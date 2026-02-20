Cách uống thuốc giảm đau, hạ sốt đúng cho người lớn

Tôi thường xuyên bị đau đầu, sốt, cảm cúm nên hay ra hiệu thuốc mua thuốc về tự uống. Xin hỏi điều này có an toàn không? Và những loại thuốc này có tác dụng phụ gì không?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA)

Thuốc giảm đau/hạ sốt không cần kê đơn (loại có thể mua mà không cần toa bác sĩ) an toàn và hiệu quả khi sử dụng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, chúng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng khi sử dụng cho những người mắc một số bệnh lý nhất định hoặc đang dùng một số loại thuốc cụ thể.

Những loại thuốc này cũng có thể gây ra vấn đề ở người dùng quá liều hoặc sử dụng trong thời gian dài hơn so với khuyến cáo trên nhãn thông tin thuốc. Vì vậy, điều quan trọng là phải tuân thủ cẩn thận hướng dẫn trên nhãn. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Có hai loại thuốc giảm đau/hạ sốt không cần kê đơn:

Acetaminophen: Acetaminophen được dùng để giảm đau đầu, đau cơ và sốt. Nó cũng có trong nhiều loại thuốc khác, chẳng hạn siro ho và thuốc cảm lạnh, thuốc trị viêm xoang.

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAID): Thuốc NSAID không cần kê đơn được dùng để giúp giảm đau và hạ sốt. NSAID bao gồm aspirin, naproxen, ketoprofen và ibuprofen, và cũng có trong nhiều loại thuốc dùng để điều trị cảm lạnh, viêm xoang và dị ứng.

Những sản phẩm này, khi được sử dụng không thường xuyên và theo đúng hướng dẫn, đều an toàn và hiệu quả. Hãy đọc kỹ nhãn của tất cả loại thuốc không cần kê đơn để biết liều lượng khuyến cáo chính xác. Nếu thuốc có kèm theo dụng cụ đo lường, hãy sử dụng theo hướng dẫn.

Liều dùng:

Acetaminophen: Liều dùng của Acetaminophen cho người lớn thường là 500 mg trong mỗi 4-6 giờ, không uống nhiều hơn 4 g trong vòng 24 giờ. Không nên sử dụng quá 3 ngày.

NSAIDS: Liều dùng của thuốc NSAIDS cho người lớn là 200-400 mg mỗi 4-6 giờ (nếu cần), không vượt quá 1.200 mg/ ngày. Không nên sử dụng quá 3 ngày.

Sử dụng quá nhiều acetaminophen có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng. Đối với một số người mắc các bệnh lý nhất định, thuốc NSAID có thể dẫn đến xuất huyết dạ dày và bệnh thận.

Có rất nhiều loại thuốc không cần kê đơn (OTC) chứa cùng một hoạt chất. Nếu dùng nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất, ví dụ thuốc giảm đau cùng với thuốc ho, cảm lạnh, sốt, bạn có thể đang dùng liều gấp đôi bình thường mà không biết. Vì vậy, hãy đọc kỹ nhãn thuốc và tránh dùng nhiều loại thuốc có cùng hoạt chất hoặc hãy hỏi ý kiến ​​dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Tốt nhất là không nên dùng acetaminophen và các loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) cho đến khi bạn thực sự cần đến. Hạn chế sử dụng sẽ tự động giảm nguy cơ mắc bệnh.

Trước khi dùng thuốc NSAID, hãy đặt ra một ngày ngừng sử dụng dựa trên hướng dẫn trên nhãn thuốc về thời gian bạn nên dùng thuốc trước khi đi khám. Nếu bạn uống rượu, hãy nói chuyện với bác sĩ trước khi dùng những loại thuốc này.