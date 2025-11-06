Làm gì khi TV không lên hình

|
Không hiển thị hình ảnh. Nếu gặp tình trạng này, cần đảm bảo chọn đúng tín hiệu đầu vào trên TV. Trong trường hợp chỉnh đúng nguồn phát nhưng vẫn không lên hình, thử kiểm tra đầu cắm HDMI chắc chắn chưa, có thể đổi cáp HDMI nếu cần. Nhiều TV cho phép chọn chuẩn kết nối HDMI (1.4, 2.0 hay 2.1), chẳng hạn như chế độ HDMI Ultra Deep Color trên một số mẫu LG. Người dùng nên kiểm tra chuẩn HDMI hỗ trợ bởi nguồn phát và cáp, sau đó chỉnh chế độ trên TV cho phù hợp. Ảnh: Royal Electronics.
Màu sắc không đúng, quá sáng/tối. Trong nhiều trường hợp, tình trạng này bắt nguồn từ định dạng HDR của TV và nội dung phát không khớp. Do đó, nên kiểm tra xem TV có hỗ trợ các định dạng đặc biệt (HDR, HDR10+, Dolby Vision) hay không. Nếu nghi ngờ, thử tắt chế độ HDR trên app xem phim hoặc thiết bị rời (PS5, Xbox...), sau đó kiểm tra lại. Người dùng cũng có thể tắt chế độ tương ứng trên TV, hoặc chuyển chế độ HDMI sang các chuẩn mới hơn. Ảnh: Android Authority.
Độ trễ cao khi chơi game. Đa số TV hỗ trợ chế độ chơi game (Game Mode) giúp giảm độ trễ khi chơi game, đặc biệt với những trò chơi cần phản ứng nhanh. Do đó, hãy chắc chắn bật Game Mode hoặc hiệu ứng hình ảnh tối ưu chơi game. Trong một số trường hợp, TV có thể bị lỗi nên độ trễ vẫn cao dù bật Game Mode. Nếu gặp tình trạng này, khởi động lại TV xem vấn đề đã khắc phục chưa. Ảnh: New York Times.
VRR không hoạt động khi chơi game. Viết tắt của Variable Refresh Rate, chế độ này cho phép TV tự điều chỉnh tần số quét (Hz) để đồng bộ tốc độ khung hình (fps) khi chơi game, giúp giảm xé hình hoặc độ trễ cao. Nếu chế độ không hoạt động, nên kiểm tra máy chơi game và TV có hỗ trợ cùng công nghệ VRR hay không. Ví dụ, Xbox Series X trang bị FreeSync và HDMI Forum VRR nên sẽ không tương thích nếu TV chỉ có G-Sync. Ngoài ra, hãy đảm bảo bật Game Mode và VRR trên cả 2 thiết bị. Ảnh: Reddit.
Màn hình quá tối, màu sắc nhợt nhạt. Trên TV, vào cài đặt rồi tìm tùy chọn Backlight hoặc Brightness, tăng giá trị tương ứng và kiểm tra lại. Nếu màu sắc trên TV không bắt mắt như mong muốn, có thể chỉnh các mục Color Temperature và Color. Các tông màu lạnh tạo cảm giác nổi bật hơn, trong khi độ bão hòa có thể giúp màu sắc bắt mắt dù khiến hình ảnh kém chính xác hơn. Ngoài ra, có thể bật thêm chế độ ảnh sống động (Dynamic hoặc Vivid tùy loại TV). Ảnh: TechRadar.
Hình ảnh bị giật/mất khung hình. Tình trạng này có thể đến từ Motion Interpolation (một số hãng như LG gọi là TruMotion), chế độ tạo thêm khung hình để làm mượt chuyển động video. Trong một số trường hợp, chế độ trên có thể khiến hình ảnh bị giật hoặc mất khung hình. Ngoài ra, người dùng có thể thử đổi nguồn phát hoặc kiểm tra kết nối Internet, đặc biệt nếu xem phim trên các ứng dụng trực tuyến. Ảnh: Trusted Reviews.
Vật thể màu trắng bị ngả vàng/xanh. Theo Rtings, cách giải quyết đơn giản nhất là đặt lại thông số cân bằng trắng (White Balance) về mặc định. Nếu có kiến thức về hiệu chỉnh TV, người dùng có thể chỉnh tông màu, nhiệt độ màu thủ công sao cho vừa mắt. Ngoài ra, chế độ ảnh cũng là mục nên chỉnh để đạt màu sắc ưng ý. Ảnh: TechRadar.
Nền đen nhưng TV hiện màu xám. Nếu gặp vấn đề này, chỉnh độ sáng (Brightness) trên TV và kiểm tra kết quả. Nhiều TV còn sử dụng công nghệ làm mờ cục bộ (local-dimming), điều chỉnh đèn nền theo từng vùng để tăng độ tương phản và chất lượng ảnh. Trong một số trường hợp, cài đặt local-dimming cao có thể khiến đèn nền quá sáng, tạo cảm giác TV có màu xám dù phim gốc màu đen. Yếu tố cuối cùng đến từ đặc tính tấm nền, TV LED hoặc IPS LED đều không thể cho màu đen hoàn toàn như OLED. Ảnh: Rtings.
Không hiển thị độ phân giải tối đa. Vấn đề này thường đến từ nguồn phát. Nếu sử dụng máy chơi game hay set-top-box, vào phần cài đặt trên thiết bị để chỉnh độ phân giải. Người dùng cũng có thể kiểm tra độ phân giải khi xem video trên các nền tảng như YouTube. Vài ứng dụng như Netflix chỉ cho phép chỉnh chất lượng phát cao hoặc thấp, độ phân giải cụ thể còn phụ thuộc gói trả phí. Ảnh: Digital Trends.
Lưu ảnh hoặc điểm ảnh không đổi màu. Nếu hình ảnh bị lưu trên TV, chỉ cần bật nội dung khác trong vài phút rồi kiểm tra lại. Trong trường hợp điểm ảnh bị lỗi và không đổi màu (stuck), thử ấn nhẹ lên vùng ảnh hoặc khởi động lại TV. Nếu có thể, cắm máy tính vào TV rồi truy cập trang JScreenFix, làm theo hướng dẫn để sửa lỗi. Trong trường hợp điểm ảnh vẫn "chết" hoặc lan rộng theo thời gian, nguyên nhân có thể đến từ phần cứng, cần kỹ thuật viên kiểm tra kỹ hơn. Ảnh: Tom's Guide.
TV không phát âm thanh. Nếu gặp tình trạng này, cần đảm bảo cáp HDMI hoặc cáp âm thanh được kết nối chắc với TV và loa/tai nghe. Tiếp theo, kiểm tra đầu ra âm thanh trên TV được đặt đúng thiết bị chưa. Nếu vẫn chưa nghe âm thanh, hãy thử đổi cáp, cắm loa vào nguồn khác hoặc liên hệ nhà sản xuất để được hỗ trợ. Ảnh: T3.
Remote không hoạt động ổn định. Với tình trạng này, thử hướng remote vào các góc khác nhau để xem vị trí hoạt động tốt nhất. Ngoài ra, thử di chuyển các thiết bị đặt ngay trước TV sang vị trí khác, chúng có thể che cảm biến hồng ngoại để nhận tín hiệu. Một số thiết bị dùng remote như set-top-box cũng có thể gây nhiễu. Cuối cùng, thay pin trên remote và nếu không được, đổi sang remote khác hoặc liên hệ nhà sản xuất để được hỗ trợ. Ảnh: Rtings.
