng màn hình.

Theo Consumer Reports, loại tốt nhất là khăn sợi nhỏ (microfiber) mềm và chống tĩnh điện, giống khăn lau kính mắt và ống kính camera. Dùng khăn lau màn hình theo vòng tròn với lực nhẹ để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn, không nên ấn quá mạnh.

Hãy đảm bảo miếng khăn sạch bởi bất cứ bụi bẩn, hạt cứng bám trên khăn có thể làm xước màn hình nếu không cẩn thận.

Để nhìn rõ vị trí bụi bẩn, nên sử dụng đèn hoặc nguồn sáng mạnh chiếu vào TV. Nếu có thể, di chuyển đèn xung quanh màn hình, điều này giúp dễ dàng phát hiện vết bẩn hoặc bụi cứng đầu (nếu có).

Dùng đèn sáng chiếu vào TV giúp dễ nhìn thấy vết bụi bẩn hơn. Ảnh: Rtings.

Người dùng cũng nên lau khung và mặt lưng TV, đảm bảo bụi bẩn không bám vào khe tản nhiệt. Nếu đặt TV trên chân đế (không treo tường), nên dùng một tay đỡ màn hình để tránh bị lật. Có thể gắn dây đai cố định giúp tăng độ chắc chắn.

Nếu dính vết bẩn cứng đầu, có thể làm ẩm khăn bằng nước cất rồi lau nhẹ. Tuyệt đối không xịt nước trực tiếp lên màn hình do dễ gây giật điện, hỏng hóc nếu nước thấm vào linh kiện bên trong TV. Ngoài ra, không sử dụng nước máy bởi các khoáng chất hòa tan trong nước có xu hướng làm xước màn hình.

Trong trường hợp chưa thể làm sạch vết bẩn cứng đầu, thử pha dung dịch rửa chén với nước, thấm vào khăn rồi lau. Các hãng như Panasonic khuyến cáo tỷ lệ pha nước với dung dịch là 100:1. Lưu ý không ấn mạnh để tránh làm trầy TV.

Sau khi dùng khăn ẩm, cần lau lại bằng khăn khô để loại bỏ vết lau chùi còn bám trên màn hình. Theo Rtings, tần suất vệ sinh TV tốt nhất là 1 tuần/lần hoặc nhiều hơn, tùy mức độ bụi bẩn trong phòng.

Không dùng hóa chất

Theo Consumer Reports, các hóa chất phổ biến trong dung dịch tẩy rửa như cồn hoặc amoniac có thể gây hại cho TV. Nếu muốn dùng chất tẩy rửa, nên chọn các loại không chứa cồn, amoniac hoặc acetone. Ngoài ra, tránh các loại tẩy rửa chứa chất mài mòn, gây trầy màn hình.

Trên thị trường có nhiều bộ dụng cụ vệ sinh màn hình, thực chất chỉ gồm khăn microfiber và dung dịch vệ sinh (chủ yếu chứa nước). Thay vì những dụng cụ này, chỉ cần mua khăn microfiber trên mạng hoặc cửa hàng văn phòng phẩm, sau đó vệ sinh bằng nước cất hoặc dung dịch tự pha chế theo hướng dẫn phía trên.

Nếu mua dụng cụ vệ sinh, hãy đảm bảo chai dung dịch kèm theo không chứa hóa chất độc hại.

Ngoài màn hình TV, đừng quên vệ sinh remote bởi chúng dễ bám bụi và vi khuẩn. Do tiếp xúc trực tiếp với tay, bụi bẩn trên remote có thể bám vào, gây ho hoặc hắt hơi nếu không cẩn thận.

Remote cũng là vật dụng cần vệ sinh thường xuyên. Ảnh: New York Times.

Đầu tiên, tháo pin khỏi remote trước khi vệ sinh. Sau đó, lật úp và gõ nhẹ mặt lưng để bụi rơi khỏi các khe nút bấm. Thấm nhẹ khăn bằng dung dịch cồn pha loãng với nước, sau đó lau toàn bộ bề mặt remote.

Để vệ sinh bên trong và xung quanh nút bấm, sử dụng tăm bông thấm dung dịch cồn pha nước. Với mảnh vụn bám sâu hơn, dùng bàn chải đánh răng (để khô) hoặc tăm xỉa răng. Cuối cùng, lau lại remote bằng khăn mềm khô rồi lắp pin.

Trong trường hợp muốn vệ sinh remote kỹ hơn, người dùng có thể chọn giải pháp khử trùng. Nếu dùng thuốc tẩy, các cơ quan y tế khuyến cáo pha 4 muỗng cà phê thuốc tẩy với 1 lít nước, thấm vào khăn rồi lau remote. Hãy nhớ lau lại remote bằng khăn thấm nước để tránh hư hỏng hoặc phai màu.

Nếu sử dụng cồn, dung dịch cần có nồng độ cồn isopropyl ít nhất 70%. Trong cả 2 trường hợp, người dùng nên đeo găng tay, cẩn thận khi khu vực xung quanh có vải hoặc da. Cuối cùng, cần mở cửa sổ phòng để thông gió, bay bớt mùi hăng.