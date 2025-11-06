Làm gì khi TV không lên hình

Remote không hoạt động ổn định. Với tình trạng này, thử hướng remote vào các góc khác nhau để xem vị trí hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, thử di chuyển các thiết bị đặt ngay trước TV sang vị trí khác, chúng có thể che cảm biến hồng ngoại để nhận tín hiệu. Một số thiết bị dùng remote như set-top-box cũng có thể gây nhiễu. Cuối cùng, thay pin trên remote và nếu không được, đổi sang remote khác hoặc liên hệ nhà sản xuất để được hỗ trợ. Ảnh: Rtings.